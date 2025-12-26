Agencias

Dos personas fallecidas tras declararse un incendio en una vivienda de La Matanza de Acentejo (Tenerife)

Un hombre y una mujer perdieron la vida esta madrugada en la calle Real, tras ser rescatados inconscientes por bomberos al sofocar llamas que consumieron por completo el domicilio, según informó el Cecoes 1-1-2

Guardar

El suceso involucró la intervención de diversos cuerpos de emergencia, incluyendo Guardia Civil, Policía Local y efectivos del Servicio de Urgencias Canario, tras el rescate de dos personas inconscientes de una vivienda de la calle Real. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, los afectados fueron un hombre y una mujer, quienes finalmente perdieron la vida luego de que los servicios sanitarios intentaron reanimarlos sin éxito. El incendio consumió por completo el domicilio ubicado en La Matanza de Acentejo, en Tenerife, la madrugada del viernes.

De acuerdo con la información proporcionada por el Cecoes 1-1-2, la alerta se recibió aproximadamente a las 06:27 horas, cuando la sala operativa activó los recursos de emergencia tras el aviso del incidente en la vivienda. El medio detalló que los equipos de bomberos del Consorcio de Tenerife acudieron a la zona de forma inmediata, accedieron al interior del inmueble y rescataron a los dos adultos, quienes en ese momento yacían inconscientes, mientras el fuego ya había afectado la totalidad de la casa.

Tras la extracción de las víctimas, el Servicio de Urgencias Canario sometió a los afectados a maniobras de reanimación, luego de detectar que ambos se encontraban en parada cardiorrespiratoria. Las maniobras realizadas por el personal sanitario no lograron revertir la situación, por lo que se confirmó la muerte de ambos ocupantes.

El medio consignó, además, que la Guardia Civil asumió la tarea de instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso. La Policía Local colaboró en la coordinación y apoyo logístico a los recursos desplegados, a fin de garantizar la seguridad en las inmediaciones y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El Cecoes 1-1-2 supervisó toda la operación, gestionando la movilización de los servicios técnicos y coordinando sus actuaciones en el lugar del incidente, mientras los bomberos extinguieron el incendio que consumió la vivienda en cuestión. El operativo se centró tanto en las labores de rescate como en la total extinción de las llamas, debido a la magnitud con la que el fuego se propagó por el inmueble.

Este incidente pone de manifiesto la rapidez de respuesta de los cuerpos de emergencia movilizados por el Cecoes 1-1-2 ante emergencias de esta naturaleza, interviniendo primero para salvar vidas humanas y, posteriormente, para facilitar las investigaciones sobre las causas del incendio y los factores que derivaron en la tragedia.

Temas Relacionados

IncendioLa Matanza de AcentejoTenerifeConsorcio de TenerifeCecoesGuardia CivilServicio de Urgencias CanarioViviendaCalle RealEmergenciasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El pívot serbio Nikola Jokic se queda cerca del récord de puntos en el Christmas Day de la NBA

Con una actuación histórica, la estrella de Denver sumó 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias para batir marcas, quedarse a cuatro del máximo de la fecha y guiar el triunfo frente a Minnesota tras un tiempo suplementario épico

El pívot serbio Nikola Jokic

La fotografía de calidad profesional del OPPO Find X9, más cerca con los 100 euros de descuento que trae la Navidad

La fotografía de calidad profesional

El Atlético de Madrid cierra 2025 con más de 151.000 socios, récord del club

El Atlético de Madrid cierra

CAF cierra el 2025 con aprobaciones récord de USD 18.560 millones y se consolida como banco verde

CAF cierra el 2025 con

Ribera afirma que la UE debe defender su sistema regulatorio para ser competitiva a nivel global

La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera advierte en una entrevista que Europa debe fortalecer su marco normativo ante presiones externas, subrayando la importancia de proteger estándares verdes y digitales para asegurar liderazgo económico en el escenario internacional

Ribera afirma que la UE