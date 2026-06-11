Los españoles necesitan duplicar su salario para ser felices, según un estudio: el precio de la felicidad es el más alto en Madrid, Barcelona y Mallorca

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

Un trabajador con el salario medio en España tendría que duplicar sus ingresos para alcanzar el umbral económico asociado al bienestar en las principales ciudades del país. Así lo revela el informe Global Cost of Happiness elaborado por Remitly, basado en una investigación de la Universidad de Purdue (UP), que sitúa el llamado “precio de la felicidad” en los 87.900 euros anuales para el conjunto del país, con cifras todavía más elevadas en las zonas afectadas por el turismo masivo o el encarecimiento de la vivienda.

Según los datos del informe, Madrid registra el umbral más elevado, con 89.759 euros anuales necesarios para alcanzar el nivel de ingresos asociado al bienestar. Le siguen Barcelona, con 88.562 euros, y Palma de Mallorca, con 88.263 euros. Estas cifras contrastan con el salario medio nacional ajustado a la inflación, que ronda los 39.000 euros anuales. La diferencia supera los 45.000 euros en las tres ciudades, lo que significa que el salario medio español cubre únicamente el 48,4% del precio de la felicidad estimado para el conjunto del país.

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El precio de la felicidad en España. (Remitly)

La distancia entre salarios y bienestar no se limita a las grandes capitales. Tras Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, el ranking continúa con Bilbao (81.680 euros), Oviedo (80.184 euros), Málaga (76.893 euros), Valencia (75.696 euros) y Sevilla (74.649 euros). Las Palmas de Gran Canaria y Granada cierran la clasificación con 73.752 euros y 73.153 euros, respectivamente. Ninguna de las ciudades analizadas presenta un umbral inferior a los 73.000 euros anuales, lo que evidencia que la brecha entre ingresos y bienestar es un fenómeno generalizado en todo el territorio nacional.

España, por detrás de los países del entorno

En el contexto europeo, España se sitúa por detrás de varios países en la relación entre salario medio y precio de la felicidad. Eslovenia destaca como el único país del estudio donde los ingresos medios superan el umbral de bienestar, alcanzando una cobertura del 116,3%.

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A continuación aparecen Luxemburgo (92,8%), Estonia (90,5%) y Lituania (89,2%), países donde la distancia entre ingresos y bienestar es mucho menor o prácticamente inexistente. Entre las principales economías europeas, Alemania cubre el 63,1% del umbral necesario y Francia el 57,4%, porcentajes superiores al registrado por España.

Varias personas en la Plaza Mayor de Madrid, la ciudad con el 'coste de la felicidad' más alto. (REUTERS/Kacper Pempel)

A escala global, Islandia lidera la clasificación con un precio de la felicidad estimado en 163.579 dólares anuales. Australia ocupa la segunda posición con 161.302 dólares, seguida por Suiza, con 154.504 dólares. En el extremo opuesto se encuentra Etiopía, donde el umbral necesario para alcanzar el bienestar se sitúa en 10.176 dólares al año. La diferencia entre ambos países multiplica por 16 el coste de la felicidad.

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¿Qué es el precio de la felicidad?

El concepto de “precio de la felicidad” tiene su origen en una investigación de la Universidad de Purdue sobre la relación entre ingresos y bienestar subjetivo. El estudio identifica un denominado “punto de saciedad de ingresos”, es decir, el nivel económico a partir del cual los aumentos salariales dejan de generar mejoras significativas en la satisfacción vital. Para medir este umbral, los investigadores analizaron variables como la evaluación general de la vida, los sentimientos positivos y las emociones negativas experimentadas por las personas.

Con el objetivo de adaptar estos resultados a cada país, Remitly ajustó los datos originales utilizando los índices de poder adquisitivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación acumulada hasta marzo de 2026 y los costes de vida urbanos recopilados por la base de datos Numbeo. Posteriormente, todas las cifras fueron convertidas a dólares estadounidenses para facilitar las comparaciones internacionales.

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