Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Mbappé, jugador del Real Madrid

Cuando Vinícius Jr. decidía que en El Clásico de este fin de semana no iba a haber pasillo, Kylian Mbappé estaba paseando de la mano con su nueva novia Ester Expósito. La imagen era difícil de ignorar. Ambos relajados en una terraza en Cagliari, capital de la isla de Cerdeña. Una situación que ha enfadado al madridismo. Pero ahora Mbappé sale en defensa propia.

El pasado 24 de abril, ‘Kiki’ pidió el cambio durante el partido ante el Betis. Días después se confirmó la lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, dejando su recuperación “pendiente de evolución”. El objetivo del club blanco era que el 10 llegara en plenas condiciones al Clásico contra el FC Barcelona.

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Sin embargo, lejos de los focos de España, el delantero francés ha preferido pasar su periodo de recuperación en Italia, acompañado de la actriz Ester Expósito. Las imágenes no tardaron en viralizarse. La pareja fue vista por la costa de Cerdeña a bordo de un yate, pero la visita también incluyó la visita al restaurante Lo Scoglio Cagliari, especializado en mariscos y cocina tradicional.

Publicación en Instagram sobre Mbappé y Ester Expósito (@loscogliocagliari).

Malestar en el vestuario

Pero más allá de la reacción de los aficionados en redes sociales, la polémica habría llegado al vestuario. En una nueva temporada en blanco, varios jugadores habrían considerado que el momento elegido fue inoportuno, ante unas jornadas decisivas por LaLiga y la posibilidad de que el eterno rival revalide el título frente a ellos.

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Dentro del grupo que hoy lidera Álvaro Arbeloa, se habla de “distancia” con el delantero, ya que mientras su equipo se jugaba el ‘pasillo’ al Barça contra el Espanyol, él se encontraba de viaje. No obstante, el Real Madrid autorizó dichos desplazamientos.

Publicación en X sobre Mbappé y Ester Expósito (X).

La respuesta del entorno del jugador

Ante la avalancha de críticas que ha recibido Mbappé, el entorno del jugador ha salido en su defensa. En declaraciones a la agencia AFP, han asegurado que “parte de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente supervisado por el club, sin que ello se corresponda con la realidad del compromiso y el trabajo que Kylian realiza a diario por el bien del equipo”.

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Es más, como prueba de ese compromiso, el delantero se presentó en Valdebebas durante el día libre que el entrenador concedió a la plantilla, con el objetivo de acortar plazos y poder ser de la partida ante el Barcelona.

El discurso de Mbappé en su presentación en el Real Madrid.

El Clásico, una prueba de fuego

A día de hoy, Mbappé trabaja al margen del grupo, a la espera de que su evolución le permita participar en el Clásico del Spotify Camp Nou. Eso sí, si Arbeloa puede contar con uno de sus mejores jugadores, será una prueba de fuego para el francés para conseguir limar las perezas con la afición.

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‘Kiki’ suma en la presente temporada 41 goles en 41 partidos y se posiciona como pieza clave en la delantera del Real Madrid para los próximos años. Sin embargo, si no llega, o llega y no rinde, puede que la directiva cambie de parecer.