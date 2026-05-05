Qué es el abandono de familia: tipos, consecuencias legales y qué hacer si lo sufres

Qué es el abandono de familia: tipos, consecuencias legales y documentación necesaria. (Canva)

En España, el impago de las pensiones alimenticias puede derivar en una condena de cárcel. No hace falta desaparecer ni romper la convivencia; basta con dejar de cumplir con una obligación económica fijada por un juez para incurrir en un delito tipificado en el Código Penal.

Eso es precisamente lo que establece el abandono de familia como figura jurídica. Es un delito que nada tiene que ver con “irse de casa”, sino con el incumplimiento voluntario de deberes económicos hacia hijos, cónyuges, ascendientes, descendientes u otras personas sobre las que existe una obligación legal de asistencia.

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¿Qué dice el Código Penal sobre el abandono de familia?

Los artículos 226 y siguientes del Código Penal regulan este delito. Tal y como explican desde ABA Abogadas, la clave está en que debe existir una resolución judicial previa, una sentencia, que fije la obligación de pago. Sin ese respaldo legal, el conflicto económico entre familiares pertenece al ámbito civil, no al penal.

El abandono de familia se comete cuando alguien deja de abonar, de forma voluntaria y sin causa justificada, las prestaciones económicas fijadas en esa sentencia durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos. La voluntariedad es determinante, ya que el derecho penal persigue la dejación deliberada, no el impago forzado por una situación económica insostenible.

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El divorcio de un matrimonio acarrea la pensión alimentaria por parte del pago a la hija de ambos. / Freepick

Los tres tipos de conductas que la ley persigue

El delito abarca situaciones distintas, aunque todas comparten el denominador común de desatender a personas vulnerables dentro del entorno familiar. La primera y más frecuente es el impago de pensiones de alimentos o manutención. Ocurre cuando la persona obligada por sentencia deja de transferir las cantidades fijadas para el sustento de sus hijos u otros beneficiarios, y sin cumplir los plazos descritos.

La segunda modalidad afecta al ejercicio de la patria potestad, la tutela, la guarda o el acogimiento familiar. Aquí no se trata de dinero, sino de atención directa, porque dejar a un menor sin la debida custodia, protección o vigilancia —dentro o fuera del hogar— puede ser constitutivo de delito.

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Por último, la tercera categoría engloba conductas más graves, como el abandono de menores o personas con discapacidad que necesitan atención especial, la utilización de menores o personas con discapacidad para la mendicidad o la sustracción de menores.

Las penas que contempla la ley

Las consecuencias penales varían según la gravedad de la conducta. Por el impago de pensiones u otras obligaciones económicas, la ley prevé entre tres meses y un año de prisión, o una multa de entre seis y 24 meses. Una condena de este tipo, aunque parezca menor, deja antecedentes penales y puede afectar a la situación laboral del condenado.

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Por otro lado, el abandono de menores o personas con discapacidad tiene un tratamiento más severo. La pena de prisión oscila entre 18 meses y tres años. Si el abandono llega a poner en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de la víctima, la horquilla penal se eleva todavía más.

La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad

En todos los casos, el responsable deberá indemnizar los daños y perjuicios causados, con independencia de la pena que se le imponga.

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¿Qué ocurre cuando hay una causa justificada?

Sin embargo, no todo retraso o conflicto de pagos activa el derecho penal. Para que exista delito deben concurrir cuatro condiciones al mismo tiempo: una obligación legal previa fijada por resolución judicial, un incumplimiento voluntario y sin causa justificada, superar los plazos de impago establecidos y un perjuicio real para quien debía recibir la asistencia.

Este último punto tiene consecuencias prácticas. Quien pueda acreditar que atraviesa una situación económica que le impide cumplir —desempleo prolongado o una enfermedad grave que elimina su capacidad de generar ingresos— podría eludir la responsabilidad penal. Pero, aun así, la deuda acumulada no desaparece y deberá abonarse cuando su situación mejore.

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Cómo actuar ante esta situación

La denuncia puede presentarse ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o directamente en el Juzgado de Guardia. En los casos de impago de pensiones alimenticias, existe además la demanda de ejecución ante el Juzgado de Familia. Ambos procedimientos —el penal y el de familia— son compatibles y pueden seguirse de forma simultánea.

La documentación también es determinante. La sentencia que fija la obligación, los justificantes de impago, las reclamaciones extrajudiciales previas y cualquier testimonio que acredite la situación son pruebas que refuerzan la posición de quien denuncia.

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Tanto si se es víctima de esta situación como si se ha recibido una denuncia, lo más recomendable es contar con asesoramiento legal desde el primer momento, antes de que el proceso avance y las opciones se reduzcan.