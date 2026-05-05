España

El Tribunal de Cuentas desvela que el Gobierno desvió 2.389 millones de fondos europeos para pagar pensiones

Según el organismo, este movimiento se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”

Guardar
(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026.
(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026. (Eduardo Parra / Europa Press)

El Gobierno de España recurrió al uso de 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para hacer frente al pago de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, según ha desvelado este martes el Tribunal de Cuentas.

Esta revelación del organismo de cuentas surge de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2024, que ha sido aprobada con una opinión favorable, pero poniendo en evidencia “salvedades o incidencias” que el Tribunas a instado a corregir.

PUBLICIDAD

En esta revisión, el Tribunal ha señalado que existe una insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos “ineludibles” de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, lo que motivó en noviembre de 2024 al Ejecutivo a autorizar dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.

Según el Tribunas de Cuentas, la acción del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, ya que, en opinión del organismo, existe “una incertidumbre” sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.

PUBLICIDAD

Respecto a las obligaciones en el pago de pensiones, el Tribunal ha señalado que la prórroga presupuestaria ha provocado que el presupuesto siga siendo el mismo que el fijado en 2023, algo que ya en 2024 provocó una infravaloración neta de esta partida de 1.008,4 millones de euros. Además, otro de los efectos destacados por el organismo es que los créditos definitivos superaron en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95% se tuvieron que financiar apelando a la variación del saldo vivo de la deuda.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

Una deuda de 106.000 millones en Seguridad Social

Además del movimiento de presupuesto de fondos europeos para el pago de las pensiones, el Tribunal de Cuentas ha advertido al Ejecutivo que el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social vuelve a situarse por octavo año consecutivo en negativo y ya supera los 106.000 millones de euros. Según el balance del informe, la Seguridad Social se financia principalmente a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado en 2024 asciende a 126.170,2 millones de euros, un 7,91 % del PIB.

Ante esta situación, el organismo ha incidido en la necesidad de adoptar medidas a medio y largo plazo para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. En la misma línea, el informe señala que el saldo principal de deuda del Estado se situó a final de 2024 en 1,46 billones de euros. En este sentido, el Tribunal ha señalado que existe un “importante déficit estructural” para la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Multas Colaboradoras de la Seguridad Social, que alcanza los 2.677,3 millones de euros.

El informe destaca también la infravaloración de deudores de la Seguridad Social, SEPE y Fogasa por 2.643,9 millones de euros. Además, también existe una falta de contabilización de los intereses de demora de las deudas por cuotas de la Seguridad Social por 781 millones de euros y “dudas razonables” sobre la cobrabilidad de la deuda por cotizaciones sociales de las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, objeto de moratoria desde 1995, por 672,3 millones de euros.

Tras presentar el informe, el Tribunal de Cuentas ha sugerido a las Cortes Generales que inste al Gobierno a la subsanación de las salvedades e incidencias señaladas y a resolver el endeudamiento de la Seguridad Social. Además, han pedido modificar la normativa sobre los plazos de rendición de cuentas para que la presentación de los informes sea en el plazo más cercano posible al ejercicio auditado.

Temas Relacionados

Unión EuropeaGobierno de EspañaPedro SánchezTribunal de CuentasPensiones EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué significan los parches que lleva la princesa Leonor en su mono de vuelo: del homenaje al ‘culopollo’ a un obsequio por su debut en solitario

En las imágenes que ha difundido Casa Real de la princesa durante su formación, se observan varios parches que la heredera luce en su mono

Qué significan los parches que lleva la princesa Leonor en su mono de vuelo: del homenaje al ‘culopollo’ a un obsequio por su debut en solitario

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

El jugador del Real Madrid fue visto con su nueva pareja mientras su equipo se jugaba el ‘pasillo’ al FC Barcelona

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

La oferta incluye 1.700 plazas tecnológicas, un 42% más que en 2025, y 346 plazas extraordinarias para emergencias climáticas

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

Qué es el abandono de familia: tipos, consecuencias legales y qué hacer si lo sufres

El incumplimiento de una pensión alimenticia durante dos meses consecutivos puede derivar en pena de prisión, según el Código Penal

Qué es el abandono de familia: tipos, consecuencias legales y qué hacer si lo sufres

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

El tribunal considera probado que el excomisario accedió sin autorización a los archivos del móvil sustraído a Dina Bousselham y los difundió a periodistas con el objetivo de perjudicar la imagen de Podemos

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

ECONOMÍA

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

Qué es el abandono de familia: tipos, consecuencias legales y qué hacer si lo sufres

Natalia Lara, asesora financiera: “Las hipotecas a 30 años son el mayor negocio de los bancos”

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”

DEPORTES

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal