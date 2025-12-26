Dos personas fallecidas tras declararse un incendio en una vivienda de La Matanza de Acentejo (Tenerife)

El suceso involucró la intervención de diversos cuerpos de emergencia, incluyendo Guardia Civil, Policía Local y efectivos del Servicio de Urgencias Canario, tras el rescate de dos personas inconscientes de una vivienda de la calle Real. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, los afectados fueron un hombre y una mujer, quienes finalmente perdieron la vida luego de que los servicios sanitarios intentaron reanimarlos sin éxito. El incendio consumió por completo el domicilio ubicado en La Matanza de Acentejo, en Tenerife, la madrugada del viernes.

De acuerdo con la información proporcionada por el Cecoes 1-1-2, la alerta se recibió aproximadamente a las 06:27 horas, cuando la sala operativa activó los recursos de emergencia tras el aviso del incidente en la vivienda. El medio detalló que los equipos de bomberos del Consorcio de Tenerife acudieron a la zona de forma inmediata, accedieron al interior del inmueble y rescataron a los dos adultos, quienes en ese momento yacían inconscientes, mientras el fuego ya había afectado la totalidad de la casa.

Tras la extracción de las víctimas, el Servicio de Urgencias Canario sometió a los afectados a maniobras de reanimación, luego de detectar que ambos se encontraban en parada cardiorrespiratoria. Las maniobras realizadas por el personal sanitario no lograron revertir la situación, por lo que se confirmó la muerte de ambos ocupantes.

El medio consignó, además, que la Guardia Civil asumió la tarea de instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso. La Policía Local colaboró en la coordinación y apoyo logístico a los recursos desplegados, a fin de garantizar la seguridad en las inmediaciones y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El Cecoes 1-1-2 supervisó toda la operación, gestionando la movilización de los servicios técnicos y coordinando sus actuaciones en el lugar del incidente, mientras los bomberos extinguieron el incendio que consumió la vivienda en cuestión. El operativo se centró tanto en las labores de rescate como en la total extinción de las llamas, debido a la magnitud con la que el fuego se propagó por el inmueble.

Este incidente pone de manifiesto la rapidez de respuesta de los cuerpos de emergencia movilizados por el Cecoes 1-1-2 ante emergencias de esta naturaleza, interviniendo primero para salvar vidas humanas y, posteriormente, para facilitar las investigaciones sobre las causas del incendio y los factores que derivaron en la tragedia.