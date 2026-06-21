Viajes

Donde está Arabia Saudita, el país que se enfrenta a España en el segundo partido del Mundial 2026

El país árabe abarca 2 149 690 km² y es cuatro veces más grande que España

Guardar
Google icon
Imagen aérea de Arabia Saudita (Canva)
Imagen aérea de Arabia Saudita (Canva)

La selección española de fútbol ya está lista para enfrentarse a su segundo rival en la fase de grupos del Mundial de 2026: Arabia Saudí. Más allá de la expectación puramente deportiva que genera este encuentro, el país asiático se presenta ante el mundo como un inmenso descubrimiento geográfico y antropológico. Desde que el país decidió abrir sus puertas al turismo no religioso, tras haber pasado un siglo cerrado a cal y canto, la curiosidad ha crecido entre los viajeros.

Y es que este país, que abarca 2 149 690 km² y es cuatro veces más grande que España, es un claro ejemplo de cómo el pasado y el futuro se dan la mano, como reflexiona El rincón de Sele. Para comprender esto exactamente, habría que viajar a sus raíces. La cuna de la Arabia Saudí moderna se encuentra en Diriyah, una urbe situada a orillas del Wadi Hanifa que data del año 1446 d. C. Desde Visit Saudí se describe que sus evocadoras ruinas de adobe y el histórico barrio de At-Turaif narran de primera mano los orígenes de la familia real saudita, ofreciendo una ventana única a la arquitectura tradicional de la región y a sus monumentos patrimoniales.

PUBLICIDAD

Mapa político de la Península Arábiga. Arabia Saudita está resaltada en amarillo. Muestra países como Egipto, Jordania, Irak, Kuwait, Irán, Omán, Yemen y el Mar Rojo.
El mapa muestra la ubicación geográfica de Arabia Saudita, resaltada en amarillo, y los países y mares que la rodean en el Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser el país donde Cristiano Ronaldo ha decidido pasar sus últimos años como jugador de fútbol de élite, la nación esconde asombrosas joyas preislámicas. Entre sus ciudades más destacadas encontramos Hegra (Al-Hijr), que ostenta el honor de ser el primer sitio saudí incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este enclave desértico está repleto de símbolos ambiguos y tumbas excavadas en la roca. Complementando esta visión, la guía de Lonely Planet precisa que este recinto arqueológico, también conocido como Madain Saleh, alberga 131 tumbas monumentales, muchas de ellas con inscripciones en arameo antiguo promovidas por mujeres acaudaladas de la época nabatea.

Qué hay que saber de Arabia Saudita

En el ámbito cultural, el país está profundamente marcado por ser un centro de comercio milenario y el lugar de nacimiento del Islam. A pesar de su férreo legado conservador, el reino ha experimentado recientemente una transformación cultural significativa, buscando adaptar sus costumbres centenarias al mundo contemporáneo. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recuerda a los turistas la necesidad de adoptar una actitud discreta y respetar estrictamente los usos sociales locales. Por ejemplo, el consumo y la importación de alcohol están absolutamente prohibidos y penados con cárcel. A pesar de estas normativas, el pueblo saudí sorprende por ser “extremadamente hospitalario”, recibiendo a los forasteros con un trato afable que casi siempre incluye compartir un buen café y unos dátiles.

PUBLICIDAD

El casco histórico de Yeda, la puerta de entrada a La Meca, Arabia Saudí (UNESCO)
El casco histórico de Yeda, la puerta de entrada a La Meca, Arabia Saudí (UNESCO)

El desarrollo turístico saudí no se limita a sus imponentes desiertos. Los portales de viajes, como Marriott Bonvoy Traveler EMEA, recomiendan sumergirse en las aguas del Mar Rojo, un ecosistema asombroso hogar de corales de colores vivos, mantarrayas y una excelente oferta de buceo de clase mundial. En esta misma costa brilla la ciudad de Yeda (Jeddah), el cálido “lugar de nacimiento de las artes y la música”, destacando su vibrante mezcla de culturas y su encantador centro histórico, Al-Balad, que fue un importante cruce de caminos para mercaderes y peregrinos de todo el mundo y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014 por su rica arquitectura.

En el interior, la capital del reino muestra la cara más vanguardista y acelerada del país. Riad, la inmensa metrópoli, invita a vivir la vida moderna en toda su originalidad, fusionando gigantescos rascacielos financieros y lujosos centros comerciales con palacios históricos como el fuerte Masmak o el Palacio de Murabba. Esta fascinante dualidad entre tradición y extrema vanguardia alcanza su máximo exponente con proyectos futuristas y sostenibles como NEOM y la asombrosa ciudad lineal The Line, diseñados para diversificar una economía tradicionalmente dependiente del petróleo.

Temas Relacionados

ViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaMundial 2026España-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El bonito barrio de Borja Iglesias en Santiago de Compostela: castillo medieval, restos arqueológicos del S. X y caminos a orillas del río Sar

El jugador celta es una de las grandes novedades de la selección española este Mundial 2026

El bonito barrio de Borja Iglesias en Santiago de Compostela: castillo medieval, restos arqueológicos del S. X y caminos a orillas del río Sar

El pintoresco pueblo costero en el que Marcos Llorente desconecta: está en Mallorca, tiene aguas turquesas y se aleja del turismo de masas

El futbolista del Atlético de Madrid elige este enclave del sureste mallorquín para disfrutar de la tranquilidad junto a Patricia Noarbe

El pintoresco pueblo costero en el que Marcos Llorente desconecta: está en Mallorca, tiene aguas turquesas y se aleja del turismo de masas

El palacio mejor conservado de España que triunfa en Netflix: la historia real detrás del escenario que se volvió viral

El Palacio de las Dueñas, en Sevilla, suma más de cinco siglos de historia y una reciente popularidad mundial gracias a su aparición en una exitosa serie de streaming

El palacio mejor conservado de España que triunfa en Netflix: la historia real detrás del escenario que se volvió viral

El pueblo italiano detenido en la Edad Media con un festival que transporta a quien lo visita al siglo XIII y está a solo 20 minutos del lago de Garda

Durante la primera quincena de agosto, turistas y vecinos participan en Rústico Medioevo, una propuesta cultural que combina gastronomía local centenaria, espectáculos y folclore

El pueblo italiano detenido en la Edad Media con un festival que transporta a quien lo visita al siglo XIII y está a solo 20 minutos del lago de Garda

La ciudad gallega perfecta para el principio del verano: un faro romano del siglo II y un paseo marítimo de 12 kilómetros

Concentra en poco espacio patrimonio histórico, un paisaje litoral y gastronomía de calidad

La ciudad gallega perfecta para el principio del verano: un faro romano del siglo II y un paseo marítimo de 12 kilómetros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El PP considera “lógica” la reacción policial contra el juez Peinado y admite que el juicio contra Begoña Gómez podría acabar sin condena

Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

La Policía afea al juez Peinado su “valoración especulativa” sobre los escoltas de Begoña Gómez y reivindica su “absoluta imparcialidad”

La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

ECONOMÍA

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Jubilarse más tarde y cobrar menos pensión: los autónomos ingresan 670 euros menos al mes que los asalariados

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: arranca el partido y la selección española se encomienda a Lamine Yamal para conseguir la victoria

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: arranca el partido y la selección española se encomienda a Lamine Yamal para conseguir la victoria

Salem Al-Dawsari, el alumno aventajado de Arabia Saudí al que comparan con Messi y pasó fugazmente por LaLiga

Luis de la Fuente revoluciona el once de España: cuatro cambios, dos debutantes y una última oportunidad

Lamine Yamal será titular: Luis de la Fuente introduce cambios en el once de España para afrontar el duelo ante Arabia Saudí

Arabia Saudí sale con todo para enfrentarse a España en el Mundial 2026: este es el once de Georgios Donis