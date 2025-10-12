España

Merluza a la pizzaiola: una receta italiana saludable y hecha al horno

En menos de 25 minutos puedes tener listo este plato mediterráneo

Aarón Caballero Illescas

Aarón Caballero Illescas

Merluza a la pizzaiola.

El pescado es uno de los alimentos más saludables. Su alto contenido en proteínas de calidad, omega-3 y su riqueza en vitaminas y minerales lo convierten en una opción muy recomendable dentro de una dieta equilibrada.

La merluza a la pizzaiola es una preparación de origen italiano. Es una opción muy interesante para aquellas personas que les cuesta incluir pescado en su dieta. Al mezclarse con tomate y queso, los matices de sabor son diferentes.

En esta receta los filetes se disponen juntos para formar una base compacta, cubierta con salsa de tomate, queso mozzarella y orégano, que luego se hacen al horno.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 7 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Total: 22 minutos

Ingredientes

  1. 6 a 7 filetes medianos de merluza
  2. Sal al gusto
  3. Orégano seco
  4. Salsa de tomate natural o casera
  5. 400 g de queso mozzarella rallado
  6. Aceite de oliva virgen extra
  7. Aceitunas verdes o negras (opcional)

Cómo hacer merluza a la pizzaiola al horno, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200°C.
  2. Engrasa ligeramente una fuente de horno con aceite de oliva.
  3. Sazona los filetes de merluza con sal y orégano y colócalos juntos en la fuente, asegurándote de que cubran el fondo.
  4. Vierte la salsa de tomate sobre los filetes y extiende de manera uniforme.
  5. Espolvorea más orégano sobre la salsa.
  6. Distribuye la mozzarella rallada por toda la superficie.
  7. Añade un chorrito de aceite de oliva por encima y reparte las aceitunas.
  8. Hornea durante 15 minutos o hasta que el queso esté fundido y dorado y el pescado se vea jugoso.
  9. Sirve en caliente, decorando si lo deseas con más orégano o con hierbas frescas.

Consejos clave:

  • No apiles los filetes; colócalos bien juntos para que el pescado quede jugoso y no se deshaga al servir.
  • Vigila el horno: el pescado necesita poco tiempo de cocción para mantener su textura ideal.
  • Utiliza una salsa de tomate natural, con poco azúcar ni aditivos, para un plato aún más saludable.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta versión tiene entre cuatro y seis porciones, dependiendo del acompañamiento y el tamaño de los filetes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 240 kcal
  • Proteínas: 29 g
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 7 g
  • Fibra: 1 g
  • Sodio: 800 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda conservar la preparación en el frigorífico, guardándola en un recipiente hermético para preservar su frescura y evitar la absorción de olores. Puede mantenerse en buen estado entre uno y dos días. Pasado ese tiempo, su calidad puede disminuir.

Antes de consumirla nuevamente, es aconsejable recalentarla suavemente en el horno o en el microondas, utilizando una potencia baja o media. Esto ayuda a recuperar la textura original, especialmente si la receta contiene queso fundido, ya que al calentarlo de forma gradual se evita que se endurezca o tenga la textura de una goma.

