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Así era Seila Esencia, la cantante y auxiliar de enfermería encontrada muerta en Vigo después de 16 días desaparecida: salió de un programa de TVE

La artista dio el salto a la fama tras un programa para compositores , donde compartió escenario y canción con Marta Sánchez

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Detrás de la artista Seila Esencia había una mujer de carne y hueso. De nombre real Seila Álvarez, natural de Vigo y auxiliar de enfermería, la compositora y cantante fue hallada sin vida esta madrugada en la Vía Verde de Vigo, dentro de su vehículo.

La mujer llevaba desaparecida 16 días, pero la autopsia ha confirmado la ausencia de criminalidad, aunque el informe definitivo quedó pendiente de los análisis complementarios del Instituto Nacional de Toxicología. La ciudad se había volcado en su busca.

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Pero más allá de las circunstancias de su muerte, lo que permanece es el legado de una mujer con carácter, energía y una manera muy personal de estar en el mundo.

La cantante gallega Seila Esencia. (@seilaesencia/Instagram)
La cantante gallega Seila Esencia. (@seilaesencia/Instagram)

Entre el barrio y los escenarios

Seila nació y creció en el barrio de Teis, en el seno de una familia humilde. Según ha recogido La Voz de Galicia, en un concurso de televisión al que se presentó cuando era pequeña, se definió como extrovertida, inquieta y curiosa, “con un constante deseo de aprender y evolucionar”.

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Amante de los animales y seguidora del Celta de Vigo, encontraba equilibrio entre dos vocaciones que convivían sin conflicto: la sanidad y la música. Durante años trabajó como auxiliar de enfermería.

La cantante Seila Esencia con una amiga. (Instagram/@seilaesencia)
La cantante Seila Esencia con una amiga. (Instagram/@seilaesencia)

El salto a la televisión

El punto de inflexión llegó en 2015, con su participación en Hit - La canción, el programa de TVE centrado en compositores. Se presentó casi por impulso, sin estrategia y mientras estaba buscando trabajo. Sin embargo, llegó a la final.

La canción que la llevó hasta allí fue Duermes mientras yo escribo, una pieza íntima nacida de su propia experiencia. “Me casé con 22 años de modo muy loco”, contó en el programa, explicando el origen de una letra que hablaba de convivencia, amor y contradicciones.

La interpretó con guitarra y sombrero, defendiendo su esencia: cercanía, verdad y personalidad. Decía que su lugar favorito para componer era la cocina de su madre, donde encontraba “magia y química”.

La cantante gallega Seila Esencia. (@seilaesencia/Instagram)
La cantante gallega Seila Esencia. (@seilaesencia/Instagram)

La canción

En la final del programa de TVE compartió escenario con Marta Sánchez, quien eligió su canción para interpretarla. Duermes mientras yo escribo acabó formando parte del álbum 21 días, lo que le dio proyección nacional.

Tras conocerse su fallecimiento, la artista recordó: “Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella... Como ella”. Y añadió: “Siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca”.

Seila Esencia cantando
La cantante Seila Esencia. (Instagram/@seilaesencia)

Una artista arraigada a su ciudad

Pese a ese salto, Seila nunca dejó de ser una artista profundamente vinculada a Vigo. Participó en medios locales, conciertos y proyectos culturales. Era madrina de la iniciativa solidaria “Cada niño, un juguete”, donde la han despedido “con el corazón roto y profunda tristeza”.

Desde El Patio de Bouzas, un espacio de arte, han recordado a la cantante como “una luz inquieta, libre, que no encajaba en moldes ni los necesitaba”. Su música, siempre original, hablaba de lo cotidiano: amor, tristeza, alegría o soledad.

Seila durmiendo en un coche
Seila era un activista. (Instagram/@seilaesencia

Fueron unos conocidos quienes encontraron el cuerpo y avisaron a la Policía Nacional. Apareció en la Senda Verde, sin signos aparentes de violencia. El juzgado ha abierto diligencias mientras se completan los análisis toxicológicos.

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