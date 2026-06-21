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Oyarzabal, del récord negativo de 30 minutos sin tocar balón contra Cabo Verde a dos goles y asistencia en 20 minutos frente a Arabia Saudí

El delantero vasco ha batido doble récord en los dos partidos que llevamos de Mundial

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Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal tras meter el primer gol contra Arabia Saudí en el Mundial 2026 (REUTERS/Claudia Greco)
Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal tras meter el primer gol contra Arabia Saudí en el Mundial 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

La selección española no comenzó de la mejor forma su debut en el Mundial 2026. Pero la mala suerte en el Atlanta Stadium se ha terminado. en su segundo partido contra Arabia Saudí. Recordemos que en el primer partido de la fase de grupos, España firmó un pobre empate a cero frente a Cabo Verde, un resultado muy por debajo de las expectativas dado su cartel de equipo favorito.

El tropiezo ofensivo dejó, además, varias críticas, entre ellas el juego de Mikel Oyarzabal. Pese a que España acaparó el control del juego con un 74% de posesión, el atacante apenas encontró espacios y quedó desconectado, al punto de intentar únicamente 10 pases en todo el encuentro y completar ocho. De hecho, el delantero vasco batió un récord histórico que ningún futbolista desearía tener: se ha convertido en el primer jugador desde 1966 que no toca el balón durante los primeros 30 minutos de un partido de un Mundial.

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No obstante, parece que Oyarzabal ha espabilado para este segundo partido, ya que en minuto 20′ y 23′ ha metido dos goles que dan una clara ventaja a La Roja en el grupo H. Con esta jugada, el vasco bate de nuevo un récord en el Mundial al convertirse en el primer futbolista en la historia en meter dos goles y una asistencia en los primeros 24 minutos del partido.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 21, 2026 Spain's Mikel Oyarzabal celebrates scoring their third goal REUTERS/Claudia Greco
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 21, 2026 Spain's Mikel Oyarzabal celebrates scoring their third goal REUTERS/Claudia Greco

Oyarzabal, top 10 goleadores españoles

Criado en Eibar, una localidad guipuzcoana del País Vasco caracterizada por su entorno montañoso y su marcado pasado industrial, el delantero vasco es una pieza clave de la Real Sociedad, donde su lealtad y consistencia son indudables. Llegó a la Real Sociedad en el verano de 2011 y se ha convertido en el capitán y el máximo referente del equipo txuri-urdin, acumulando 129 goles en 428 partidos. Pero gracias a sus firmas de hoy, el jugador de 29 años se ha consolidado en la élite del fútbol europeo.

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Sobre el césped, este jugador vasco es reconocido principalmente por su notable capacidad ofensiva y la gran facilidad que tiene para asociarse entre líneas. Estas cualidades le permiten desenvolverse con soltura en las zonas de ataque, actuando habitualmente como la referencia ofensiva de su equipo. Oyarzabal tuvo un gran papel con España durante la Eurocopa de 2024, lo que le ha valido ser considerado uno de los grandes estandartes a los que se encomienda la selección para lograr el éxito en el Mundial de 2026.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 21, 2026 Spain's Mikel Oyarzabal scores their third goal REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 21, 2026 Spain's Mikel Oyarzabal scores their third goal REUTERS/Siphiwe Sibeko

Desde marzo de 2025, Oyarzabal ha experimentado una explosión goleadora espectacular, sumando 11 goles y 6 asistencias en apenas diez partidos previos a la cita mundialista. Esta increíble racha le ha permitido entrar en el top 10 de goleadores históricos de España, ocupando actualmente la novena posición con 24 dianas en 52 encuentros, acechando a leyendas como Emilio Butragueño, Fernando Morientes y Fernando Hierro.

Un factor clave en su carrera internacional es su estrecha relación con el seleccionador Luis de la Fuente, con quien ha coincidido en las categorías sub-19, sub-21, olímpica y la absoluta. El técnico confía plenamente en él, no solo por su capacidad goleadora, sino por su inteligencia táctica. De la Fuente ha llegado a afirmar que Oyarzabal “hace todo bien”, que “entiende muy bien el juego” y que, si le preguntaran quién podría ser entrenador en el futuro, elegiría sin dudarlo al jugador vasco.

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