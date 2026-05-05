Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. Gabriel Luengas - Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado (AGE) para 2026, que alcanza un total de 27.232 plazas. Se trata de una convocatoria marcada por la digitalización y la incorporación de perfiles tecnológicos como eje central para modernizar los servicios públicos.

El anuncio lo ha realizado el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, quien ha subrayado que esta oferta “es diferente a las del pasado” porque sitúa la tecnología y la inteligencia artificial en el centro de la Administración. El objetivo, según ha explicado, es claro: mejorar la atención y la eficiencia de los servicios que reciben los ciudadanos.

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Uno de los datos más destacados es la creación de 1.700 plazas específicas para perfiles tecnológicos, lo que supone un incremento del 42% respecto a la oferta de 2025. Esta cifra refleja la creciente necesidad de talento digital en el sector público, en un contexto en el que la transformación tecnológica ya no es opcional, sino estructural.

Expertos en inteligencia artificial

Por primera vez, además, se convocarán pruebas de acceso diferenciadas dentro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC). Estas especialidades estarán orientadas a captar profesionales en áreas clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la ciencia del dato, tres disciplinas consideradas críticas para el futuro de la gestión pública.

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El Gobierno también ha puesto el foco en la capacitación interna. Todos los procesos selectivos incluirán formación obligatoria en inteligencia artificial y herramientas de análisis de datos. Asimismo, se reforzarán las competencias digitales de los empleados públicos actuales, con el objetivo de adaptar toda la estructura administrativa a las nuevas demandas tecnológicas.

Funcionarios de la Agencia Tributaria trabajando en sus oficinas. (Europa Press)

España parte, según ha destacado el ministro, de una posición avanzada en digitalización. Actualmente, el 83% de los ciudadanos utiliza webs o aplicaciones oficiales, una cifra superior a la media europea, situada en el 75%. Además, el país se encuentra siete puntos por encima del promedio comunitario en digitalización de la Administración. Aun así, el Ejecutivo quiere ir más allá y se ha marcado como meta aumentar en un 25% los procedimientos administrativos digitales.

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Para lograrlo, se impulsará también una alianza por el talento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con el objetivo de hacer más competitiva la oferta pública y garantizar la cobertura de puestos altamente especializados, tradicionalmente difíciles de atraer en el ámbito público.

Afrontar emergencias climáticas

En términos globales, la OEP de 2026 incluye 26.886 plazas para la Administración General del Estado, de las cuales 20.541 corresponden a turno libre y 6.345 a promoción interna. A estas se suman 346 plazas adicionales de carácter extraordinario destinadas a hacer frente a la emergencia climática. Entre los perfiles demandados en este ámbito destacan meteorólogos, ingenieros forestales y agentes medioambientales.

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Este refuerzo responde a la creciente presión que el cambio climático está ejerciendo sobre las políticas públicas, obligando a las administraciones a contar con equipos más preparados para prevenir y gestionar situaciones de riesgo ambiental.

Si se suman las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la oferta total de empleo público para 2026 supera las 37.000 plazas, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. Según las estimaciones del Gobierno, esta convocatoria permitirá generar alrededor de 6.200 empleos netos.

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Trabajadores públicos más jóvenes

Desde 2021, las distintas ofertas de empleo público han contribuido no solo a incrementar las plantillas, sino también a rejuvenecerlas. La edad media de los empleados públicos se ha reducido en más de dos años, situándose actualmente en los 49 años, un dato que refleja el impacto de las nuevas incorporaciones.

La estructura de la OEP 2026 se articula en torno a tres grandes ejes: la transformación digital de la Administración, la mejora de los servicios esenciales y el refuerzo de áreas estratégicas. Según ha señalado Óscar López, se trata de “un refuerzo decidido e inmediato” en aquellos ámbitos que los distintos departamentos consideran prioritarios, especialmente en un contexto marcado por desafíos económicos, políticos y medioambientales.

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Con esta oferta, el Gobierno busca no solo cubrir vacantes, sino redefinir el perfil del empleado público del futuro: más digital, más especializado y preparado para afrontar los retos de una sociedad en constante cambio.