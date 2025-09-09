España

María Muñoz, doctora, sobre el orégano: “Tienes un pequeño botiquín en la despensa sin saberlo”

Descubre las propiedades de esta planta medicinal

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Fragmento del vídeo de María
Fragmento del vídeo de María Muñoz.

Uno de los condimentos más usados en la cocina es el orégano. Esta hierba aromática es ideal para diferentes recetas por su olor y el aporte de sabor que añade. Esto se puede apreciar en pizzas, quesos, ensaladas o pescados.

Sin embargo, hay un método que pocas personas conocen. Así lo ha confirmado la doctora María Muñoz en uno de los últimos vídeos que ha subido a TikTok. En esta red social cuenta con 3.075 seguidores y acumula más de 29.000 me gusta entre todas sus publicaciones.

“Tienes un pequeño botiquín en la despensa sin saberlo”

La especialista ha sido clara desde el principio del vídeo. "¿Y si te dijera que tienes un pequeño botiquín natural en la despensa sin saberlo?“, comienza preguntando a los espectadores. Según la doctora, el orégano va más allá de su función culinaria y destaca por su poder antioxidante.

Explica que contiene ácido rosmarínico y flavonoides, lo que significa que ayuda a proteger las células frente al daño de los radicales libres, fenómeno directamente relacionado con el envejecimiento y distintas enfermedades. “No es solo una hierba aromática, es literalmente una planta medicinal. Y bastante potente, por cierto”, afirma.

Entre sus particularidades, María resalta que el orégano contiene carvacrol y timol, dos compuestos naturales que poseen efecto antimicrobiano y pueden ayudar a frenar bacterias como Helicobacter pylori, virus, parásitos y hongos.

En materia digestiva, la doctora aclara que consumir orégano tiene un efecto calmante sobre el intestino. La planta incrementa la secreción de jugos gástricos y la producción de bilis, lo que mejora el proceso digestivo.

Otro beneficio es su efecto carminativo, que favorece la relajación de los músculos intestinales, lo que ayuda a reducir la sensación de gases y la distensión abdominal. Bajo esta premisa, el orégano se considera un buen condimento en platos pesados.

La especialista suma el uso del orégano en otros formatos, como las infusiones. Señala que antiguamente esta bebida se utilizaban como remedio natural para las irritaciones de garganta y como expectorante. En la actualidad existen suplementos y aceite esencial de orégano.

Este último, según la doctora, se usa con fines terapéuticos por su elevada concentración. No obstante, hay que tener cuidado, pues se debe pedir siempre diluido. En el caso de usarlo mal o aplicarlo en exceso, se pueden producir irritaciones.

“El orégano es mucho más que un toque final para la pizza y la pasta”, afirma la doctora. Resalta que se trata de un recurso natural fácil de incorporar a la dieta diaria, económico y accesible en cualquier cocina. “La próxima vez que lo uses, ya sabrás que no estás echando solo sabor, sino que estás añadiendo salud a tu plato”, concluye Muñoz.

Cómo hacer una infusión de orégano

Esta es una de las formas más fáciles de consumirlo es mediante infusiones. Para prepararla, añade una cucharadita de orégano seco a una taza de agua hirviendo. Deja reposar tapado durante unos cinco minutos. Luego, filtra la infusión para retirar las hojas y sirve caliente.

