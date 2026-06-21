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El hotel de lujo de Arabia Saudí entre la montaña y el Mar Rojo que cuesta 2.000 euros la noche: su construcción implicó siete años de excavaciones en las rocas

Arquitectura, sostenibilidad y tarifas de vértigo confluyen en la última y más ambiciosa apuesta hotelera del país

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El hotel Desert Rock, en Arabia Saudí. (Red Sea Global)
El hotel Desert Rock, en Arabia Saudí. (Red Sea Global)

Desert Rock, en Arabia Saudí, es un hotel de lujo excavado en la roca de las montañas Hijaz, dentro del Red Sea Project. El complejo, desarrollado por Red Sea Global y diseñado por Oppenheim Architecture, ha abierto tras cerca de siete años de obras y perforaciones entre las rocas, ya que sus alojamientos están tallados en la propia montaña. El proyecto forma parte de la estrategia turística saudí en la zona del Mar Rojo.

John Pagano, consejero delegado de Red Sea Global, ha enmarcado la apertura del establecimiento en la expansión hotelera del grupo. “Estamos listos para dar la bienvenida a los huéspedes a Desert Rock, nuestro tercer hotel autogestionado en la cartera de hospitalidad de Red Sea Global”, comentó en el momento de la inauguración, en enero del año pasado. “Se trata de algo más que un hotel: es una propiedad única, excavada en la roca, que ofrece una experiencia realmente envolvente en la que el lujo y la naturaleza se unen para crear una escapada inolvidable”, añadió.

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En un país que adora las megaconstrucciones faraónicas, este complejo destaca porque se ha levantado con alojamientos incrustados en acantilados, laderas y cavidades de la montaña. La construcción requirió una primera fase centrada en perforar un gran túnel en la montaña y, después, en excavar los propios alojamientos. La firma arquitectónica se ha apoyado además en referencias de la antigua civilización nabatea y su arquitectura excavada en piedra.

El recinto ocupa casi tres hectáreas y se reparte en varios tipos de estancia. Entre ellas figuran las Cliff Hanging Villas, suspendidas sobre los acantilados; las Mountain Crevice Villas, situadas en hendiduras o pináculos de la montaña; las Mountain Cave Suites, excavadas en la roca; y la Royal Villa, presentada por esas fuentes como la opción de mayor privacidad. La oferta se completa con actividades de aventura, excursiones por el desierto, terapias de spa y varios espacios gastronómicos. Por supuesto, los precios van en sintonía con esta propuesta de lujo: una noche puede rondar los 2.000 euros.

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Siranna, el nuevo hotel de lujo de Arabia Saudí.

La arquitectura excavada en la roca: las claves del proyecto

La búsqueda de la sostenibilidad y la integración con el paisaje ha sido uno de los ejes del proyecto. Parte de los materiales extraídos durante la excavación se ha reutilizado en la infraestructura del complejo y el resort incorpora sistemas pasivos de refrigeración para reducir el consumo energético. A eso se suma el uso de vegetación y especies nativas para reforzar el ecosistema del valle.

Desert Rock se inserta en la estrategia saudí de diversificación económica ligada a Vision 2030, con la que el país busca reducir su dependencia del petróleo y ganar peso en sectores como el turismo. Dentro de ese marco, el Red Sea Project pretende convertir la zona del Mar Rojo en un destino internacional. Esa hoja de ruta incluye otros desarrollos como Neom, un megaproyecto que afronta problemas de financiación, logística y operación. Sin embargo, desde el arranque de Vision 2030, en el año 2016, han muerto 21.000 trabajadores extranjeros en esas obras.

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