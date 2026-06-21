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Jubilarse más tarde y cobrar menos pensión: los autónomos ingresan 670 euros menos al mes que los asalariados

La diferencia equivale a más de 9.300 euros al año en 14 pagas, aunque los trabajadores por cuenta propia retrasan su retiro cinco veces más que los del Régimen General

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Hombre de edad avanzada con barba y camisa a cuadros sentado en una mesa de madera. Revisa papeles con calculadora, gafas y una taza. Ventana y reloj al fondo.
Un hombre autónomo de edad avanzada revisa documentos y utiliza una calculadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajadores autónomos llegan a la jubilación con una pensión muy inferior a la de los asalariados, aunque retrasen mucho más su salida del mercado laboral. La pensión media de jubilación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se situó en enero de 2026 en 1.054,4 euros al mes, frente a los 1.724,1 euros del Régimen General, según los datos de pensiones en vigor de la Seguridad Social correspondientes a ese mes. La diferencia alcanza los 669,7 euros mensuales y, calculada en 14 pagas, supera los 9.300 euros al año: en concreto, 9.375,8 euros menos para un jubilado procedente del RETA.

Ese desfase marca el dinero disponible cada mes para afrontar vivienda, suministros, alimentación, cuidados o ayuda familiar en una etapa en la que la pensión suele convertirse en el principal ingreso. El ‘Observatorio Social de las Personas Mayores 2026′ de CCOO, publicado en junio y basado en datos de la Seguridad Social para este apartado, añade otra clave: los autónomos se retiran más tarde que los asalariados, pero esa prolongación de la vida laboral no elimina la distancia económica entre ambos regímenes.

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Los autónomos retrasan mucho más la jubilación

Según el informe de CCOO, con datos de Seguridad Social sobre las nuevas altas de jubilación registradas en 2025, la jubilación demorada representó el 31,1% de las altas en el RETA, frente al 6% registrado en el Régimen General. Es decir, esta modalidad fue más de cinco veces más frecuente entre los trabajadores por cuenta propia que entre los asalariados.

Este retiro tardío permite seguir trabajando más allá de la edad ordinaria y puede mejorar la pensión final. Aun así, las nuevas altas de 2025 muestran que la distancia entre regímenes se mantiene también entre quienes accedieron a esta modalidad: la pensión media fue de 1.839,87 euros mensuales en el Régimen General y de 1.029,96 euros en el RETA. La diferencia alcanza en este caso los 809,91 euros al mes.

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La brecha también aparece entre quienes se jubilaron con edad ordinaria en 2025. En este grupo, la pensión media fue de 1.698,98 euros mensuales en el Régimen General y de 1.052,35 euros en el RETA, una distancia de 646,63 euros al mes el pasado año.

Jubilación activa en autónomos: estos son los cambios que plantea el Gobierno.

Casi las mismas jubilaciones demoradas entre autónomos y asalariados

El peso de los autónomos en el retiro tardío también se observa en números absolutos. El informe de CCOO recoge 308.276 altas de jubilación en el Régimen General y 64.267 en el RETA. Aun así, las jubilaciones demoradas fueron casi las mismas: 20.863 en el Régimen General y 20.013 entre los autónomos.

El cálculo permite dimensionar la desproporción. El RETA representa alrededor del 17% de las altas de jubilación, pero concentra cerca del 49% de los retiros tardíos. Es decir, hay muchos menos autónomos entrando en la jubilación, pero casi tantos autónomos como asalariados del Régimen General retrasando su retiro.

La Seguridad Social comunicó que en 2025 hubo 375.324 nuevas altas de jubilación en el conjunto del sistema. De ellas, 104.655 fueron anticipadas, el 27,9%, y 270.622 se produjeron con edad ordinaria, el 72,1%. La jubilación demorada alcanzó el 10,9% de las altas.

Menos jubilación anticipada para los trabajadores por cuenta propia

Ese patrón también se aprecia en la jubilación anticipada. Según los datos recogidos por CCOO, el 32% de las altas del Régimen General fueron anticipadas, frente al 13,4% en el RETA. En cifras absolutas, se registraron 93.566 altas anticipadas en el Régimen General y 8.615 entre los trabajadores autónomos en 2025.

También aquí se mantiene la distancia en las cuantías. La pensión media de las jubilaciones anticipadas fue de 1.826,34 euros en el Régimen General y de 1.257,34 euros en el RETA, una diferencia de 569 euros al mes. La diferencia se mantiene, por tanto, incluso entre quienes accedieron a la jubilación anticipada, una opción que exige cumplir determinados requisitos de cotización.

La clave está en cómo se construye la pensión durante la vida laboral. El informe de CCOO recuerda que las prestaciones reflejan las trayectorias profesionales previas: cuanto más extensa y sólida es la carrera de cotización, mayor es la protección al jubilarse.

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