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Las cinco condiciones que Reino Unido, Francia y Alemania han acordado con Ucrania para lograr la paz pero que Rusia ve “incoherentes”

La declaración conjunta subraya el respaldo de Europa y el papel central de los aliados occidentales en una solución negociada

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Keir Starmer, Zelensky, Emmanuel Macron u Friedrich Merz (REUTERS/Isabel Infantes)
Keir Starmer, Zelensky, Emmanuel Macron u Friedrich Merz (REUTERS/Isabel Infantes)

En las últimas semanas, las potencias europeas han incrementado sus esfuerzos por acelerar la paz en Ucrania e involucrarse en el proceso. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, han acordado con el presidente de Ucrania, Zelensky, cinco condiciones para avanzar en un proceso de paz que ponga fin a la invasión rusa.

La declaración conjunta, difundida este 7 de junio, subraya el respaldo de Europa a Ucrania y el papel central de los aliados occidentales en una solución negociada. La reunión celebrada en Londres sirvió para consolidar la postura de los tres países europeos junto a Ucrania, en coordinación con socios europeos y Estados Unidos. Además, en el encuentro los líderes celebraron los recientes avances de las fuerzas ucranianas, incluida la reconquista de territorio, y condenaron los ataques masivos con misiles y drones rusos.

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El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de “incoherentes” las condiciones para una paz justa en Ucrania propuestas por los líderes de los tres países, según el medio ruso RBC. Peskov declaró que los europeos mencionan la paz mientras insisten en apoyar a Ucrania y facilitar la producción de nuevas armas para el régimen de Kiev, repitiendo el discurso oficial de Moscú.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el museo Reina Sofía de Madrid. (X / @sanchezcastejon)

Cinco claves para la paz

El documento establece como primer punto un cese total de los combates, reclamado directamente al presidente ruso, Vladímir Putin. Los líderes europeos insisten en que el alto el fuego debe ser inmediato y sin condiciones previas. La segunda condición fija que la línea de contacto actual debe marcar el inicio de cualquier negociación sobre el territorio, sin aceptar modificaciones de fronteras por la fuerza. Además, se recalca el derecho soberano de Ucrania a decidir sobre sus alianzas y acuerdos de seguridad.

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En la tercera exigencia, la declaración plantea que una vez establecido el alto el fuego, Ucrania debe recibir garantías de seguridad sólidas y legalmente vinculantes. Estas garantías parten de los compromisos adquiridos en Berlín y París y contemplan el despliegue de una Fuerza Multinacional en suelo ucraniano. El cuarto punto determina que los activos rusos permanecerán bloqueados hasta que Moscú ponga fin a la guerra e indemnice a Ucrania por los daños provocados. Finalmente, el quinto requisito establece que cualquier acuerdo deberá respetar los intereses de seguridad europeos, con la participación y el visto bueno de la UE y la OTAN.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para anunciar el cumplimiento de la promesa de un préstamo de 90.000 millones de euros.

Coordinación internacional y diálogo directo

Durante el encuentro, los mandatarios analizaron cómo aprovechar las próximas citas internacionales, como la cumbre del G7 en Evian y la de la OTAN en Ankara, para coordinar el apoyo a Ucrania y profundizar el compromiso militar y económico con Kiev. Los líderes señalaron la urgencia de reforzar la producción de interceptores, desarrollar capacidades conjuntas de defensa y sostener a largo plazo el esfuerzo militar ucraniano.

La declaración conjunta destaca el vínculo entre la seguridad de Ucrania y la estabilidad euroatlántica. Los dirigentes respaldan el llamamiento de Zelensky a poner fin a la guerra por vías diplomáticas, tras la carta enviada al presidente ruso el 4 de junio. Además, apoyan un diálogo directo entre Ucrania y Rusia, con la participación activa de Estados Unidos y Europa, para lograr un alto el fuego y avanzar en las negociaciones futuras.

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