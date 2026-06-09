Una profesora de Jaén de 35 años mantiene una relación con un alumno de 15 y el padre la denuncia tras descubrirlo: es detenida

Comisaría de la Policía Nacional de Jaén, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Una profesora de 35 años de un instituto de enseñanza secundaria (IES) de la capital jiennense ha sido detenida por la Policía Nacional como presunta autora de un delito continuado de agresión sexual a un menor de edad. Según la investigación, la docente mantenía presuntamente una relación sentimental y sexual con un alumno de 15 años del centro donde impartía clases.

La investigación se inició el pasado 22 de mayo tras la denuncia presentada por el padre del menor, quien comenzó a detectar un cambio radical en el comportamiento de su hijo, que en aquel momento tenía 14 años. Según relató a los agentes, desde hacía aproximadamente un mes el joven había abandonado sus actividades extraescolares habituales, mostraba una actitud cada vez más aislada y presentaba un elevado estado de nerviosismo.

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El progenitor también explicó a los agentes que el menor recibía llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada y que incluso llegó a ausentarse de casa durante un fin de semana completo, circunstancias que despertaron sus sospechas.

La investigación comenzó tras la denuncia del padre

A las señales de alarma se sumaron otros hechos que reforzaron las sospechas del padre. Entre ellos, que su hijo había recibido como regalo de cumpleaños un reloj de elevado valor económico, impropio de la capacidad adquisitiva familiar. Asimismo, observó que el adolescente se apartaba con frecuencia cuando recibía determinadas llamadas telefónicas para evitar ser escuchado.

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Según la denuncia, el padre reconoció en varias ocasiones la voz de una mujer adulta al otro lado del teléfono y creyó identificarla como una profesora del instituto de su hijo. También aseguró que el menor había comenzado a pasar noches fuera de casa y regresaba de madrugada.

Las sospechas del progenitor se intensificaron cuando diferentes familiares y personas del entorno cercano le trasladaron haber visto al menor en compañía de una mujer de mayor edad en una zona costera. Ante esta situación, el padre decidió poner los hechos en conocimiento del centro educativo.

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La profesora está en libertad con medidas cautelares

Tras tener conocimiento de los hechos, el instituto de Jaén activó de forma inmediata sus protocolos internos de actuación en materia de protección del alumnado. Como medida cautelar, la dirección del centro procedió a apartar a la docente de la docencia directa del menor implicado, con el objetivo de garantizar su seguridad y facilitar el normal desarrollo de la investigación.

Imagen de archivo de un coche del CNP junto a la Comisaría de Jaén. (Policía Nacional)

La investigación fue asumida por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Jaén, que llevaron a cabo diversas diligencias para esclarecer los hechos. Los investigadores concluyeron que existían indicios suficientes para proceder a la detención de la profesora, que tuvo lugar este lunes.

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La mujer, que ha sido puesta en libertad con la condición de investigada por un presunto delito continuado de agresión sexual a un menor de edad, fue puesta a disposición judicial tras su detención. El juzgado competente decretó su libertad provisional sin fianza, aunque le impuso medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con el menor mientras continúa la instrucción del procedimiento judicial.