Hallan muertos a un padre y a su hijo en su vivienda en Mugardos (A Coruña)

Las primeras hipótesis sobre el hallazgo de dos personas fallecidas en Mugardos, A Coruña, se centran en una posible intoxicación vinculada a la acumulación de gases, presuntamente producida por la combustión de un sofá en el interior de su vivienda. El incendio, según datos proporcionados por el servicio de emergencias 112 Galicia, no alcanzó otras estancias del domicilio situado en la Rúa dos Catro Ventos, en una zona céntrica del municipio.

De acuerdo con la información facilitada por 112 Galicia, los cuerpos de rescate localizaron a un padre y a su hijo sin vida dentro de la residencia este sábado. Las autoridades fueron alertadas del suceso y, tras personarse en el lugar, detectaron restos de un sofá calcinado, que según las primeras evidencias es el origen de los gases nocivos acumulados. El fuego, reportó el 112 Galicia, se habría contenido únicamente en el mobiliario afectado y no comprometió el resto del inmueble.

La alerta movilizó a varios equipos de intervención. Tal como señaló 112 Galicia, acudieron al domicilio integrantes de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, personal del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, efectivos de Bomberos do Eume, agentes de la Policía Local y miembros de la Guardia Civil. La intervención se centró en asegurar la vivienda y comprobar el alcance del suceso, descartando daños estructurales o un incendio de mayor envergadura.

El medio 112 Galicia detalló que, en la evaluación inicial del escenario, los especialistas consideraron la hipótesis de intoxicación por inhalación de gases como la causa principal del fallecimiento de las dos personas. Los servicios de emergencia no hallaron indicios de propagación de llamas ni expansión del fuego a otras partes de la vivienda, lo que refuerza la teoría de un incendio localizado y acumulación de sustancias tóxicas generadas por el material calcinado.

Hasta el momento, las autoridades no divulgaron información adicional sobre el suceso ni detalles acerca de la identidad de las personas afectadas. Los protocolos habituales ante incidentes relacionados con posibles intoxicaciones incluyen la ventilación del espacio, la identificación precisa de las sustancias implicadas y la evaluación médica de quienes hayan estado expuestos. En este caso, la rápida movilización de los servicios sanitarios y de emergencia no logró revertir el desenlace fatal.

112 Galicia reportó que la investigación permanece abierta y que se procedió a asegurar todos los elementos del siniestro para facilitar las pesquisas correspondientes. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil trabajan en la recogida de datos y la realización de inspecciones oculares para confirmar las causas exactas del suceso y establecer la secuencia de los hechos.

Este caso reaviva la atención sobre los riesgos derivados de la acumulación de gases tóxicos en ambientes cerrados tras un incendio doméstico, una circunstancia que según 112 Galicia puede presentarse incluso en situaciones donde el fuego no se extiende de manera significativa. Los equipos de emergencia reiteraron la importancia de notificar cualquier episodio de combustión o humo persistente y aseguraron la coordinación entre los diferentes cuerpos para prestar la respuesta adecuada en este tipo de incidentes.

Las autoridades locales apelaron a la prudencia y señalaron que se esperan los resultados de las investigaciones y las pruebas forenses para emitir un informe definitivo, según consignó el 112 Galicia. Hasta obtener conclusiones, no se ofrecieron nuevos datos sobre el estado de la vivienda ni sobre posibles factores adicionales que pudieran haber influido en el fatal desenlace.