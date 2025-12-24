Muere un hombre de 82 años en Cádiar en el incendio de su vivienda

El cadáver de un hombre de 82 años fue hallado en su vivienda de Cádiar, en la provincia de Granada, según consignó Europa Press, tras un incendio cuyas causas permanecen desconocidas. El familiar que descubrió el cuerpo alertó a los servicios de emergencia aproximadamente a las 15:50 horas del miércoles, lo que dio inicio a la intervención de los equipos especializados.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el siniestro se produjo durante la tarde y dejó como saldo la muerte no solo del hombre mayor sino también la destrucción parcial o total de su domicilio. La confirmación oficial del fallecimiento llegó por parte de fuentes del 112 Andalucía, quienes informaron que la víctima fue localizada después de que el familiar ingresó en la vivienda y encontró la escena.

Las autoridades y servicios de emergencia, que acudieron tras el aviso recibido, desplegaron recursos para controlar el incendio y proceder a la investigación correspondiente. Según explicó Europa Press, hasta el momento los equipos de intervención no han identificado el motivo que propició el inicio de las llamas. Tampoco se conocen de manera precisa las circunstancias en las que el fuego se propagó, lo que ha generado incertidumbre tanto entre los investigadores como en los vecinos de la localidad.

El dispositivo de emergencia, tras recibir la denuncia, asistió en el lugar de los hechos y realizó labores para asegurar la zona y evitar una posible extensión del incendio. Mientras tanto, se han iniciado los trabajos técnicos para determinar el origen del fuego, una tarea en la que colaboran distintos cuerpos y servicios especializados. Europa Press detalló que ni los familiares ni los allegados habían advertido previamente algún tipo de situación que pudiera desencadenar el suceso.

Hasta la publicación de la información, las preguntas clave sobre las causas del incendio y las circunstancias que rodearon la muerte del hombre permanecen sin respuesta. Las labores de investigación siguen en curso, con la atención puesta en esclarecer los hechos y en aportar claridad a los familiares y a la comunidad local de Cádiar, según informa Europa Press.