Qué significan los parches que lleva la princesa Leonor en su mono de vuelo: del homenaje al ‘culopollo’ a un obsequio por su debut en solitario

Los parches del mono de vuelo de la princesa Leonor (Casa Real)

La formación castrense de la princesa Leonor de Borbón, heredera al trono español, ha entrado en su fase final tras un curso intensivo en la Academia General del Aire y del Espacio. Casa Real ha difundido recientemente material gráfico inédito, en el que se aprecia a la princesa integrada junto a unidades de élite y participando activamente en maniobras avanzadas del Ejército del Aire. En estas imágenes, se observa en el mono de la princesa algunos parches que ha ido recolectando durante su formación.

La princesa de Asturias ha realizado dos visitas clave en la etapa culminante de su adiestramiento. El 21 de abril, junto a sus compañeros de la 78ª promoción, ha recorrido la Base Aérea de Los Llanos (Albacete), donde ha conocido de primera mano los cazas Eurofighter (C.16) y ha presenciado exhibiciones del Programa de Liderazgo Táctico (TLP), considerado un referente en la instrucción de pilotos de la OTAN.

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En la jornada siguiente, la experiencia se ha elevado tras volar un reactor F-5 en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), dentro de la Escuela Militar de Caza y Ataque (Ala 23). Esta acción pone de manifiesto no solo el avance técnico de la instrucción, sino también la asimilación del tipo de preparación extrema a la que se someten los alumnos de quinto curso, quienes serán futuros pilotos de caza en España.

Los parches de la princesa Leonor (Casa Real)

Los parches de la princesa Leonor

El parche que más llama la atención en el mono de la princesa Leonor es el que se le ve en el hombro derecho, puesto que tiene el llamativo dibujo de un pollo amarillo en un diseño redondo con el borde naranja. En él se puede leer la inscripción “Básica” y en el casco del animal se observan las siglas AGA de la Academia General del Aire. Con este emblema se identifica a la princesa Leonor como una alumna de vuelo básico.

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El motivo por el que tiene este diseño tan peculiar con un pollo es que desde 1980 y hasta 2025 el avión con el que se realizaban los primeros vuelos con los que aprendían los alumnos era el CASA C-101, que fue con el que voló el rey Felipe VI en 1988. Sin embargo, entre los aviadores lo conocían popularmente como “mirlo” o incluso le pusieron el divertido mote de “culopollo” por la forma peculiar que tenía.

Reactor C-101, conocido como "mirlo" o "culopollo" (Ejército del Aire y del Espacio)

Los vuelos de la princesa Leonor

No obstante, meses antes de que llegase la princesa Leonor para formarse, el Ejército del Aire y del Espacio español decidió cambiar los reactores de entrenamiento tras 45 años por los Pilatus PC-21, las turbohélices con las que la princesa realizó su primer vuelo. De hecho, ese debut en solitario es también el motivo por el que consiguió otro de sus parches el que lleva en el brazo izquierdo. Su diseño también es redondo, pero en este caso cuenta con el dibujo de un avión y las siglas PC-21, del modelo que ha pilotado.

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La princesa Leonor obtuvo su parche tras completar su primer vuelo (Casa Real)

Por otro lado, además de la bandera de España, la princesa Leonor también lleva en el pecho la insignia bordada oficial de la Academia General del Aire y del Espacio. Su diseño es circular con bordes azules y rojos, mostrando un águila plateada sobre un fondo rojo, con una corona real española en la parte superior. Lo llevan en los uniformes tanto los cadetes, como los instructores y pilotos militares de esta institución.

La heredera al trono ha tenido otra formación práctica en la que ha pilotado un F-5, el avión utilizado en España para la formación avanzada de pilotos de caza y ataque