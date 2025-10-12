Merluza a la pizzaiola: una receta italiana saludable y hecha al horno

Merluza a la pizzaiola. (Adobe Stock)

El pescado es uno de los alimentos más saludables. Su alto contenido en proteínas de calidad, omega-3 y su riqueza en vitaminas y minerales lo convierten en una opción muy recomendable dentro de una dieta equilibrada.

La merluza a la pizzaiola es una preparación de origen italiano. Es una opción muy interesante para aquellas personas que les cuesta incluir pescado en su dieta. Al mezclarse con tomate y queso, los matices de sabor son diferentes.

En esta receta los filetes se disponen juntos para formar una base compacta, cubierta con salsa de tomate, queso mozzarella y orégano, que luego se hacen al horno.

Tiempo de preparación

Preparación: 7 minutos

Cocción: 15 minutos

Total: 22 minutos

Ingredientes

6 a 7 filetes medianos de merluza Sal al gusto Orégano seco Salsa de tomate natural o casera 400 g de queso mozzarella rallado Aceite de oliva virgen extra Aceitunas verdes o negras (opcional)

Cómo hacer merluza a la pizzaiola al horno, paso a paso

Precalienta el horno a 200°C. Engrasa ligeramente una fuente de horno con aceite de oliva. Sazona los filetes de merluza con sal y orégano y colócalos juntos en la fuente, asegurándote de que cubran el fondo. Vierte la salsa de tomate sobre los filetes y extiende de manera uniforme. Espolvorea más orégano sobre la salsa. Distribuye la mozzarella rallada por toda la superficie. Añade un chorrito de aceite de oliva por encima y reparte las aceitunas. Hornea durante 15 minutos o hasta que el queso esté fundido y dorado y el pescado se vea jugoso. Sirve en caliente, decorando si lo deseas con más orégano o con hierbas frescas.

Consejos clave:

No apiles los filetes; colócalos bien juntos para que el pescado quede jugoso y no se deshaga al servir.

Vigila el horno: el pescado necesita poco tiempo de cocción para mantener su textura ideal.

Utiliza una salsa de tomate natural, con poco azúcar ni aditivos, para un plato aún más saludable.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta versión tiene entre cuatro y seis porciones, dependiendo del acompañamiento y el tamaño de los filetes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240 kcal

Proteínas: 29 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 7 g

Fibra: 1 g

Sodio: 800 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda conservar la preparación en el frigorífico, guardándola en un recipiente hermético para preservar su frescura y evitar la absorción de olores. Puede mantenerse en buen estado entre uno y dos días. Pasado ese tiempo, su calidad puede disminuir.

Antes de consumirla nuevamente, es aconsejable recalentarla suavemente en el horno o en el microondas, utilizando una potencia baja o media. Esto ayuda a recuperar la textura original, especialmente si la receta contiene queso fundido, ya que al calentarlo de forma gradual se evita que se endurezca o tenga la textura de una goma.