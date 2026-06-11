La visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice vuela a Canarias para iniciar la tercera y última etapa de su viaje

La quinta jornada del papa León XIV en España, segunda en Barcelona, tuvo una fuerte carga simbólica y social. La agenda arrancó en la prisión de Brians 1, donde el pontífice se reunió con 80 internos. Desde allí viajó al monasterio de Montserrat, donde rezó el rosario junto a la comunidad benedictina y entonó el Virolai ante más de 8.000 fieles. Por la tarde, en la iglesia de Sant Agustí del Raval se encontró con unas 400 personas vinculadas a entidades de asistencia social. La jornada culminó con una misa solemne en la Sagrada Familia, seguida de la bendición de la Torre de Jesucristo.
Hoy, el pontífice abandona Barcelona para trasladarse a las Islas Canarias en la que será la primera visita papal al archipiélago. Tras su llegada a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, León XIV se desplazará al muelle de Arguineguín para un encuentro con migrantes y organizaciones de acogida, en un gesto que sitúa la crisis migratoria en el centro de su agenda. Más tarde visitará la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas, donde se reunirá con obispos, sacerdotes y agentes de pastoral. La jornada cerrará con una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.
En pocas líneas:
https://www.infobae.com/espana/2026/06/11/asi-ha-sido-el-impresionante-homenaje-de-barcelona-al-papa-leon-xiv-drones-gaudi-una-cita-eterna-y-los-reyes-felipe-vi-y-letizia/
El recorrido del papa León XIV por España llega a su último destino: Las Palmas de Gran Canaria. Tras pasar por Madrid y Barcelona, el pontífice se ha desplazado hasta las islas. Para que todo pueda llevarse a cabo sin complicaciones, se ha activado un dispositivo especial de movilidad con cortes en la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), la circunvalación de la isla (GC-3), el túnel de San José y varias calles de Las Palmas, tanto los días 11 y 12 de junio. Durante esta última parada, León XIV visitará Gando, Arguineguín, Vegueta y Siete Palmas.
Tras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV inicia hoy la última etapa de su histórico viaje a España. Gran Canaria y Tenerife han sido las islas elegidas para que el pontífice conozca la realidad de la crisis migratoria que sufre el archipiélago desde los últimos años, en un viaje que marcará un hito histórico al ser el primer pontífice en pisar suelo canario. Recordemos que a su paso por las dos ciudades peninsulares, ya ha tenido contacto con personas vulnerables del Centro de Emergencia y Atención Integral (CEDIA) o el Centro Penitenciario Brians 1.
Vuelo a Canarias ya sin agenda en Barcelona
Antes de dejar Madrid, el papa se vio en Ifema con los 12.000 voluntarios que ayudaron en su visita a la capital. Este jueves, día que abandona Barcelona, el pontífice no tiene agenda. Se desplazará hasta el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para tomar a las 8:40 horas un nuevo vuelo de Iberia. Aterriza en Gran Canaria a las 10:50 horas, 9:50 hora insular.