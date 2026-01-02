España

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

Según Samur-Protección Civil, dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por las quemaduras sufridas

Guardar
Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en el distrito de Madrid de Carabanchel. Según Samur-Protección Civil, dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por las quemaduras sufridas

Esta madrugada, tres personas han muerto durante un incendio registrado en una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado el servicio de Emergencias de Madrid. Según el portavoz del Samur-Protección Civil, dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo, mientras que la tercera perdió la vida a causa de las quemaduras sufridas.

De momento, no se conoce el origen del fuego. Las llamas se propagaron por la parte trasera del edificio, que se originó en la tercera planta de un inmueble de la calle Moreno. Esto provocó que el humo también alcanzara dos áticos superiores. Los Bomberos de Madrid intervinieron para rescatar a dos personas en esos apartamentos, quienes resultaron ilesas.

En el interior de la vivienda afectada, las autoridades evacuaron a cuatro personas, todas ellas atendidas de inmediato por sanitarios del SUMMA 112. La gravedad de la situación y el denso humo que se propagó por las zonas comunes complicaron las labores de rescate, y no ha permitido salvar la vida de las tres víctimas.

Uno de los vehículos de
Uno de los vehículos de la flota del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (X)

Actuación durante el incendio

La propagación del humo a través del hueco de las escaleras obligó a los bomberos a tomar medidas excepcionales. Los residentes de los pisos superiores, concretamente de los cuartos A y B de la cuarta planta, quedaron confinados hasta que fue segura su evacuación. Siete personas fueron finalmente rescatadas y puestas bajo atención médica para descartar intoxicaciones y otros daños derivados de la inhalación de humo.

De esta forma, los servicios sanitarios desplazados al lugar prestaron atención a un total de 11 personas. Según el balance de los equipos de emergencia, la puerta de la vivienda donde comenzó el incendio permaneció abierta durante el suceso, lo que facilitó que el humo llegara rápidamente a las zonas comunes y a la planta superior. Este hecho obligó a extremar la precaución entre los equipos de rescate y a priorizar la seguridad de los vecinos confinados, cuyo rescate se realizó mientras el edificio continuaba envuelto en gases tóxicos y escasa visibilidad.

Desalojan a 40 personas por
Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez (Wikimedia Commons)

Investigación abierta sobre las causas del incendio

El suceso ha puesto en alerta a las autoridades de Madrid, que han activado los protocolos de emergencia para este tipo de incidentes urbanos. La investigación sobre las causas del incendio permanece abierta, con la colaboración de los servicios de bomberos y la policía local, que trabajan en la inspección del inmueble y la recopilación de evidencias. El balance provisional de víctimas y afectados podría actualizarse en las próximas horas, conforme avance la investigación y se conozcan más detalles sobre el estado de los evacuados.

El edificio, situado en una zona residencial de la capital, ha quedado parcialmente desalojado mientras se realizan tareas de ventilación y revisión estructural. Los equipos de emergencia insisten en la importancia de no abrir las puertas de las viviendas durante un incendio para evitar la propagación del humo. Los vecinos han recibido apoyo psicológico y asistencia logística tras la evacuación, mientras las autoridades municipales coordinan las labores de retorno seguro a las viviendas no afectadas.

Temas Relacionados

IncendiosSucesosBomberosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Octava jornada de búsqueda de los españoles naufragados en Indonesia mientras la Policía investiga si hubo “negligencia o conducta delictiva”

Tres españoles, incluido el entrenador Fernando Martín y dos menores, siguen desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación turística en el Parque Nacional de Komodo; el operativo de rescate emplea sonares y drones para localizar a las víctimas

Octava jornada de búsqueda de

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Como todos los días, el precio actualizado de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 2 de enero

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Virgen, extra y lampante: estos

Embalses de agua: la reserva subió este viernes 2 de enero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses de agua: la reserva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La lucha de la Armada

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, niega las acusaciones de acoso laboral de una concejala del PSOE

La Justicia rechaza pagar más indemnización a un repartidor al no demostrarse que las distintas empresas fueran un único empleador

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 2 de enero

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 2 de enero

Qué probabilidad hay de que te toque la Lotería el Niño 2026: tienes más opciones que en la Lotería de Navidad

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”