La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

Cascos azules en Líbano (Marwan Naamani/Dpa)

El Tribunal Central de Instancia número 6 de la Audiencia Nacional ha dictado una primera providencia, a la que ha tenido acceso Infobae, tras la denuncia penal interpuesta por el partido político Iustitia Europa, en la que pide diversa información a la Organización de Naciones Unidas (ONU) antes de comenzar la investigación.

La denuncia va dirigida contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, Herzi Halevi, por presuntos delitos de crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones por la retención de un soldado español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FINUL) el pasado 7 de abril

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Mientras este tribunal está a la espera “del informe del Ministerio Fiscal” para decidir “sobre la competencia de este órgano judicial”, solicitan a la ONU que “confirme oficialmente si consta a dicha Organización”:

Que los hechos objeto de la denuncia fueron formalmente puestos en su conocimiento en el marco de la misión UNIFIL. Que tales hechos fueron trasladados a las autoridades del Estado de Israel por los canales institucionales correspondientes. Que, como consecuencia de ello, se ha producido la iniciación de un procedimiento de investigación por parte de las autoridades israelíes o subsidiariamente por los mecanismos propios de la Organización con base en la dependencia orgánica y funcional del contingente desplazado.

“No se puede tolerar que nuestros militares sean agredidos”

“La justicia española ha dado un paso valiente y necesario. No se puede tolerar que nuestros militares, que arriesgan su vida bajo bandera de la ONU para mantener la paz, sean agredidos, humillados y detenidos con total impunidad”, denuncia Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y letrado que firma la denuncia.

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Añade que, “como dijimos desde el primer día, no seremos partícipes del silencio ante crímenes que atentan no solo contra un soldado español, sino contra la legalidad internacional. Llegaremos hasta el final para que los responsables, sin importar su cargo, rindan cuentas ante los tribunales”.

Una “detención ilegal” con “trato degradante”

Según la denuncia presentada, a las 11.30 del pasado 7 de abril, en la demarcación de Taybeh (sur del Líbano, zona bajo mandato de la misión de Naciones Unidas), un convoy logístico de tres vehículos perfectamente identificados con emblemas de la ONU del contingente español fue interceptado “de forma deliberada y hostil” por fuerzas israelíes, asaltando el vehículo “de cabeza”.

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El sargento del Ejército de Tierra español, cuyo nombre no se ha hecho público por motivos de seguridad, fue extraído por la fuerza y con extrema violencia de su vehículo. Este hecho fue calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física”. Acto seguido, al militar español “le metió en un vehículo con una violencia evidente”, procediendo a su traslado forzoso a una “localización distinta y no autorizada”, tal y como dicta la denuncia interpuesta el pasado 10 de abril.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado que los ataques contra la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano son "muy preocupantes".

El escrito sostiene que la actuación de las fuerzas israelíes vulneró el Derecho Internacional Humanitario y la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que garantiza la inviolabilidad del personal desplegado en misiones de paz y la libertad de movimientos de los contingentes internacionales.

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Asimismo, califica la retención del militar español como una detención ilegal y un trato degradante, al haberse producido con “violencia evidente” y con la finalidad de amedrentar al contingente de la misión. Y explican que la liberación del sargento se produjo tras gestiones diplomáticas urgentes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.