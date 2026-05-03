Así es Vall de Boí, el pueblo catalán que busca habitantes con una oferta para montar un negocio y alquileres asequibles

Municipio de Val de Boi. (Ayuntamiento)

Vall de Boí, en el Pirineo catalán, ha conseguido el apoyo de la iniciativa Proyecto Reactivadores para transformar una sala municipal poco utilizada en un espacio profesional que funcione como coworking y motor económico. Se trata de una estrategia para combatir la despoblación y revitalizar la zona atrayendo a nuevos habitantes, especialmente aquellos con perfil emprendedor, según se recoge en la información facilitada por la organización del programa.

El municipio, que reúne a núcleos como Taüll o Barruera y cuenta con poco más de 1.100 habitantes, ha obtenido 3.807 votos de los miembros de IKEA Family, convirtiéndose en la propuesta más votada en esta edición del Proyecto Reactivadores. La ejecución del proyecto prevé la adaptación de la sala para ofrecer zonas compartidas de trabajo, puestos individuales, sala de reuniones y un espacio polivalente para formación o actividades vinculadas al empleo, con el respaldo de IKEA en el acondicionamiento interior, tal como especifica el comunicado de la organización.

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Vall de Boí basa buena parte de su economía en el turismo gracias a su proximidad al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y a un patrimonio único, especialmente las iglesias románicas. Sin embargo, la falta de relevo generacional y el cierre de negocios como restaurantes o supermercados se hacen cada vez más evidentes. Las necesidades actuales del municipio incluyen garantizar la continuidad de servicios como el bar de las piscinas, cuyos contratos salen a concurso cada dos años, y la incorporación de profesionales de oficios tradicionales, además de fomentar la llegada de nuevos servicios como clínicas, escuelas de idiomas o comercios que respondan a la demanda de la población local y los visitantes.

Qué ofrece el proyecto Espacio Conecta Rural en la Vall de Boí y cuál es su objetivo principal

“Espacio Conecta Rural – Centro de Activación Económica Rural” se concibe como un equipamiento activo durante todo el año y no como un recurso de uso puntual. El propósito es crear una infraestructura capaz de cubrir la carencia de instalaciones adecuadas a emprendedores, trabajadores autónomos y jóvenes en formación, así como a profesionales que se desplacen para eventos deportivos o turísticos. El diseño estará orientado a la flexibilidad y la adaptabilidad, permitiendo desde el coworking tradicional hasta actividades formativas o reuniones, y se realizará sin obras estructurales, mediante el apoyo de IKEA para dotarlo de mobiliario funcional y cómodo.

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La propuesta también integra el acompañamiento especializado de AlmaNatura en el desarrollo e implementación del plan de dinamización. El propio equipo técnico municipal asumirá la gestión y coordinación, con el objetivo de garantizar la viabilidad y el funcionamiento continuado del espacio, revirtiendo en una mejora del tejido económico local. Las primeras acciones serán la definición de los usos específicos y la planificación de las actividades, con el calendario de apertura programado para las próximas semanas.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

El carácter singular del Valle de Boí y los factores que modelan su identidad

Lejos de ser un único valle, la Vall de Boí está formada por una agrupación de valles y cordilleras que comparten diversos elementos históricos y geográficos. El paisaje circundante permanece prácticamente inalterado, con una amplia diversidad de vegetación, especies propias, varios ríos y estanques, así como un clima típicamente de alta montaña. Destaca, además, el mantenimiento de estructuras arquitectónicas tradicionales y un conjunto de iglesias románicas que son referente del románico en Cataluña. El entorno incluye el Balneario de Caldes de Boí y la estación de esquí de Boí-Taüll, junto con una oferta de tradiciones, gastronomía y artesanía que consolidan la zona como destino privilegiado.

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