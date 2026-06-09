El mercado se rebela contra la regulación de precios: la oferta de alquiler cae tanto en Barcelona que cada anuncio recibe ya 462 contactos

Fachada de una inmobiliaria en Barcelona (David Zorrakino / Europa Press)

En Barcelona, encontrar un piso de alquiler ya no depende solo de poder pagarlo, sino de imponerse a cientos de candidatos. En el cuarto trimestre de 2025, cada anuncio recibió 462 contactos en la provincia, frente a los 103 de Madrid y los 135 del conjunto nacional, según un informe publicado por Fedea sobre los dos primeros años de aplicación de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.

Este dato resume la paradoja que plantea el estudio: allí donde la regulación de precios se ha aplicado de forma más efectiva, las rentas han subido menos, pero la oferta disponible también se ha reducido con intensidad. Aunque el precio de los pisos en alquiler que siguen en el mercado se contiene, encontrar uno se vuelve mucho más difícil para quienes intentan acceder.

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Entre el primer trimestre de 2024 y el cuarto de 2025, el precio medio del alquiler acumuló un incremento del 5,7% en Barcelona y en Cataluña, donde se aplica la contención de rentas. En Madrid, donde no se ha desplegado la ley de vivienda de la misma forma, la subida fue del 8,5%. En el conjunto nacional, el aumento alcanzó el 10,8%. La regulación, por tanto, sí parece haber cumplido parte de su objetivo más inmediato: moderar el precio. Pero el mercado ha decidido responder.

Menos pisos disponibles y más personas compitiendo

En ese mismo periodo, el número de anuncios de alquiler cayó un 22,2% en Barcelona y un 20,5% en Cataluña, mientras que en Madrid aumentó un 3,9%. La diferencia no es menor: Barcelona pierde más de una quinta parte de su oferta anunciada al mismo tiempo que concentra una presión de demanda muy superior a la de otros territorios.

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Fedea interpreta este movimiento como un patrón compatible con la teoría económica de los controles de precios. Cuando se limita la renta que puede obtenerse por un alquiler residencial, parte de la oferta puede dejar de estar disponible en ese mercado y desplazarse hacia otros usos, como la venta, el alquiler de temporada, el alquiler por habitaciones u otras fórmulas menos reguladas o más rentables.

El informe no mide las intenciones de los propietarios ni prueba caso por caso qué ha ocurrido con cada vivienda retirada, pero sí señala que la caída de anuncios se concentra precisamente donde la contención de rentas se aplica con más firmeza.

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La consecuencia práctica para quienes buscan piso es que el precio deja de ser la única barrera. Si hay menos viviendas disponibles y más personas interesadas en cada anuncio, el acceso pasa a depender también de la rapidez para contactar, de la documentación disponible, de los ingresos acreditados, de los avales o de los criterios del propietario.

El actor Enric Auquer comparte una contundente opinión sobre el mercado de la vivienda. Sostiene que quienes poseen múltiples propiedades y viven del alquiler se benefician directamente del esfuerzo de los trabajadores, perpetuando un ciclo de desigualdad.

Dos caras de la misma moneda

El estudio distingue así entre dos perfiles: insiders y outsiders. Los primeros son los inquilinos que ya están dentro del mercado y pueden beneficiarse de una renta más contenida. Los segundos son quienes intentan alquilar por primera vez o cambiar de vivienda y se encuentran con menos anuncios y muchos más competidores por cada piso.

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Para los insiders, la regulación puede aliviar parte de la presión económica. Pero para los outsiders el problema se desplaza: no solo importa cuánto cuesta el alquiler, sino si se consigue acceder a un contrato.

Cataluña, el laboratorio de la ley de vivienda

Cataluña es el principal laboratorio de la ley de vivienda porque es la comunidad que ha declarado zonas de mercado residencial tensionado de forma generalizada. La contención de rentas se aplica allí desde marzo de 2024, lo que permite comparar su evolución con la de otros territorios donde la norma no se ha implantado de la misma manera. Según Fedea, esa aplicación desigual convierte el caso catalán en una referencia útil para observar qué ocurre cuando se limita el precio en un mercado tensionado.

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El informe también señala que Cataluña ha ido ampliando la regulación a otros tipos de alquiler, como el de temporada o el de habitaciones. Para el autor, esto apunta a que parte de las viviendas pudieron salir del alquiler residencial tradicional y moverse hacia fórmulas que al principio estaban menos reguladas. Es decir, cuando se limita una vía de rentabilidad, el mercado busca otras.

Fedea pide cautela: son indicios, no una prueba absoluta

Con todo, Fedea pide cautela. El análisis es descriptivo, no causal, y el periodo observado todavía es corto. El estudio no demuestra de forma cerrada que la ley haya provocado por sí sola la caída de la oferta, pero sí sostiene que los datos encajan con un patrón claro: precios más contenidos, menos viviendas anunciadas y más presión sobre cada piso disponible.

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El informe también evita atribuir a la ley de vivienda el encarecimiento general del alquiler en España, ya que la contención de rentas no se ha aplicado en la mayor parte del territorio. En su diagnóstico, el problema de fondo sigue siendo la falta de oferta. La tensión no afecta solo al alquiler, sino también a la compraventa, lo que apunta a una escasez estructural de vivienda disponible.

El resultado es una paradoja incómoda. Regular los precios puede contener parte de las rentas, pero no basta si la vivienda sigue dependiendo de una oferta privada que puede retirarse, venderse o desplazarse hacia fórmulas más rentables cuando se limita su margen de beneficio.

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