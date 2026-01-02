Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en el distrito de Madrid de Carabanchel. Según Samur-Protección Civil, dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por las quemaduras sufridas

Esta madrugada, tres personas han muerto durante un incendio registrado en una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado el servicio de Emergencias de Madrid. Según el portavoz del Samur-Protección Civil, dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo, mientras que la tercera perdió la vida a causa de las quemaduras sufridas.

De momento, no se conoce el origen del fuego. Las llamas se propagaron por la parte trasera del edificio, que se originó en la tercera planta de un inmueble de la calle Moreno. Esto provocó que el humo también alcanzara dos áticos superiores. Los Bomberos de Madrid intervinieron para rescatar a dos personas en esos apartamentos, quienes resultaron ilesas.

En el interior de la vivienda afectada, las autoridades evacuaron a cuatro personas, todas ellas atendidas de inmediato por sanitarios del SUMMA 112. La gravedad de la situación y el denso humo que se propagó por las zonas comunes complicaron las labores de rescate, y no ha permitido salvar la vida de las tres víctimas.

La propagación del humo a través del hueco de las escaleras obligó a los bomberos a tomar medidas excepcionales. Los residentes de los pisos superiores, concretamente de los cuartos A y B de la cuarta planta, quedaron confinados hasta que fue segura su evacuación. Siete personas fueron finalmente rescatadas y puestas bajo atención médica para descartar intoxicaciones y otros daños derivados de la inhalación de humo.

De esta forma, los servicios sanitarios desplazados al lugar prestaron atención a un total de 11 personas. Según el balance de los equipos de emergencia, la puerta de la vivienda donde comenzó el incendio permaneció abierta durante el suceso, lo que facilitó que el humo llegara rápidamente a las zonas comunes y a la planta superior. Este hecho obligó a extremar la precaución entre los equipos de rescate y a priorizar la seguridad de los vecinos confinados, cuyo rescate se realizó mientras el edificio continuaba envuelto en gases tóxicos y escasa visibilidad.

Investigación abierta sobre las causas del incendio

El suceso ha puesto en alerta a las autoridades de Madrid, que han activado los protocolos de emergencia para este tipo de incidentes urbanos. La investigación sobre las causas del incendio permanece abierta, con la colaboración de los servicios de bomberos y la policía local, que trabajan en la inspección del inmueble y la recopilación de evidencias. El balance provisional de víctimas y afectados podría actualizarse en las próximas horas, conforme avance la investigación y se conozcan más detalles sobre el estado de los evacuados.

El edificio, situado en una zona residencial de la capital, ha quedado parcialmente desalojado mientras se realizan tareas de ventilación y revisión estructural. Los equipos de emergencia insisten en la importancia de no abrir las puertas de las viviendas durante un incendio para evitar la propagación del humo. Los vecinos han recibido apoyo psicológico y asistencia logística tras la evacuación, mientras las autoridades municipales coordinan las labores de retorno seguro a las viviendas no afectadas.