El alimento clave en la dieta de Javier Bardem del que no puede prescindir: “Es el caviar español”

Javier Bardem. (Jon Nazca/Reuters)

A nadie le puede caber duda de que Javier Bardem —junto con Penélope Cruz, con quien está casado desde 2010; y Antonio Banderas— es uno de los actores españoles más importantes y reconocidos a nivel mundial. Es hijo de Pilar Bardem, también actriz de renombre (con Goya y todo, entre varios otros premios); y nieto de Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro, también actores los dos; así que lleva lo de actuar en la sangre. Como tal, debutó en el mundo del espectáculo con El Pícaro cuando tenía unos cinco años, aunque no figura en los créditos; y a partir de entonces empezó hacer apariciones, al principio más periódicamente, pero progresivamente con mayor frecuencia, en numerosas producciones.

Con el paso de los años, Javier empezó a hacerse un nombre en películas como Las edades de Lulú (que fue, quizás, la que acabó por impulsar definitivamente su carrera), Jamón Jamón o Huevos de oro, todas del director Bigas Luna, que una vez tuvo al actor delante no lo quiso dejar ir. La sensualidad de los roles que interpretó en esas primeras películas quizá ayudarían, también, a que el público quisiera seguir viéndole en pantalla. Cuatro Goyas después (de los cinco que tiene, lo que le convierte en el actor que ha obtenido mayor número de estos galardones a la “mejor interpretación masculina protagonista“), dio el salto al cine internacional, y el resto es historia.

Bardem, en Cannes. (Stephane Mahe/Reuters)

A Javier Bardem le encanta el aceite de oliva virgen extra

Recientemente, el actor español concedió una entrevista a Mercacei, un medio español “especializado en la edición de publicaciones técnicas del sector del aceite de oliva y del olivar”, según se autodescriben. Durante la conversación, Javier demostró lo mucho que le enorgullece representar a su país y cómo lleva por bandera todo lo gastronómico que sea “marca España”. Pero, sobre todo, el aceite de oliva virgen extra.

El medio se reunió con el actor en el restaurante de su hermana Mónica, famoso por sus croquetas Jamón Jamón y sus Huevos de Oro Estrellados (bautizados en honor a los títulos de las dos primeras grandes películas de Javier). Lo primero que le preguntan —lo que, siendo Mercacei, tiene sentido— es “¿Qué significa para ti el aceite de oliva virgen extra?”. El actor lo tiene claro: “Significa la casa, el hogar, la raíz”, asegura, y continúa con un “sólo escucharlo me evoca mi casa, la familia. Es un sentimiento casi patrio, pues la patria está en uno mismo, en lo que cada uno siente por su hogar. Simboliza la identidad, algo muy español, muy nuestro”.

Según confesó, para el actor no hay nada como la cocina española: “En España tenemos una tendencia bastante sana a comer productos muy naturales. Comemos muchas verduras, pescados, carnes... todo muy de la tierra en el sentido vegetal y animal. Creo que en otros países tienden a realizar mezclas que a mí, personalmente, no me agradan demasiado. Aunque las agradezco, ¡sobre todo cuando tengo mucha hambre! Pero el sentido de satisfacción de sentarse y comer es un valor que potencia la Dieta Mediterránea y que practican todos los países mediterráneos, aquellos que comparten la cultura del placer en la mesa, donde no sólo es protagonista el alimento en sí, sino cómo se ingiere“.

Netflix ha compartido un vídeo en el que se ve la transformación del actor español en el personaje

Y es que el actor se ha movido: de Los Ángeles a Jamaica e incluso a La Antártida. Pero siempre vuelve: “Cuando llego a casa y he pasado tiempo fuera, es verdad que el aceite de oliva es una de las cosas que me devuelven a la realidad, a mi pequeño mundo. El paladar se despierta, reconoce y, como decía antes, sugiere y produce una serie de emociones, de sentimientos, de imágenes y de recuerdos”.

El aceite de oliva virgen extra le trae de vuelta a casa, pero cuando no puede volver, se asegura de traer su hogar a donde sea que esté, para sí mismo y para sus amigos, a los que, por cualquier ocasión celebratoria, intenta “enviarles desde España aceite de oliva, jamón y queso, pues pienso que es el mejor regalo que puedo hacerle a alguien que no viva aquí”. Por suerte para él y su paladar mediterráneo (porque a su cartera le debe dar un poco igual), ha descubierto una manera más fácil de tener su hogar en casa en todo momento: “He encontrado en Los Ángeles un sitio que importa productos españoles y me pongo las botas, porque ahí sí que puedo comprar aceite de oliva, queso, jamón, pan, anchoas, pimientos, y la verdad es que son los regalos más celebrados. ¡Aunque también compro para mí! A veces cuando llevo mucho tiempo allí necesito algo que morder y saborear. Y, por supuesto, el aceite de oliva es primordial. Muchos alimentos, si no se bañan en ese aceite, no saben igual de bien. Fíjate en un trozo de pan mojado en aceite, con tomate y jamón... al probarlo, los estadounidenses se quedan maravillados. Es nuestro caviar”, asegura, con orgullo. “El aceite de oliva es el caviar español”.