Así es el hogar que dejan atrás Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres: tonos neutros, inspiración nórdica y gimnasio privado

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).

La vida de Marc Cucurella está a punto de dar un giro radical. Después de varias temporadas asentado en Inglaterra y convertido en una de las referencias defensivas del fútbol europeo, el internacional español comienza una nueva aventura profesional en Madrid tras su incorporación al Real Madrid. El lateral, que afronta este cambio con ilusión, iniciará una etapa completamente diferente tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El futbolista, que actualmente se encuentra a punto de disputar el segundo partido del Mundial 2026, llega a la capital acompañado de su mujer, Claudia Rodríguez, y de sus tres hijos, dejando atrás la vida que la familia había construido en Reino Unido. Su hogar durante estos últimos años se encuentra en Cobham, una exclusiva zona residencial del condado de Surrey situada en las afueras de Londres, conocida por albergar las viviendas de numerosas estrellas del deporte gracias a su tranquilidad, privacidad y cercanía a las instalaciones deportivas del Chelsea FC.

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A través de las publicaciones compartidas por Claudia en sus redes sociales, los seguidores de la pareja han podido descubrir algunos rincones de la vivienda que ha sido su refugio lejos de los focos. Una casa donde predominan los espacios amplios, la luz natural y una decoración basada en el equilibrio entre la sencillez y la elegancia.

La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).

Un interior de inspiración escandinava con un aire acogedor

Para dar forma a su hogar, la pareja contó con el asesoramiento de BoConcept, apostando por una estética de inspiración nórdica en la que predominan las líneas limpias, los materiales naturales y una paleta de colores suaves.

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La zona principal de la casa está formada por un gran salón abierto que combina comodidad y diseño. El espacio está presidido por grandes sofás en tonos tierra y chocolate, acompañados por alfombras claras, mantas de tejidos naturales y mesas auxiliares de formas orgánicas que aportan un toque contemporáneo.

La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).

Frente a la zona de descanso se sitúa un amplio televisor integrado sobre un elegante mueble de madera oscura, acompañado por detalles decorativos en tonos dorados y piezas de cerámica que aportan personalidad al ambiente. El resultado es una estancia serena, pensada para el descanso y la vida familiar.

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El comedor mantiene la misma filosofía decorativa. Una gran mesa con superficie de mármol claro y estructura de madera se convierte en la protagonista de este espacio, rodeada de sillas tapizadas en tonos neutros. Todo ello se encuentra junto a enormes ventanales con vistas al jardín, que permiten que la luz natural sea uno de los elementos principales de la vivienda.

El dormitorio, un espacio pensado para desconectar

Las habitaciones privadas siguen la misma línea estética que el resto de la casa. El dormitorio principal destaca por sus techos inclinados y su decoración relajante, donde los tonos beige, grises y blancos crean una atmósfera de calma.

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La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).

La gran cama tapizada en terciopelo se convierte en el centro de la estancia, rodeada por textiles suaves y una iluminación cuidadosamente elegida. Además, la pareja diseñó un pequeño rincón de lectura frente a un ventanal, con cómodas butacas y mesas auxiliares, un lugar perfecto para descansar después de los exigentes entrenamientos y partidos. Este espacio también se ha convertido en uno de los escenarios habituales de Claudia para crear contenido en redes sociales, mostrando algunos momentos de su día a día familiar.

Un gimnasio privado y una zona de bienestar dentro de casa

Uno de los aspectos más llamativos de la propiedad es su completa zona dedicada al cuidado físico. La vivienda dispone de un gimnasio privado equipado para los entrenamientos diarios, un aspecto esencial en la rutina de un deportista de élite como Cucurella.

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La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).

Además, cuenta con una piscina interior climatizada, un espacio pensado tanto para el ejercicio como para el descanso familiar. En un país con un clima tan variable como Reino Unido, disponer de una zona cubierta de estas características permite disfrutar del agua durante cualquier época del año.

En el exterior, un amplio jardín de césped rodea la casa y aporta una sensación de privacidad y conexión con la naturaleza, algo especialmente valorado por la familia durante su estancia en Inglaterra.

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