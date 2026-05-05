Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Las jugadoras del FC Barcelona en el Camp Nou Barcelona después del partido del 3 de mayo de 22026. (REUTERS/Albert Gea)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la entrada del fútbol femenino en la quiniela. “Hoy damos un paso más para que la Liga F oficial española siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina”, ha expresado a través de su cuenta de X.

“Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”, ha añadido el líder del Ejecutivo, que se ha adelantado a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que aprobará el Real Decreto Ley para la inclusión de los partidos de los equipos femeninos en la quiniela.

PUBLICIDAD