España

Esto es lo que dice la ley sobre si tu perro puede viajar en el asiento delantero del coche

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación aclara que lo importante es que el conductor mantenga la libertad de movimientos, la visibilidad y la atención permanente a la conducción

Guardar
Google icon
Un perro viaja en coche. (Canva)
Un perro viaja en coche. (Canva)

Los viajes en coche pueden hacerse pesados. Eso de pasar horas detrás del volante o, en su defecto, simplemente sentado sin gran cosa que hacer y, habiendo quemado todo tema de conversación, seguir la línea del arcén con la mirada. Viajar con mascotas es otra historia. Es cierto que, en cualquier caso, será menos aburrido por eso de tener que prestar atención al animal y asegurar que no lo esté pasando excesivamente mal y estar pendiente de que no le de, por falta de mejor alternativa, por hacer sus necesidades sobre las alfombrillas. Pero también es, precisamente por esto, más complicado.

La ley no prohíbe que el animal viaje en el asiento delantero, pero esta opción puede dar lugar a situaciones complicadas. Un perro puede cambiar de sitio, asustarse por un ruido repentino o buscar la atención del conductor, lo que puede generar despistes y afectar al manejo del coche.

PUBLICIDAD

El perro puede ir delante, pero bien sujeto

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación lo matiza: el conductor debe conservar la libertad de movimientos y la visibilidad, manteniendo la atención en la carretera. Además, obliga a garantizar la correcta posición de los pasajeros y la adecuada colocación de objetos o animales para que no interfieran en la conducción. En ese sentido, la ley no especifica una manera concreta de viajar con mascotas, pero sí exige que no supongan un peligro ni dificulten el control del vehículo. Si, por ejemplo, la mascota va en el asiento del copiloto y distrae al conductor, es posible que la autoridad considere que hay un incumplimiento y se imponga una sanción.

La Dirección General de Tráfico ofrece pautas útiles para quienes viajan con animales. La recomendación principal es que el perro vaya siempre bien sujeto, evitando que se mueva por el habitáculo. Igual que las personas utilizan el cinturón de seguridad, los animales necesitan sistemas de sujeción adecuados. Que el conductor los lleve sobre sus piernas, sueltos en el maletero o asomando la cabeza por la ventanilla no es seguro ni para ellos ni para el resto de ocupantes del vehículo.

PUBLICIDAD

Un perro viajando en coche (DGT)
Un perro viajando en coche (DGT)

Para maximizar la seguridad, conviene elegir productos de calidad. Un arnés resistente, con dos puntos de anclaje, es una opción a considerar. Atar al perro solo por el collar puede ser peligroso, ya que existe riesgo de asfixia si hay un frenazo. Los transportines son también una alternativa muy extendida.

Existen diferentes modelos en función del tamaño del animal. Los perros pequeños pueden viajar en un transportín colocado en el suelo, detrás de los asientos delanteros, aunque lo más seguro es fijarlo con los cinturones de seguridad. Para animales de mayor tamaño, el transportín debe ir colocado en sentido transversal a la marcha y anclado al respaldo del asiento trasero.

Algunos vehículos incorporan rejas para separar el maletero del habitáculo. Este sistema puede aumentar la seguridad si se combina con un transportín o un arnés, pero no se recomienda como única medida. La clave está en que el animal no tenga libertad para moverse entre los asientos y acceder a la zona del conductor.

En la práctica, el comportamiento del perro, la duración del trayecto y el tipo de vehículo influyen en la elección del sistema más adecuado. Viajar con mascota implica un poco de previsión y responsabilidad, y elegir bien el método de sujeción, comprobar que todo está en orden antes de arrancar y evitar situaciones que puedan asustar al animal son pasos imprescindibles. Al final, el objetivo es que el trayecto resulte cómodo y seguro para todos, sin sobresaltos y cumpliendo con lo que dicta la normativa.

Temas Relacionados

MascotasRedes SocialesAnimales DomésticosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice vuela a Canarias para iniciar la tercera y última etapa de su viaje

Una emotiva noche en la Sagrada Familia cierra el paso del papa por Barcelona

La visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice vuela a Canarias para iniciar la tercera y última etapa de su viaje

Seis niños de entre 11 y 12 años agreden sexualmente a una compañera de clase durante una fiesta de cumpleaños

Al tener todos ellos menos de 14 años, son inimputables ante la ley, por lo que el atestado con sus datos fue trasladado a la Fiscalía de Menores

Seis niños de entre 11 y 12 años agreden sexualmente a una compañera de clase durante una fiesta de cumpleaños

Los españoles necesitan duplicar su salario para ser felices, según un estudio: el precio de la felicidad es el más alto en Madrid, Barcelona y Mallorca

Un informe internacional cifra en más de 88.000 euros anuales el nivel de ingresos asociados al bienestar teniendo en cuenta el coste de vida y el sueldo medio solo cubre un 48,4% de esta cifra

Infobae

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 11 junio

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 11 junio

Cómo cultivar la albahaca en casa de forma sencilla y sin dañar la planta para este verano

Aunque no exige grandes cuidados, la forma de cultivarla determina la longevidad y productividad de la planta

Cómo cultivar la albahaca en casa de forma sencilla y sin dañar la planta para este verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

El avión de combate de Italia, Reino Unido y Japón que podría ser la alternativa al FCAS y que apuesta por la guerra electrónica

ECONOMÍA

Infobae

Los españoles necesitan duplicar su salario para ser felices, según un estudio: el precio de la felicidad es el más alto en Madrid, Barcelona y Mallorca

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles compran ahora casas más ‘baratas’, por debajo de 300.000 euros: “Volvemos a un mercado con menos euforia y más prudencia”

DEPORTES

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”