España Deportes

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

Los ‘Gunners’ reciben a los rojiblancos para disputar el duelo de vuelta de la competición europea

Guardar
El partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (EFE/Kiko Huesca)
El partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (EFE/Kiko Huesca)

Convergen Arsenal y Atlético de Madrid, con el Emirates Stadium como escenario. Dos equipos con un bagaje similar en Champions, pero estilos diferentes. Los rojiblancos tiran de corazón, coraje y resistencia. Los Gunners de pizarra, de estrategia y de la mente de Mikel Arteta, el artífice y líder del banquillo inglés. El duelo en Londres se presenta abierto, dadas las tablas que firmaron en el Metropolitano, donde ambos conjuntos se neutralizaron mutuamente. Solo uno puede avanzar. Solo uno puede seguir soñando. Solo uno puede llegar a la final de la Champions y luchar por alzarse con el título.

El Metropolitano, lleno hasta la bandera y con una afición local entregada a la causa, no permitió que ninguno tomara ventaja sobre su rival. Se neutralizaron el uno al otro a base de piernas, porque ninguno renunció a correr durante los 90 minutos que se extendió el duelo, 97 con el tiempo extra. Fueron dos penaltis para cada equipo lo único que permitió mover el marcador, donde igualdad se instaló como máxima del encuentro. Los disparos desde los once metros no estuvieron exentos de polémica. Ni siquiera al término del partido donde los dos técnicos cargaron contra las decisiones arbitrales.

PUBLICIDAD

Simeone y Arteta saben bien lo que significa la Champions para sus respectivos equipos. Saben las veces que han rozado la gloria para después quedarse sin nada. Abonados a las cruces en vez de caras, rojiblancos y Gunners buscan hacer historia este 2026. Solo el fútbol es capaz de devolverles lo que el propio deporte rey les ha negado tantas veces. Para el encuentro decisivo en Londres, ambos equipos recuperan efectivos.

El partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (EFE/Juanjo Martín)
El partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (EFE/Juanjo Martín)

El Atlético de Madrid recupera o, al menos, se encuentran la lista de convocados Julián Álvarez, Giuliano y Sorloth. Con ellos en escena, el Cholo Simeone tiene aseguradas las piernas y la pegada arriba. Koke y Griezmann pondrán el corazón; y Marcos Llorente el coraje. Una combinación imparable que, unida al muro defensivo que suelen ser los rojiblancos y la pegada de Lookman arriba, se convierte en la peor pesadilla para los de Arteta. El técnico argentino pone la confianza en sus jugadores: ”Tenemos mucha fe en lo que hacemos y en lo que queremos para el partido".

PUBLICIDAD

El Cholo busca repetir la segunda parte que firmó en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid fue superior al Arsenal. Las ocasiones se sucedieron, pero los efectivos no estuvieron acertados. Julián Álvarez, Giuliano y Sorloth regresan para fortalecer la delantera. Forzaran si es necesario. Saben que es ahora o nunca. El todo o nada. Y si su capitán Simeone les llama a filas se presentarán en el campo de batalla.

La pizarra de Arteta y los goles a balón parado

Al otro lado del campo, estará el Arsenal de Mikel Arteta, que también recupera a sus mejores hombres para librar la batalla. Odegaard y Havertz se unen al equipo para afrontar la vuelta de Champions. El técnico española tiene la estrategia bien armada. Maestro en jugadas a balón parado. En concreto las que comienzan desde el córner. Hasta 16 goles han firmado desde la esquina en la Premier en una sola temporada. Una táctica ya clásica para los aficionados del Emirates Stadium, que partido tras partido piensan set-piece again.

Ante los rojiblancos están dispuestos a tirar de esa pizarra, porque están preparados para la siguiente y última fase como detalló Arteta en la previa del duelo. “Me imagino a Odegaard levantando la Champions. Lo hice hace muchos años, hicimos una promesa para ganar títulos importantes. Hemos trabajado duro y con determinación para conseguirlo. Tenemos que dar el siguiente paso". Respecto a la presencia de Julián en el campo, aseguró: “No es algo que me pueda condicionar. Nos adaptaremos como siempre e intentaremos llevar el partido a donde nos beneficie a nosotros”.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, llenó de elogios a Diego 'Cholo' Simeone, destacando su pasión por el juego, la transformación que logró en su club y su capacidad para rebelarse. "Es un referente absoluto", sentenció el técnico español.

Mikel Arteta tiene hambre de final. Tiene hambre de títulos y quiere que este sea el año del Arsenal: “Tenemos mucha hambre, es difícil describir lo que sentimos en noches como esta. Hay que empujar mucho mañana. Tengo muchas ganas de vivir esto y de estar en una final. Esto es un sueño para nosotros, tener la posibilidad de pasar a una final de Champions es algo que no hemos vivido desde hace muchos años y tenemos muchas ganas de vivirlo”.

La eliminatoria está abierta. Todo puede ocurrir. No existen ventajas para ningún equipo, más allá de la que puede aportar jugar en casa y con afición de su parte, como es el caso del Arsenal. Solo puede salir un equipo del duelo: el Atlético de Madrid o el Arsenal. El corazón rojiblanco o la pizarra de Arteta.

Temas Relacionados

Atlético de MadridChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre, cuando los rojiblancos y los ‘Gunners’ se enfrentaron en la fase de liguilla de la competición europea

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El exjugador argentino aparece en una fotografía junto a un fan en una tienda de Miami

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

Los rojiblancos se enfrentan este martes a los ‘Gunners’ en semifinales de Champions, un equipo al que ya eliminaron en el año 2018

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

El tenista madrileño acude a la cita romana tras alcanzar los cuartos de final del Mutua Madrid Open

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito: “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”

El entrenador del club blanco habló de la situación el delantero francés, a la vez que elogió la actuación del brasileño durante el duelo ante el Espnayol

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito: “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos entra en escena y complica el puzle: desacredita la versión de Aldama, matiza la de Koldo y se desvincula de todo atisbo de corrupción

Ábalos entra en escena y complica el puzle: desacredita la versión de Aldama, matiza la de Koldo y se desvincula de todo atisbo de corrupción

La Unión Europea se reserva la última palabra en el acuerdo arancelario con Trump, a la espera de si cumple su amenaza contra los coches alemanes

Ábalos lanza su última bala para cimentar su defensa poniendo en duda las actuaciones de la UCO: “Es el momento de hablar con rigor de sus informes”

El primer debate electoral en Andalucía se centra en la defensa de lo público y los reproches a Moreno Bonilla por la crisis de los cribados

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

ECONOMÍA

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

Los españoles quieren ser funcionarios: el empleo público ha crecido el doble que el privado en los últimos seis años

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

Trump refuerza su amenaza de aplicar aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro de la UE: Alemania será el país más perjudicado

DEPORTES

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito: “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”