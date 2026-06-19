La mujer de 71 años que vive sola en las montañas de Girona para no pagar el alquiler: “Ya llevo tres desahucios y mi pensión de 800 euros va toda para la comida ”

La mujer de 71 años vive en medio de la nada. (YouTube @DavidRevueltaTV)

La historia de Yaya Bushcraft ha llamado la atención por su decisión radical de dejar atrás la vida urbana y apostar por la autosuficiencia en las montañas de Girona. Con 71 años y una pensión de 800 euros mensuales, esta jubilada ha optado por construir su propio hogar en plena naturaleza, evitando así el pago del alquiler y los gastos asociados a la vida en la ciudad. Su caso, contado a través del canal de YouTube de Diego Revuelta, es un ejemplo de cómo la búsqueda de libertad puede transformar por completo el rumbo de una vida, incluso en la tercera edad.

La inspiración de Yaya para este cambio nació de la necesidad y del hartazgo por el sistema tradicional: pisos, cemento, rutinas laborales monótonas y la presión de una vida hipotecada. “No me gustan las casas de cemento, no me gustan los pisos, no me gustan los núcleos de pueblos, no me gusta nada todo esto”, afirma con convicción en el vídeo mientras muestra su casa. Su objetivo es claro: vivir y morir en una cabaña hecha por sus propias manos, lejos del alquiler y los convencionalismos sociales que nunca creyó necesarios para alcanzar la felicidad.

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El proceso de aprendizaje y adaptación de Yaya ha sido autodidacta y perseverante. Con la ayuda de tutoriales en internet, comenzó a los 68 años a levantar las primeras cabañas, perfeccionando la técnica con cada intento. Ahora, tras cuatro construcciones y un sinfín de pruebas y errores, está a punto de mudarse a su residencia definitiva en la montaña. El coste total de sus proyectos no llega a los 5.000 euros, una cifra que contrasta con el precio de la vivienda tradicional en España.

El estilo de vida de la jubilada

La filosofía de Yaya Bushcraft se sustenta en la autosuficiencia, la soledad elegida y la gratificación que supone crear algo propio desde cero. “Vivir en algo que has creado con tus propias manitas supone un nivel de gratificación superior”, relata la jubilada, quien aprendió técnicas de construcción y supervivencia a través de internet y de la experiencia directa sobre el terreno.

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El método de Yaya se basa en el ‘prueba y error’: de cada cabaña aprendió algo diferente, perfeccionando sus habilidades con cada nuevo intento. Esta actitud le permitió superar los errores iniciales y avanzar hacia una construcción que responde a sus necesidades y a las exigencias del entorno. Para ella, la pasión y el deseo de libertad han sido la verdadera fuerza motriz: “Cuando tienes ese elemento de la pasión, el resto es pan comido”.

Lejos de ver la soledad como un problema, Yaya la considera una elección consciente y una fuente de paz mental. Defiende su condición de ‘outsider’ desde los 17 años, cuando decidió independizarse de su familia. El deseo de evitar los caminos más transitados y la insatisfacción con el modelo de vida convencional han marcado su trayectoria vital.

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Crítica al sistema y búsqueda de libertad

La jubilada considera que muchos viven amargados por empleos monótonos y la presión de pagar una vivienda durante toda la vida. “La gente está amargada por hacer 8 horas diarias para cobrar un sueldo, comprarse un piso que van a estar toda su vida pagando, porque piensan que si tienes una carrera vas a poder ganarte mejor la vida, todas esas cosas se vendieron en los años 70 y 80 y muchos se lo han creído, yo no me lo creí jamás”, sostiene.

La mujer es autosuficiente y vive sola en Girona. (YouToube @DiegoRevueltaTv)

A lo largo de su vida, ha enfrentado tres desahucios por no pagar alquiler y por negarse a seguir las normas. Aunque nació en el seno de una familia acomodada, Yaya reconoce que ha pasado hambre y dificultades, pero nunca ha dejado de buscar su libertad personal. Su pensión de 800 euros, que destina casi por completo a comer, le basta para vivir en la montaña, donde el coste de su nueva vivienda ha sido mínimo en comparación con cualquier alternativa convencional.

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El propósito vital de Yaya es seguir construyendo cabañas y disfrutar de la paz de la montaña, lejos de las imposiciones sociales y económicas de la vida urbana. “Quiero seguir haciendo cabañas en la montaña y morir en una de ellas”, resume la jubilada en el canal de Revuelta. Su ejemplo pone en cuestión los modelos tradicionales de éxito y plantea alternativas de vida basadas en la autonomía, la creatividad y el desapego material.