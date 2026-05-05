Detenidas tres trabajadoras de un centro de educación infantil de Jaén por maltrato a 15 niños: los forzaban a comer hasta provocarles vómitos

Detenidas tres trabajadoras de un centro de educación infantil de Jaén por maltrato a 15 niños: (Imagen de archivo, EFE)

Dos educadoras y la directora de un centro educativo infantil de la ciudad de Jaén han sido detenidas por la Policía Nacional como presuntas autoras de varios delitos de malos tratos hacia al menos 15 menores del centro. Entre las conductas investigadas se incluye forzar a los niños a comer hasta el punto vomitar, así como encerrarlos a oscuras cuando lloraban.

Según la información policial, las conductas se habrían concentrado principalmente en los momentos de la comida, donde se atribuye a las investigadas la presunta obligación de que los menores ingirieran alimentos de forma forzada, hasta el punto de que algunos habrían llegado a vomitar, siendo posteriormente obligados a continuar comiendo.

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Asimismo, los investigadores han señalado que en determinadas ocasiones los menores que se negaban a comer o que lloraban habrían sido encerrados en un cuarto de baño a oscuras como medida de castigo.

La investigación se inició a raíz de que varias alumnas en prácticas, que realizaban su formación en el centro, comunicaran a sus tutoras académicas la existencia de determinadas conductas que, según relataron, se estarían produciendo durante el cuidado diario de los menores. Esta información fue posteriormente trasladada a la Policía Nacional por una de las tutoras responsables.

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A partir de la denuncia, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén pusieron en marcha la investigación. Las primeras diligencias han permitido identificar a un grupo de al menos 15 menores que podrían haber sido afectados por estas prácticas.

Una de las tutoras de las alumnas en prácticas en el centro de Jaén interpuso la denuncia. (Europa Press)

La investigación sigue en curso tras las detenciones

Tras las primeras diligencias, la Policía Nacional ha procedido a la detención de dos educadoras del centro como presuntas autoras de delitos de malos tratos habituales y trato degradante hacia menores. También fue detenida la directora del centro como presunta autora de un delito contra la Administración de Justicia y coacciones.

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Según la investigación, una vez tuvo conocimiento de la apertura de las diligencias, habría contactado de forma individual con varios padres de los menores para informarles de una futura citación policial, trasladándoles que las denuncias no eran ciertas y que los niños se encontraban en buen estado.

Estas actuaciones se investigan como un posible intento de influir en las declaraciones de los progenitores ante la autoridad policial. Del mismo modo, se le atribuye haberse dirigido a las alumnas en prácticas implicadas en la denuncia con el objetivo de que se retractaran de su testimonio, advirtiéndoles de posibles consecuencias negativas, incluidas acciones legales que podrían afectar a su futuro profesional, según ha informado la portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén, Carolina García, en un comunicado recogido por Europa Press.

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La investigación continúa abierta y está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional con el objetivo de esclarecer por completo lo ocurrido.

La investigación continúa abierta. (Imagen de archivo de Europa Press)

Otro caso similar en Andalucía

Hace apenas unos meses se conoció un caso similar en la provincia de Cádiz, donde la Guardia Civil abrió una investigación a tres trabajadoras de una guardería de Jerez de la Frontera por presuntos delitos de trato vejatorio, amenazas, coacciones y maltrato de obra sin lesión, tras una denuncia presentada por la madre de una menor de dos años.

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La denunciante alertó de que se habrían producido episodios de violencia durante el cuidado de los niños en el centro. Según su testimonio, las responsables habrían obligado a los menores a comer de forma violenta, incluso con alimentos a temperaturas elevadas, además de zarandearlos y, en algunos casos, lanzarlos contra las tronas.