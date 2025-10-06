Macarrones con berenjenas: una receta italiana saludable y llena de sabor

Macarrones con berenjenas. (Canva)

Los macarrones con berenjenas son perfectos en cualquier época del año. Es un plato suave y jugoso que se completa con albahaca fresca y queso gratinado, creando un sabor delicioso y equilibrado.

Este plato se inspira en la cocina italiana y mediterránea, donde las berenjenas y la pasta son ingredientes tradicionales, y es habitual encontrarlo en regiones del sur de Italia. Existen múltiples variantes, a las que se pueden añadir aceitunas negras, alcaparras o diferentes tipos de queso

Receta de macarrones con berenjenas

Esta preparación destaca por su sencillez y sabor. Se trata de una pasta corta acompañada de una salsa elaborada con berenjena salteada, tomate triturado, cebolla, ajo y un acabado de queso rallado. El dorado de la berenjena aporta carácter, la salsa resulta jugosa y el conjunto es profundamente aromático gracias a la albahaca fresca.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 20 minutos

Cocción de la berenjena y sofrito: 25 minutos

Cocción de la pasta: 10 minutos

Montaje final: 5 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora

Ingredientes

350 g de macarrones 1 berenjena grande 1 cebolla mediana 2 dientes de ajo 400 g de tomate triturado (puede ser en conserva) 50 g de queso rallado (parmesano o similar) Aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta al gusto Albahaca fresca (opcional)

Cómo hacer macarrones con berenjenas, paso a paso

Lava la berenjena y córtala en cubos pequeños. Espolvorea con sal y deja reposar en un colador durante 20 minutos para que pierda el amargor. Enjuaga la berenjena bajo el grifo, seca bien y saltea en una sartén amplia con aceite de oliva hasta que esté dorada y tierna. Retira y reserva. Sofríe la cebolla y el ajo picados en la misma sartén (añade un poco más de aceite si es necesario) hasta que la cebolla esté transparente. Agrega el tomate triturado, incorpora sal y pimienta, y cocina a fuego medio durante 10 minutos, removiendo. Echa la berenjena dorada a la salsa de tomate y sigue cocinando cinco minutos más. Puedes añadir la albahaca fresca en este momento. Cocina los macarrones en abundante agua con sal según las instrucciones del paquete. Escurre la pasta inmediatamente para evitar que se pase. Vierte los macarrones escurridos sobre la salsa y mezcla para que se impregnen bien. Sirve caliente y espolvorea con el queso rallado; si te gusta, gratina unos minutos.

Consejos clave:

Deja reposar la berenjena con sal antes de cocinarla para que no amargue.

Saltea la berenjena a fuego medio-alto sin mover demasiado, para que consiga un tono dorado y textura suculenta.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para aproximadamente cuatro porciones principales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 410 kcal

Hidratos de carbono: 64 g

Grasas: 10 g

Proteínas: 12 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar los macarrones con berenjenas en un recipiente hermético en el frigorífico durante dos días. Para recalentarlos, calienta en el microondas o en sartén con unas gotas de agua. No se recomienda congelar la pasta ya mezclada con la salsa, pues pierde textura.