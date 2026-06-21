España

Así es el hogar que dejan atrás Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres: tonos neutros, inspiración nórdica y gimnasio privado

La pareja, que pondrá rumbo a Madrid tras el Mundial 2026, lleva unida desde la adolescencia

Guardar
Google icon
Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).
Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).

La vida de Marc Cucurella está a punto de dar un giro radical. Después de varias temporadas asentado en Inglaterra y convertido en una de las referencias defensivas del fútbol europeo, el internacional español comienza una nueva aventura profesional en Madrid tras su incorporación al Real Madrid. El lateral, que afronta este cambio con ilusión, iniciará una etapa completamente diferente tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El futbolista, que actualmente se encuentra a punto de disputar el segundo partido del Mundial 2026, llega a la capital acompañado de su mujer, Claudia Rodríguez, y de sus tres hijos, dejando atrás la vida que la familia había construido en Reino Unido. Su hogar durante estos últimos años se encuentra en Cobham, una exclusiva zona residencial del condado de Surrey situada en las afueras de Londres, conocida por albergar las viviendas de numerosas estrellas del deporte gracias a su tranquilidad, privacidad y cercanía a las instalaciones deportivas del Chelsea FC.

PUBLICIDAD

A través de las publicaciones compartidas por Claudia en sus redes sociales, los seguidores de la pareja han podido descubrir algunos rincones de la vivienda que ha sido su refugio lejos de los focos. Una casa donde predominan los espacios amplios, la luz natural y una decoración basada en el equilibrio entre la sencillez y la elegancia.

La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).
La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).

Un interior de inspiración escandinava con un aire acogedor

Para dar forma a su hogar, la pareja contó con el asesoramiento de BoConcept, apostando por una estética de inspiración nórdica en la que predominan las líneas limpias, los materiales naturales y una paleta de colores suaves.

PUBLICIDAD

La zona principal de la casa está formada por un gran salón abierto que combina comodidad y diseño. El espacio está presidido por grandes sofás en tonos tierra y chocolate, acompañados por alfombras claras, mantas de tejidos naturales y mesas auxiliares de formas orgánicas que aportan un toque contemporáneo.

La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).
La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).

Frente a la zona de descanso se sitúa un amplio televisor integrado sobre un elegante mueble de madera oscura, acompañado por detalles decorativos en tonos dorados y piezas de cerámica que aportan personalidad al ambiente. El resultado es una estancia serena, pensada para el descanso y la vida familiar.

El comedor mantiene la misma filosofía decorativa. Una gran mesa con superficie de mármol claro y estructura de madera se convierte en la protagonista de este espacio, rodeada de sillas tapizadas en tonos neutros. Todo ello se encuentra junto a enormes ventanales con vistas al jardín, que permiten que la luz natural sea uno de los elementos principales de la vivienda.

El dormitorio, un espacio pensado para desconectar

Las habitaciones privadas siguen la misma línea estética que el resto de la casa. El dormitorio principal destaca por sus techos inclinados y su decoración relajante, donde los tonos beige, grises y blancos crean una atmósfera de calma.

La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).
La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).

La gran cama tapizada en terciopelo se convierte en el centro de la estancia, rodeada por textiles suaves y una iluminación cuidadosamente elegida. Además, la pareja diseñó un pequeño rincón de lectura frente a un ventanal, con cómodas butacas y mesas auxiliares, un lugar perfecto para descansar después de los exigentes entrenamientos y partidos. Este espacio también se ha convertido en uno de los escenarios habituales de Claudia para crear contenido en redes sociales, mostrando algunos momentos de su día a día familiar.

Un gimnasio privado y una zona de bienestar dentro de casa

Uno de los aspectos más llamativos de la propiedad es su completa zona dedicada al cuidado físico. La vivienda dispone de un gimnasio privado equipado para los entrenamientos diarios, un aspecto esencial en la rutina de un deportista de élite como Cucurella.

La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).
La casa de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres (INSTAGRAM).

Además, cuenta con una piscina interior climatizada, un espacio pensado tanto para el ejercicio como para el descanso familiar. En un país con un clima tan variable como Reino Unido, disponer de una zona cubierta de estas características permite disfrutar del agua durante cualquier época del año.

En el exterior, un amplio jardín de césped rodea la casa y aporta una sensación de privacidad y conexión con la naturaleza, algo especialmente valorado por la familia durante su estancia en Inglaterra.

Temas Relacionados

Última Hora EspañaMarc CucurellaMundial 2026Selección española Mundial 2026Casas de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donde está Arabia Saudita, el país que se enfrenta a España en el segundo partido del Mundial 2026

El país árabe abarca 2 149 690 km² y es cuatro veces más grande que España

Donde está Arabia Saudita, el país que se enfrenta a España en el segundo partido del Mundial 2026

El plato típico de Arabia Saudita, una preparación que destaca por sus especias y es considerado un emblema nacional

El kabsa es la receta más representativa de la cocina saudita

El plato típico de Arabia Saudita, una preparación que destaca por sus especias y es considerado un emblema nacional

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El consistorio local ha recomendado no consumir agua para uso personal como medida preventiva mientras se descarta cualquier riesgo para la salud

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El PP considera “lógica” la reacción policial contra el juez Peinado y admite que el juicio contra Begoña Gómez podría acabar sin condena

Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

La Policía afea al juez Peinado su “valoración especulativa” sobre los escoltas de Begoña Gómez y reivindica su “absoluta imparcialidad”

La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

ECONOMÍA

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Jubilarse más tarde y cobrar menos pensión: los autónomos ingresan 670 euros menos al mes que los asalariados

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: Oyarzabal hace el segundo para la Selección

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: Oyarzabal hace el segundo para la Selección

Lamine Yamal se estrena en el Mundial 2026 y hace el primer gol de España contra Arabia Saudí

Salem Al-Dawsari, el alumno aventajado de Arabia Saudí al que comparan con Messi y pasó fugazmente por LaLiga

Luis de la Fuente revoluciona el once de España: cuatro cambios, dos debutantes y una última oportunidad

Lamine Yamal será titular: Luis de la Fuente introduce cambios en el once de España para afrontar el duelo ante Arabia Saudí