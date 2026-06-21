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Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

El inmueble conserva la fachada original, las bóvedas, el artesonado de madera y los balcones con balaustradas de hierro del siglo XVI

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Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche. (Montaje Infobae con imágenes de Wikipedia y Europa Press)
Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche. (Montaje Infobae con imágenes de Wikipedia y Europa Press)

Uno de los inmuebles históricos más singulares del centro de Sevilla se ha reinventado. La Real Casa de la Moneda, el antiguo edificio del siglo XVI donde se acuñó parte de la riqueza llegada de América, estrena una segunda vida como complejo de diez apartamentos turísticos de lujo, con tarifas que arrancan desde los 180 euros por noche los más baratos.

El proyecto, impulsado bajo la marca Real Casa de la Moneda Deluxe Apartments, ha transformado el interior del inmueble sin alterar su fisonomía exterior. La intervención ha preservado la fachada original, el paso de carruajes con sus bóvedas, el artesonado de madera, los muros de ladrillo visto —conocidos como muros capuchinos—, los balcones con balaustradas de hierro, las tejas originales y las carpinterías de madera. Todos estos elementos figuran bajo protección patrimonial y han sido rehabilitados con técnicas tradicionales y materiales de procedencia local.

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La oferta se articula en dos tipos de alojamiento. Seis apartamentos de entre uno y tres dormitorios en las plantas inferiores, y cuatro áticos dúplex de cuatro dormitorios con terrazas privadas en las plantas superiores. Cada unidad lleva el nombre de un monumento o lugar representativo de la ciudad: Real Alcázar, Archivo de Indias, Torre de la Plata, Fábrica de Tabaco, La Maestranza, Torre del Oro, La Giralda, La Caridad, Casa Pilatos y Los Venerables. Además, tres de los cuatro áticos disponen además de piscina privada en terraza, con vistas sobre la trama urbana histórica de la capital andaluza.

Servicios de hotel en un apartamento histórico

Desde el punto de vista del servicio, el establecimiento adopta un modelo que se sitúa entre el apartamento turístico y el hotel boutique. Cuenta con recepción disponible las 24 horas, desayuno continental —con un coste adicional de 11,45 euros por persona— y opciones de cena a través de servicio de catering o cocinero privado.

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El diseño interior apuesta por espacios amplios y luminosos, con distribuciones que priorizan la entrada de luz natural. La paleta cromática se basa en tonos del mortero de cal, con colores suaves que buscan transmitir calma y calidez. La decoración mezcla piezas de artesanía y elementos de autor: vajillas pintadas a mano con técnicas centenarias, macetas elaboradas por alfareros del barrio de Triana, vasijas antiguas, espejos de anticuario y una selección de fotografías históricas del siglo XIX de Sevilla.

El edificio, que se ubica en la calle Habana, en pleno casco histórico, permite divisar monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como la Catedral, el Archivo de Indias y el Real Alcázar. El propio entorno sonoro del inmueble —donde aún se escucha el paso de coches de caballos bajo el arco de entrada— forma parte de la experiencia que el proyecto quiere ofrecer.

El establecimiento ya opera y acepta reservas a través de su web oficial, donde ofrece un descuento del 10% sobre la tarifa base para reservas directas. Los precios arrancan desde 180 euros por noche en los apartamentos de menor capacidad y llegan hasta superar los 500 euros por noche en los áticos dúplex con terraza y piscina privada.

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