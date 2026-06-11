El difícil cumpleaños de Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia: a la espera del recurso y muy pendiente de España

Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable del asesinato premeditado y desmembramiento del cuerpo del cirujano Edwin Arrieta (Redes sociales).

Daniel Sancho se convirtió hace tres años en una de las personas más famosas de nuestro país tras el asesinato al colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Y, ahora, mientras su defensa sigue pendiente de la resolución de los recursos presentados ante la justicia tailandesa, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo afronta este 11 de junio un cumpleaños especialmente complejo. El joven cumple 32 años recluido en la prisión de Surat Thani, donde cumple condena a cadena perpetua por el homicidio y descuartizamiento del cirujano.

Desde su ingreso en prisión en agosto de 2023, la situación del chef español ha experimentado importantes cambios. Tras pasar un año en prisión preventiva, fue condenado a cadena perpetua y trasladado a la cárcel de Surat Thani, uno de los centros penitenciarios más conocidos del país asiático. Sin embargo, el procedimiento judicial sigue abierto, ya que su equipo legal continúa trabajando para intentar modificar el resultado de la sentencia mediante los recursos correspondientes.

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La espera de una respuesta por parte de los tribunales tailandeses se ha convertido en uno de los principales focos de atención para la familia y los abogados de Sancho. Mientras tanto, el joven permanece sometido a una rutina muy alejada de la vida que llevaba antes de su detención.

El traslado de Sancho a Surat Thani se produjo el 30 de agosto de 2023, un día después de que un tribunal de la isla de Samui lo declarara culpable de asesinato premeditado y descuartizamiento - crédito EFE

En las últimas semanas, diversos testimonios de antiguos reclusos que aseguran haber coincidido con él han permitido conocer algunos detalles sobre las condiciones de vida dentro del penal. Según estos relatos, los internos comparten espacios reducidos, duermen en el suelo y siguen horarios estrictamente regulados desde primera hora de la mañana. La jornada comienza con actos colectivos y se prolonga durante horas en las zonas comunes del recinto.

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Pese a las dificultades propias del sistema penitenciario tailandés, algunas de estas personas aseguran que Daniel Sancho ha logrado adaptarse a la dinámica del centro. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su aparente transformación física. Según quienes han coincidido con él, el español habría desarrollado una notable musculatura gracias a entrenamientos realizados con material improvisado, una práctica habitual entre muchos internos.

Sin embargo, más allá del aspecto físico, las mismas fuentes han apuntado a un estado emocional complejo. Algunos excompañeros de prisión han descrito a Sancho como una persona reservada y afectada por las circunstancias que rodean su situación judicial, aunque estas apreciaciones corresponden únicamente a valoraciones personales y no a informes oficiales.

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Un chef español, presunto asesino, Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo (centro), es escoltado por agentes de la policía tailandesa hasta el tribunal desde la comisaría de Koh Phangan, 2023. (EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN).

Pendiente de la situación en España

Mientras Daniel afronta su segundo cumpleaños entre rejas, el caso continúa generando titulares también en España por las tensiones familiares surgidas alrededor de la gestión de su defensa. En los últimos días han cobrado especial relevancia las declaraciones realizadas por Rodolfo Sancho durante el procedimiento judicial que mantuvo con Silvia Bronchalo. En esas comparecencias, el actor se refirió tanto a la situación de su hijo como al esfuerzo económico que ha supuesto afrontar el proceso judicial en Tailandia.

Según explicó ante la jueza, ha asumido una importante parte de los costes derivados de la estrategia legal desplegada desde el inicio del caso. Rodolfo aseguró: “Llevo más de 170.000 euros. Jamás me ha dado un solo euro”, una cifra que puso sobre la mesa durante unas declaraciones en las que también abordó su relación con su expareja.

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Las diferencias entre ambos progenitores han quedado expuestas en varias ocasiones desde el inicio del proceso. Mientras Rodolfo Sancho ha optado por una participación activa en la estrategia mediática y jurídica, Silvia Bronchalo ha mostrado públicamente su desacuerdo con algunos aspectos de esa gestión.

El español Daniel Sancho se enfrenta al juicio en Tailandia por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. El tribunal tiene que determinar si fue un crimen premeditado o un accidente.

Su esperanza: volver a España

Paralelamente, también han surgido especulaciones sobre un eventual traslado de Daniel Sancho a una prisión española en el futuro. Estas hipótesis tomaron fuerza tras las declaraciones de un exrecluso que afirmó haber compartido estancia con él y que aseguró que el joven contemplaría esa posibilidad a largo plazo.

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“Él da por hecho que iba a presentar unos informes médicos alegando no sé qué tipo de enfermedad o problema, entendí que mental, y que en seis años estaría en España, pasaría un tiempo en un centro psiquiátrico y de ahí pasaría ya a una cárcel española. Me lo decía como que estaba seguro que esto iba a ser así”, explicó Enrique García en el programa Fiesta.