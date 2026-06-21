Salem Al-Dawsari, el alumno aventajado de Arabia Saudí al que comparan con Messi y pasó fugazmente por LaLiga

El jugador de Arabia Saudí Salem Al-Dawsari (Reuters/Daniel Dunn)

La selección española afronta su segundo partido en el Mundial 2026 ante Arabia Saudí. Después del fiasco en su debut en el torneo, donde no fueron capaces de pasar del empate ante Cabo Verde, ahora necesitan la victoria y sumar los tres puntos para empezar a dibujar su clasificación para siguiente ronda. Necesitan esa tranquilidad que solo los tres puntos pueden darles. Sin embargo, la selección saudí sale en las mismas condiciones que los españoles tras empatar ante Uruguay. Arabia, además, cuenta con un jugador que, posiblemente será la gran amenaza para la defensa de La Roja.

Salem Al Dawsari se ha consolidado como el futbolista más destacado y el referente absoluto del equipo suadí. Su figura cobró una dimensión internacional a raíz de la sorprendente victoria ante Argentina en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, donde fue el protagonista al anotar el gol que selló una de las mayores gestas del fútbol saudí. Ahora, la atención está puesta en él nuevamente, ya que emerge como la principal amenaza para España en el Mundial.

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La influencia de Al Dawsari dentro del combinado saudí es tan significativa que muchos lo consideran el Messi Arabia Saudí. La confianza y la esperanza de toda una nación descansan sobre sus hombros, un hecho remarcable si se tiene en cuenta que, a pesar de su calidad y de ser un futbolista determinante cada temporada, su carrera en Europa ha sido prácticamente inexistente. Destacado por su talento, su capacidad de conducción y su facilidad para asociarse en el juego, sorprende que, salvo una breve experiencia, no haya tenido continuidad en el fútbol del Viejo Continente.

Al Dawsari en el partido entre Arabia Saudí y Uruguay (REUTERS/Marco Bello)

Esa experiencia en el extranjero se remonta al año 2018, cuando Al Dawsari fichó por el Villarreal. Su paso por el fútbol español, sin embargo, fue efímero y tuvo escasa repercusión. Solo jugó un partido oficial con el primer equipo del club castellonense, el 19 de mayo, cuando el Villarreal se enfrentó al Real Madrid en el estadio de La Cerámica. Aquella tarde, el técnico Javier Calleja decidió darle minutos en la segunda parte, sustituyendo a Javi Fuego en el minuto 57. El marcador, en ese momento, era favorable al Real Madrid por 0-2, pero el Villarreal logró remontar y empatar el encuentro a dos goles. Al Dawsari, pese a disputar más de media hora, no logró marcar ni asistir, pero formó parte de la reacción del equipo amarillo.

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La llegada de Al Dawsari a España formó parte de un acuerdo más amplio firmado entre LaLiga, la General Sports Authority y la Federación de Fútbol de Arabia Saudí. El 21 de enero de 2018 se anunció oficialmente la colaboración, que contemplaba la cesión de nueve futbolistas saudíes –siete profesionales y dos juveniles– a equipos de la liga española. Además, se incluyeron en el acuerdo proyectos de academias, intercambios de metodologías de entrenamiento y programas de scouting. Según defendió Javier Tebas, presidente de LaLiga, esta iniciativa “daría un fuerte empujón” a la presencia de la liga en el mercado árabe, donde, según sus palabras, “la competición española está superando a la Premier”.

Los jugadores de Arabia Saudí (REUTERS/Paul Childs)

Finalizada su breve etapa en España, Al Dawsari regresó a Al-Hilal, donde continuó brillando a nivel nacional y continental. En su regreso, volvió a medirse con el Real Madrid en dos ocasiones: en la final del Mundial de Clubes de 2023, en la que los madrileños vencieron 5-3, y en un enfrentamiento en Miami dentro de la fase de grupos del nuevo formato del torneo, que concluyó con empate 1-1.

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El gol de Al-Dawsari a Argentina en el Mundial 2022

A nivel internacional, su impacto en la selección también ha sido constante. En el Mundial de Rusia 2018, marcó el gol de la victoria ante Egipto. En Catar, cuatro años más tarde, su gol ante Argentina quedó grabado como uno de los momentos más icónicos del torneo, al completar la remontada saudí contra la que sería la campeona del mundo.

Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1 - ES

A sus 34 años, Salem Al Dawsari continúa siendo el líder del conjunto saudí y la principal apuesta ofensiva del equipo. Frente a España se espera que sea el eje de un planteamiento basado en el orden defensivo y la velocidad al contragolpe, confiando en que su talento y experiencia puedan marcar las diferencias. El choque ante España será, sin duda, una nueva oportunidad para que el jugador demuestre por qué es considerado el gran referente del fútbol en Arabia Saudí.

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