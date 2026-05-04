La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

Los jugadores del Atlético de Madrid entrenado en el Emirates Stadium, el estadio del Arsenal (Reuters/Andrew Couldridge)

El Atlético de Madrid afrontó una situación incómoda durante su última visita a Londres durante el pasado mes de octubre. El equipo dirigido por Diego Simeone había programado su entrenamiento en el Emirates Stadium, escenario habitual del club inglés, como parte de la preparación para el partido correspondiente a la fase liguera de la Champions League. Sin embargo, al concluir la sesión, los futbolistas y el cuerpo técnico se toparon con una sorpresa inesperada: no disponían de agua caliente en los vestuarios del estadio.

Esta circunstancia sorprendió a toda la delegación rojiblanca, ya que se esperaba que un estadio moderno como el Emirates, sede de competiciones de primer nivel europeo, contara con servicios básicos plenamente operativos. Los jugadores, tras completar buena parte del entrenamiento bajo la lluvia, se vieron obligados a regresar al hotel para poder ducharse y cambiarse de ropa, algo que, según argumentaron desde el club, no debería ocurrir en un recinto de estas características.

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Un hecho que no quedó ahí. La incomodidad se acentuó porque, desde el momento en que el Atlético llegó al estadio, poco después de las 17:30, se informó a los empleados del Arsenal que existía un problema con el agua caliente, pero la situación no se resolvió antes de que terminara la sesión. El malestar en la expedición española fue en aumento a medida que los minutos pasaban y no se encontraba una solución al inconveniente.

El partido de Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid (Reuters/Andrew Couldridge)

Los futbolistas, que terminaban el entrenamiento empapados por la lluvia, tuvieron que esperar en las gradas o en el vestuario, sin poder ducharse. Algunos de ellos, como los titulares en el partido anterior ante Osasuna, realizaron una sesión más corta y debieron esperar más tiempo, mojados, hasta que sus compañeros finalizaran los ejercicios. Esta espera, que podría haberse evitado con el funcionamiento adecuado de las duchas, generó un ambiente de disgusto entre los miembros del equipo.

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La queja formal del Atlético de Madrid y la disculpa del Arsenal

Al no poder solucionar el problema durante su estancia en el estadio, el Atlético optó por presentar una queja formal ante la UEFA, organizadora del torneo, para dejar constancia del episodio. La entidad considera que una situación así no debería darse en una infraestructura moderna y de referencia como la del Arsenal, en la que se espera que todos los servicios básicos estén garantizados para los equipos visitantes.

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El Arsenal, por su parte, ofreció disculpas al Atlético de Madrid por lo sucedido y sostuvo que sus empleados lograron resolver el problema, aunque la fuerte lluvia obligó a acortar el entrenamiento. Según la versión del club inglés, la sesión terminó antes de lo previsto por las condiciones meteorológicas. No obstante, desde la delegación rojiblanca señalaron que no existía un tiempo predefinido para finalizar el trabajo en el campo y que la principal razón para regresar al hotel fue la imposibilidad de ducharse, más allá de la lluvia.

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Ahora, el marco de la Champions vuelve a llevar al Atlético de Madrid al Emirates Stadium para disputar la vuelta de semifinales de la Champions. Un duelo decisivo del que saldrá el primer protagonista de la final de la competición europea. El equipo que luchará por alzarse con la victoria y sumar la orejona a sus vitrinas.