Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

Declan Rice se disputa el balón con Antoine Griezmann (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Todo preparado para el duelo entre el Arsenal y el Atlético de Madrid que se dirimirá este mismo martes por la noche en una empatada semifinal en el que los del Cholo Simeone buscarán hacer historia y colarse en la final de la Champions. El Arsenal y el Atlético de Madrid se disputan hoy 5 de mayo a las 21.00 horas el pase a la final de la Champions League en el Emirates Stadium de Londres tras empatar en el partido de ida. Con todo abierto, ambos equipos cuentan con opciones abiertas para acceder a la final de Budapest.

El conjunto inglés no ha sido derrotado como local en esta edición del torneo, lo que representa una ventaja de campo fundamental para los de Mikel Arteta, quienes buscan un regreso a la final europea: en frente tendrán al Atlético dirigido por Diego Simeone. Los rojiblancos aspiran a alcanzar su tercera final bajo el mando del técnico argentino, con la ofensiva a cargo de Julián Álvarez y Griezmann como principales referentes.

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Marc Pubill y Piero Hincapie (REUTERS/Isabel Infantes)

Hora del partido de semifinales de la Champions

El encuentro podrá seguirse en directo por Movistar Liga de Campeones y podrán leerlo en la narración en tiempo real de Infobae. Los canales disponibles en la plataforma Movistar Plus+ son los M+ Liga de Campeones HDR, M+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar.

El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, durante el partido de ida (EFE/Kiko Huesca)

El partido de vuelta en el Emirates Stadium de Londres empezará a las 21:00 horas de la noche y llega cargado de tensión. La ida en el Riyadh Air Metropolitano, lleno hasta la bandera y con una afición local entregada a la causa, no permitió que ninguno tomara ventaja sobre su rival, por lo que este martes ambos equipos llegan empatados aunque con estilos muy diferentes de afrontar los 90 minutos.

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El encuentro ese día se saldó con un 1-1 y fueron dos penaltis para cada equipo lo único que permitió mover el marcador, y de hecho los disparos desde los once metros no estuvieron exentos de polémica.

Alineaciones del Arsenal -Atlético de Madrid

A falta de confirmación apenas minutos antes de que ruede el balón, todo apunta a que tanto Arteta como Simeone van a sacar sus mejores onces. Arteta, que podía reservar alguna carta al estar jugándose también la Premier, respira tranquilo tras el empate del City este lunes que hace al Arsenal depender de sí mismo para llevarse la liga.

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Así todo, se prevé que los locales alineen su equipo en un esquema 4-2-3-1 con el español David Raya bajo los palos. La línea defensiva estaría compuesta por Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié. En el doble pivote, Martín Zubimendi y Declan Rice serían los elegidos, mientras que el tridente ofensivo lo formarían Bukayo Saka, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli por detrás de Viktor Gyökeres. El noruego Martin Odegaard y Kai Havertz figuran como dudas, al igual que Jurriën Timber y Mikel Merino, que no estarán disponibles.

Del lado rojiblanco, Simeone repetiría el 4-4-2 con Jan Oblak en la portería. Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri conformarían la defensa, con Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso y Ademola Lookman en el mediocampo. Antoine Griezmann y Julián Álvarez liderarían el ataque. Las bajas confirmadas del conjunto madrileño son Pablo Barrios y Nico González, lesionados.

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