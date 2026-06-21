Donde está Arabia Saudita, el país que se enfrenta a España en el segundo partido del Mundial 2026

Imagen aérea de Arabia Saudita (Canva)

La selección española de fútbol ya está lista para enfrentarse a su segundo rival en la fase de grupos del Mundial de 2026: Arabia Saudí. Más allá de la expectación puramente deportiva que genera este encuentro, el país asiático se presenta ante el mundo como un inmenso descubrimiento geográfico y antropológico. Desde que el país decidió abrir sus puertas al turismo no religioso, tras haber pasado un siglo cerrado a cal y canto, la curiosidad ha crecido entre los viajeros.

Y es que este país, que abarca 2 149 690 km² y es cuatro veces más grande que España, es un claro ejemplo de cómo el pasado y el futuro se dan la mano, como reflexiona El rincón de Sele. Para comprender esto exactamente, habría que viajar a sus raíces. La cuna de la Arabia Saudí moderna se encuentra en Diriyah, una urbe situada a orillas del Wadi Hanifa que data del año 1446 d. C. Desde Visit Saudí se describe que sus evocadoras ruinas de adobe y el histórico barrio de At-Turaif narran de primera mano los orígenes de la familia real saudita, ofreciendo una ventana única a la arquitectura tradicional de la región y a sus monumentos patrimoniales.

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El mapa muestra la ubicación geográfica de Arabia Saudita, resaltada en amarillo, y los países y mares que la rodean en el Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser el país donde Cristiano Ronaldo ha decidido pasar sus últimos años como jugador de fútbol de élite, la nación esconde asombrosas joyas preislámicas. Entre sus ciudades más destacadas encontramos Hegra (Al-Hijr), que ostenta el honor de ser el primer sitio saudí incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este enclave desértico está repleto de símbolos ambiguos y tumbas excavadas en la roca. Complementando esta visión, la guía de Lonely Planet precisa que este recinto arqueológico, también conocido como Madain Saleh, alberga 131 tumbas monumentales, muchas de ellas con inscripciones en arameo antiguo promovidas por mujeres acaudaladas de la época nabatea.

Qué hay que saber de Arabia Saudita

En el ámbito cultural, el país está profundamente marcado por ser un centro de comercio milenario y el lugar de nacimiento del Islam. A pesar de su férreo legado conservador, el reino ha experimentado recientemente una transformación cultural significativa, buscando adaptar sus costumbres centenarias al mundo contemporáneo. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recuerda a los turistas la necesidad de adoptar una actitud discreta y respetar estrictamente los usos sociales locales. Por ejemplo, el consumo y la importación de alcohol están absolutamente prohibidos y penados con cárcel. A pesar de estas normativas, el pueblo saudí sorprende por ser “extremadamente hospitalario”, recibiendo a los forasteros con un trato afable que casi siempre incluye compartir un buen café y unos dátiles.

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El casco histórico de Yeda, la puerta de entrada a La Meca, Arabia Saudí (UNESCO)

El desarrollo turístico saudí no se limita a sus imponentes desiertos. Los portales de viajes, como Marriott Bonvoy Traveler EMEA, recomiendan sumergirse en las aguas del Mar Rojo, un ecosistema asombroso hogar de corales de colores vivos, mantarrayas y una excelente oferta de buceo de clase mundial. En esta misma costa brilla la ciudad de Yeda (Jeddah), el cálido “lugar de nacimiento de las artes y la música”, destacando su vibrante mezcla de culturas y su encantador centro histórico, Al-Balad, que fue un importante cruce de caminos para mercaderes y peregrinos de todo el mundo y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014 por su rica arquitectura.

En el interior, la capital del reino muestra la cara más vanguardista y acelerada del país. Riad, la inmensa metrópoli, invita a vivir la vida moderna en toda su originalidad, fusionando gigantescos rascacielos financieros y lujosos centros comerciales con palacios históricos como el fuerte Masmak o el Palacio de Murabba. Esta fascinante dualidad entre tradición y extrema vanguardia alcanza su máximo exponente con proyectos futuristas y sostenibles como NEOM y la asombrosa ciudad lineal The Line, diseñados para diversificar una economía tradicionalmente dependiente del petróleo.

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