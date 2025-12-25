España

Mueren dos adolescentes de 15 y 16 años en un incendio de una vivienda en Alhaurín El Grande, Málaga

El fuego se ha registrado a las 08:00 de este jueves 25 de diciembre y las llamas han encerrado a los dos jóvenes, pareja, que se encontraban en la planta superior

(Foto de ARCHIVO) Vehículo del Consorcio
(Foto de ARCHIVO) Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga

Dos adolescentes, chico y chica de 15 y 16 años, han muerto esta mañana de jueves en un incendio de una vivienda registrado en el municipio malagueño de Alhaurín El Grande, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro se originó sobre las 08:00 horas en una casa ubicada en la calle San Rafael, en una zona próxima al casco urbano del municipio. Varios testigos alertaron al teléfono de emergencias 112 tras ver el fuego y escuchar gritos desde el interior, indicando que podría haber personas atrapadas.

La sala de coordinación del 112 activó de inmediato el protocolo de actuación, movilizando a la Guardia Civil, Policía Local, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que enviaron dotaciones desde los parques de Coín y de Alhaurín de la Torre.

Gran carga de material inflamable

Según han detallado fuentes del operativo a EFE, los dos adolescentes, que al parecer eran pareja y se encontraban en la planta superior de la vivienda cuando se produjo el incendio, quedaron atrapados por las llamas y el humo, y no pudieron ser rescatados con vida. Los bomberos encontraron sus cuerpos en el interior una vez que las condiciones lo permitieron.

El fuego afectó a ambas plantas de la casa, donde había una gran carga de material inflamable, lo que contribuyó a que las llamas se propagaran con rapidez y que el techo colapsara, dificultando las labores de extinción y rescate.

Las causas del incendio aún no han sido precisadas y están siendo investigadas por la Guardia Civil, que espera también los resultados de las autopsias para determinar con más detalle las circunstancias del suceso.

El trágico episodio ha conmocionado al municipio, que ha decretado día de luto oficial para el viernes 26 de diciembre como muestra de respeto y solidaridad con las familias de los fallecidos. El alcalde de Alhaurín el Grande se ha desplazado al lugar para acompañar a los servicios de emergencia y transmitir el pésame del Ayuntamiento.

Incendio en uno de los restaurantes de los hermanos Roca: "Alivio por no sufrir ninguna desgracia humana"

Vecinos y asociaciones locales han expresado su consternación ante la pérdida de los jóvenes, quienes eran conocidos en la comunidad. Las autoridades han pedido a la población colaboración para facilitar las labores de investigación y aportar cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer el origen de las llamas.

