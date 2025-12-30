Fallece un hombre de 83 años en el incendio en una vivienda en Hervás (Cáceres)

La intervención de cuatro dotaciones de bomberos provenientes de los parques de Plasencia y Jarandilla de la Vera, junto con un vehículo de mando del Parque Central de Cáceres, permitió dar por finalizadas las labores de extinción a las 05:30 horas, de acuerdo con la información aportada por la Diputación de Cáceres. Este despliegue tuvo lugar tras el incendio que se registró en una vivienda de Hervás, donde un hombre de 83 años perdió la vida, según informó Emergencias de Extremadura.

El suceso se produjo poco después de la medianoche, aproximadamente a las 00:30 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 de Extremadura recibió una llamada alertando sobre un incendio en una residencia de la localidad cacereña de Hervás, detalló el medio. La rápida notificación activó el envío de recursos de emergencia, involucrando personal sanitario del Punto de Atención Continuada de Hervás, efectivos de la Guardia Civil y bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de Cáceres.

Según consignó el Centro 112 de Extremadura, la coordinación entre los diferentes equipos de emergencia se desarrolló durante la madrugada para controlar el fuego y asistir en la zona afectada. Los equipos desplazados emprendieron maniobras de extinción y revisaron la vivienda tras el control de las llamas. Durante la intervención se confirmó el fallecimiento del hombre de 83 años que se hallaba en el interior de la vivienda siniestrada.

Tal como publicó la Diputación de Cáceres, la labor de los bomberos requirió la intervención de varias unidades dada la magnitud del incendio y la necesidad de asegurar que no existieran riesgos de propagación a viviendas colindantes. Los equipos de emergencia coordinaron la revisión de la zona para descartar daños estructurales graves y evaluar las condiciones de seguridad en el entorno inmediato.

El medio Emergencias de Extremadura explicó que el operativo se mantuvo hasta la plena extinción del fuego, y la actuación de los diferentes servicios de emergencia continuó en la zona para llevar a cabo las tareas de aseguramiento y valoración de daños posteriores. La información oficial no precisó las causas del incendio ni si existieron otros heridos o afectados por el suceso.

De acuerdo con los datos divulgados por el Centro 112 y la Diputación de Cáceres, el operativo implicó una movilización de efectivos y recursos durante toda la madrugada, reflejando la gravedad del incidente y la necesidad de una respuesta coordinada de los servicios de emergencia en la comarca de Hervás.