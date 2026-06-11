La visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice vuela a Canarias para iniciar la tercera y última etapa de su viaje

León XIV se convierte en protagonista absoluto en la Ciudad Condal antes de partir hacia Canarias.

La quinta jornada del papa León XIV en España, segunda en Barcelona, tuvo una fuerte carga simbólica y social. La agenda arrancó en la prisión de Brians 1, donde el pontífice se reunió con 80 internos. Desde allí viajó al monasterio de Montserrat, donde rezó el rosario junto a la comunidad benedictina y entonó el Virolai ante más de 8.000 fieles. Por la tarde, en la iglesia de Sant Agustí del Raval se encontró con unas 400 personas vinculadas a entidades de asistencia social. La jornada culminó con una misa solemne en la Sagrada Familia, seguida de la bendición de la Torre de Jesucristo.

Hoy, el pontífice abandona Barcelona para trasladarse a las Islas Canarias en la que será la primera visita papal al archipiélago. Tras su llegada a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, León XIV se desplazará al muelle de Arguineguín para un encuentro con migrantes y organizaciones de acogida, en un gesto que sitúa la crisis migratoria en el centro de su agenda. Más tarde visitará la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas, donde se reunirá con obispos, sacerdotes y agentes de pastoral. La jornada cerrará con una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.