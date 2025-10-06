España

Macarrones con berenjenas: una receta italiana saludable y llena de sabor

Un plato sencillo y nutritivo que combina verduras, pasta y un toque diferencial de queso gratinado

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Macarrones con berenjenas. (Canva)
Macarrones con berenjenas. (Canva)

Los macarrones con berenjenas son perfectos en cualquier época del año. Es un plato suave y jugoso que se completa con albahaca fresca y queso gratinado, creando un sabor delicioso y equilibrado.

Este plato se inspira en la cocina italiana y mediterránea, donde las berenjenas y la pasta son ingredientes tradicionales, y es habitual encontrarlo en regiones del sur de Italia. Existen múltiples variantes, a las que se pueden añadir aceitunas negras, alcaparras o diferentes tipos de queso

Receta de macarrones con berenjenas

Esta preparación destaca por su sencillez y sabor. Se trata de una pasta corta acompañada de una salsa elaborada con berenjena salteada, tomate triturado, cebolla, ajo y un acabado de queso rallado. El dorado de la berenjena aporta carácter, la salsa resulta jugosa y el conjunto es profundamente aromático gracias a la albahaca fresca.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 20 minutos
  • Cocción de la berenjena y sofrito: 25 minutos
  • Cocción de la pasta: 10 minutos
  • Montaje final: 5 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora

Ingredientes

  1. 350 g de macarrones
  2. 1 berenjena grande
  3. 1 cebolla mediana
  4. 2 dientes de ajo
  5. 400 g de tomate triturado (puede ser en conserva)
  6. 50 g de queso rallado (parmesano o similar)
  7. Aceite de oliva virgen extra
  8. Sal al gusto
  9. Pimienta al gusto
  10. Albahaca fresca (opcional)
Esta ensalada de pasta, con ingredientes sabrosos que combinan a la perfección, puede salvarte el verano

Cómo hacer macarrones con berenjenas, paso a paso

  1. Lava la berenjena y córtala en cubos pequeños. Espolvorea con sal y deja reposar en un colador durante 20 minutos para que pierda el amargor.
  2. Enjuaga la berenjena bajo el grifo, seca bien y saltea en una sartén amplia con aceite de oliva hasta que esté dorada y tierna. Retira y reserva.
  3. Sofríe la cebolla y el ajo picados en la misma sartén (añade un poco más de aceite si es necesario) hasta que la cebolla esté transparente.
  4. Agrega el tomate triturado, incorpora sal y pimienta, y cocina a fuego medio durante 10 minutos, removiendo.
  5. Echa la berenjena dorada a la salsa de tomate y sigue cocinando cinco minutos más. Puedes añadir la albahaca fresca en este momento.
  6. Cocina los macarrones en abundante agua con sal según las instrucciones del paquete. Escurre la pasta inmediatamente para evitar que se pase.
  7. Vierte los macarrones escurridos sobre la salsa y mezcla para que se impregnen bien. Sirve caliente y espolvorea con el queso rallado; si te gusta, gratina unos minutos.

Consejos clave:

  • Deja reposar la berenjena con sal antes de cocinarla para que no amargue.
  • Saltea la berenjena a fuego medio-alto sin mover demasiado, para que consiga un tono dorado y textura suculenta.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para aproximadamente cuatro porciones principales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Hidratos de carbono: 64 g
  • Grasas: 10 g
  • Proteínas: 12 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar los macarrones con berenjenas en un recipiente hermético en el frigorífico durante dos días. Para recalentarlos, calienta en el microondas o en sartén con unas gotas de agua. No se recomienda congelar la pasta ya mezclada con la salsa, pues pierde textura.

Temas Relacionados

PastaCocina italianaRecetasRecetas saludablesRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima hoy en España: temperaturas para Zaragoza este 6 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en España: temperaturas

Clima en Valencia: la predicción para este 6 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: la predicción

Los españoles deportados por Israel llegan a Madrid tras un fin de semana de protestas masivas por la situación en Gaza: “No se puede permitir la impunidad ante toda esta violación sistemática de derechos humanos”

Los 21 activistas, entre los que se encuentran Ada Colau y Jordi Coronas, han denunciado una violación de “todos nuestros derechos”

Los españoles deportados por Israel

Sin petirrojos pero con bañistas en pleno otoño: el ave modifica su ruta migratoria y ya no elige España como destino de invierno

Una investigación establece que este cambio en el comportamiento es una consecuencia directa de los “inviernos menos rigurosos y más cortos en Europa”

Sin petirrojos pero con bañistas

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Un despido puede ser improcedente aunque la causa que lo motiva sea cierta”

El letrado alerta en conversación con este medio sobre los abusos más frecuentes en el entorno laboral español y explica cómo los trabajadores pueden protegerse legalmente

Ignacio de la Calzada, abogado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los españoles deportados por Israel

Los españoles deportados por Israel llegan a Madrid tras un fin de semana de protestas masivas por la situación en Gaza: “No se puede permitir la impunidad ante toda esta violación sistemática de derechos humanos”

Aterriza en Madrid el vuelo con los 21 integrantes de la flotilla deportados por Israel: “Ha habido un proceso constante de deshumanización, de intentar culpabilizarnos”

Procedente el despido de un trabajador que estando de baja por una lesión en el hombro se dedicaba a impartir clases de boxeo

Israel confirma la deportación de 28 activistas de la Global Sumud Flotilla procedentes de España, Portugal y Países Bajos

Un ciudadano senegalés que fue detenido y expulsado cuando acudió a la comisaría para renovar su solicitud de protección podrá volver a España

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Un despido puede ser improcedente aunque la causa que lo motiva sea cierta”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La capital italiana de los multimillonarios: la tercera ciudad en el podio europeo

Quiénes son los dueños de El Corte Inglés: las dos hermanas que prefieren mantener un perfil bajo y concentran el 90% del capital del grupo

DEPORTES

El exfutbolista del Manchester United

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria