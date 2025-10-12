Merluza a la pizzaiola: una receta italiana saludable y hecha al horno

El pescado es uno de los alimentos más saludables. Su alto contenido en proteínas de calidad, omega-3 y su riqueza en vitaminas y minerales lo convierten en una opción muy recomendable dentro de una dieta equilibrada.
La merluza a la pizzaiola es una preparación de origen italiano. Es una opción muy interesante para aquellas personas que les cuesta incluir pescado en su dieta. Al mezclarse con tomate y queso, los matices de sabor son diferentes.
En esta receta los filetes se disponen juntos para formar una base compacta, cubierta con salsa de tomate, queso mozzarella y orégano, que luego se hacen al horno.
Tiempo de preparación
- Preparación: 7 minutos
- Cocción: 15 minutos
- Total: 22 minutos
Ingredientes
- 6 a 7 filetes medianos de merluza
- Sal al gusto
- Orégano seco
- Salsa de tomate natural o casera
- 400 g de queso mozzarella rallado
- Aceite de oliva virgen extra
- Aceitunas verdes o negras (opcional)
Cómo hacer merluza a la pizzaiola al horno, paso a paso
- Precalienta el horno a 200°C.
- Engrasa ligeramente una fuente de horno con aceite de oliva.
- Sazona los filetes de merluza con sal y orégano y colócalos juntos en la fuente, asegurándote de que cubran el fondo.
- Vierte la salsa de tomate sobre los filetes y extiende de manera uniforme.
- Espolvorea más orégano sobre la salsa.
- Distribuye la mozzarella rallada por toda la superficie.
- Añade un chorrito de aceite de oliva por encima y reparte las aceitunas.
- Hornea durante 15 minutos o hasta que el queso esté fundido y dorado y el pescado se vea jugoso.
- Sirve en caliente, decorando si lo deseas con más orégano o con hierbas frescas.
Consejos clave:
- No apiles los filetes; colócalos bien juntos para que el pescado quede jugoso y no se deshaga al servir.
- Vigila el horno: el pescado necesita poco tiempo de cocción para mantener su textura ideal.
- Utiliza una salsa de tomate natural, con poco azúcar ni aditivos, para un plato aún más saludable.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
Esta versión tiene entre cuatro y seis porciones, dependiendo del acompañamiento y el tamaño de los filetes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal
- Proteínas: 29 g
- Grasas: 13 g
- Hidratos de carbono: 7 g
- Fibra: 1 g
- Sodio: 800 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se recomienda conservar la preparación en el frigorífico, guardándola en un recipiente hermético para preservar su frescura y evitar la absorción de olores. Puede mantenerse en buen estado entre uno y dos días. Pasado ese tiempo, su calidad puede disminuir.
Antes de consumirla nuevamente, es aconsejable recalentarla suavemente en el horno o en el microondas, utilizando una potencia baja o media. Esto ayuda a recuperar la textura original, especialmente si la receta contiene queso fundido, ya que al calentarlo de forma gradual se evita que se endurezca o tenga la textura de una goma.