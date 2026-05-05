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Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Los clubs femeninos participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina

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Las jugadoras del FC Barcelona en el Camp Nou Barcelona después del partido del 3 de mayo de 22026. (REUTERS/Albert Gea)
Las jugadoras del FC Barcelona en el Camp Nou Barcelona después del partido del 3 de mayo de 22026. (REUTERS/Albert Gea)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la entrada del fútbol femenino en la quiniela. “Hoy damos un paso más para que la Liga F oficial española siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina”, ha expresado a través de su cuenta de X.

“Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”, ha añadido el líder del Ejecutivo, que se ha adelantado a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que aprobará el Real Decreto Ley para la inclusión de los partidos de los equipos femeninos en la quiniela.

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