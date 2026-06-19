El restaurante de Girona que entra en la Guía Michelin con cocina de mercado y menú a 23,50 €: “Se ubica en un pequeño pueblo con menos de 100 habitantes”

Restaurante El Brot, en el pueblo gerundense de Vilavenut (El Brot)

En el pueblo de Vilavenut, un pequeño enclave con 96 habitantes en pleno Pla de l’Estany, hay un restaurante que atrae a comensales de toda Cataluña y España. Una casa de piedra rodeada de árboles donde la alta cocina se sirve en su forma más cercana, tradicional y ecológica. Allí se encuentra El Brot (Carrer Can Salvi), un restaurante que este junio celebra su entrada a la Guía Michelin.

Al entrar en este coqueto local, de ambiente rústico y mesas de madera de longevos castaños caídos, nos hacemos una idea de hacia dónde mira la filosofía de El Brot. Este proyecto nació en 2022, impulsado por dos amigos unidos por la música y por una filosofía común.

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En la cocina, se encuentra Isaac Jover, un chef que revisita sabores familiares con ingredientes que obtiene de sus alrededores. En la sala, Sergi Fàbregas se encarga de que el servicio fluya con calma, al ritmo al que invita este entorno. En la mesa, cocina de ‘km 0′ y materia prima radicalmente de temporada, con producto ecológico siempre que se puede y apoyando proyectos sostenibles de los alrededores.

Isaac Jove y Sergi Fàbregas están al frente de El Brot (Instagram / @elbrot.cuinadeterritori)

Está claro que el concepto culinario está firmemente arraigado en el territorio local, algo que demuestra el hecho de que alrededor del 90% de sus ingredientes sean de productores de la zona, pequeños artesanos que Isaac y Sergi mencionan en la web de su restaurante. Los platos que nacen a partir de esta materia prima podrían parecer sencillos, aunque en un segundo vistazo notamos que están llenos de técnica y cuidado.

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Hablamos de bocados que cambian según el paso de las estaciones, y que hoy conforman recetas como la ensalada de sardina ahumada, remolacha de colores, recocido, brotes e hinojo (11 €), la judía del ganxet al pil-pil con ajo de oso y espárrago alpino (14 €), el arroz de pulpo de roca con mejillones (22 €) o la terrina de cordero ecológico a baja temperatura con crema de escabeche, espárragos y mini cebollitas (23 €).

Un menú del día con sello Michelin por 23,50 €

Estos platos pueden disfrutarse por separado a través de su carta, disponible tanto las noches como los festivos y fines de semana, pero también por medio de sus diferentes menús. De viernes a domingos, podemos probar su Menú Descubrimiento (55 €), una degustación de cuatro entrantes, dos segundos y dos postres, ideal para quienes quieran adentrarse de lleno en la propuesta de El Brot.

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Uno de los platos de El Brot (Instagram / @elbrot.cuinadeterritori)

Por otro lado, encontramos el Menú Essència, una opción disponible para las comidas entre semana que nos permite disfrutar de los platos más representativos de la temporada de una manera de lo más accesible. Por 23,50 €, este menú incluye un aperitivo a base de vermut, aceitunas y un entrante, dos primeros sorpresa a compartir, dos segundos a elegir entre tres opciones y dos postres sorpresa a compartir. En El Brot también ofrecen menús para grupos por 45 €, solo bajo reserva telefónica.

También en lo líquido, la cercanía manda. En El Brot cuentan con un acuerdo de colaboración con DosKiwis Brewing, un proyecto de cerveza artesanal situado en Rupià (Baix Empordà), nacido en 2016 de la mano de Judit y Michael. En el ámbito de los vinos, optan por los vinos naturales, caldos elaborados sin levaduras seleccionadas ni otro tipo de bacterias para acelerar la fermentación.

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Otro nuevo Michelin en la provincia de Girona

Este mismo mes de junio, la provincia de Girona ha sumado otra pista más a la prestigiosa guía francesa. De nuevo, los inspectores de Michelin han salido de la capital provincial para acabar en Banyoles, donde se encuentra el recién premiado restaurante UNÇA.

La pequeña playa rodeada de acantilados y coronada por un castillo que es una de las más bonitas de Girona.

Su ubicación tiene poca pérdida, pues se halla bajo los imponentes arcos en piedra de la céntrica Plaça Major. El local, de una estética minimalista que contrasta con el entorno medieval, cuenta con una cocina vista desde la que podemos observar al joven equipo, con la chef Alba Hugas al frente de la propuesta gastronómica.

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Su cocina es contemporánea, aunque con una marcada base catalana, y gira en torno a una pequeña carta y un menú destinado a las comidas de las jornadas laborables. De las recetas de su carta, la guía destaca platos como el Ravioli in Brodo, con diferentes texturas de la gamba dentro del ravioli, o su sabroso Bacalao “a la llauna”.