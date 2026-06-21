Lamine Yamal se estrena en el Mundial 2026 y hace el primer gol de España contra Arabia Saudí

Lamine Yamal. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Primer gol de España en el Mundial 2026 y no podía ser de otro que de Lamine Yamal. Pasado el minuto 10, una jugada colectiva desde la banda izquierda culminó con un centro de Oyarzabal raso al segundo palo, perfecto para la llegada del extremo. Hubo que esperar hasta el segundo partido para que España se estrenara. Un empate sin goles frente a Cabo Verde dejaba más dudas que certezas en un equipo que aspira a ser campeón.

No quedaba margen de error. Hoy solo vale ganar sí o sí y De la Fuente lo sabe. Por eso, el seleccionador revolucionó el once con hasta cuatro cambios. Pedro Porro por Marcos Llorente, Dani Olmo por Ferrán, Gavi por Álex Baena; y Lamine Yamal por Ferrán Torres. Uno de los onces más ofensivos que se pueden construir con los 26 convocados.

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Desde el primer minuto se notó el cambio. Un equipo más vertical, precisamente liderado por el extremo derecho de la Selección, que en la primera que tuvo ya hizo de las suyas, daba sus frutos antes del primer cuarto de hora. Y es algo que ya se avecinaba conociendo los pasos de Luis de la Fuente en anteriores torneos.

Lo que dicen los precedentes

No es la primera vez que De la Fuente reacciona así a un tropiezo inicial. La historia con sus selecciones inferiores y con la absoluta deja una pista clara: cuando el primer partido de un torneo grande no sale como se esperaba, el riojano no suele tener miedo a agitar el equipo.

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Pasó en el Europeo sub-21 de 2019, tras perder ante Italia, cuando movió portero, lateral izquierdo y centro del campo. Y pasó también en los Juegos Olímpicos de Tokio, después de un empate sin goles ante Egipto que se parece, y mucho, al guion vivido ahora contra Cabo Verde.

En ambos casos, España terminó levantando un título: oro continental en el Europeo sub-21, plata olímpica en Tokio. No siempre los ajustes han sido tan profundos, eso sí: en la Eurocopa de 2024, que España ganó arrancando con un 3-0 a Croacia, solo hubo un cambio de cara al segundo partido, la entrada de Laporte por Nacho.

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Luis De La Fuente. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

“No hay ningún drama, pero hay que ganar”

De la Fuente ya había dejado entrever durante la semana que habría ajustes. “Creo que sí. Hacer algún cambio que aporte cosas diferentes a una idea”, explicó en la víspera del encuentro. El técnico también quiso transmitir calma y, a la vez, ambición. Reconoció que el vestuario está dolido por las críticas recibidas, pero confía en que ese dolor juegue a favor del equipo: “Los futbolistas sí leen todo, y les puede afectar más o menos, pero están muy picados; mañana la cara va a ser diferente”. Sobre lo que falló en el debut, fue claro: “El otro día no estuvimos finos, nos faltó velocidad de balón, ganar duelos en ataque, la circulación rápida y generar y aprovechar espacios”. Y rechazó cualquier sensación de alarma: “No hay ningún drama, pero ahora hay que ganar mañana y ya está”.

La clasificación todavía está abierta, pero España no quiere llegar al último encuentro del grupo dependiendo de las cuentas. Arabia Saudí también empató en su estreno y llega al duelo con la misma necesidad de sumar. Todo está a punto, y España necesita ganar sí o sí para no perder su condición de favorita.

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