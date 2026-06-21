Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Composición fotográfica de un unicornio y el logotipo de las cinco empresas españolas valoradas en más de mil millones de dólares (Infobae)

Tener una empresa valorada en 1.000 millones de dólares sin salir a bolsa no es fácil. A escala global, existen algo más de 1.300 compañías que pueden presumir de este logro, de las que cinco se encuentran en territorio español. Estas empresas son conocidas como ‘unicornios’, un término acuñado en 2013 por la inversora de Silicon Valley Aileen Lee y que, en España, pertenece a las ‘startups’ Perk (antes TravelPerk), Jobandtalent, Cabify, Recover y Factorial.

El término de empresa unicornio lo acuña Lee en un artículo en el que, tras analizar cerca de 60.000 startups tecnológicas (privadas) fundadas entre 2003 y 2013, identificó únicamente 39 compañías que habían alcanzado una valoración superior a los 1.000 millones de dólares en rondas de financiación privadas -ya sea mediante inversión de capital riesgo, fondos soberanos, inversores estratégicos o combinaciones de capital y deuda, pero que aún no ha salido a cotizar en un mercado regulado-, subrayando así lo extraordinario que era entonces este tipo de proyectos, capaces de crecer a gran velocidad en poco tiempo.

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En la última década, el salto en el número de empresas que superan la marca de los 1.000 millones de dólares ha sido destacado, pasando de las 39 registradas por Lee en 2013 a las 498 en 2019 -pandemia- y las 1.361 contabilizadas en 2023 por el Hurun Research Institute, que se encarga de registrar estas compañías con su Índice Global de Unicornio. Este salto supone un aumento del 175% desde la pandemia hasta 2023, con una valoración acumulada de 4,3 billones de dólares, principalmente por el auge de sectores como el fintech, el software como servicio, el comercio electrónico o la inteligencia artificial.

Los últimos datos del informe Hurun (2025) contabilizan 1.522 empresas unicornio en el mundo. En cuanto a la distribución geográfica, gran parte de estas startups se concentran en pocos países, siendo Estados Unidos el epicentro del fenómeno ya que alberga casi la mitad de los unicornios mundiales. El segundo gran polo de generación de empresas valoradas en 1.000 millones de dólares es China, con empresas que compiten en sectores que van desde la inteligencia artificial hasta los vehículos eléctricos. El tercer Estado con más unicornios es India, destacando en áreas como fintech, comercio B2B o movilidad.

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El investigador Carl Öhman explica cómo, al morir, perdemos todos los derechos sobre nuestros datos personales. Las empresas tecnológicas se convierten en las únicas propietarias, planteando un dilema sobre el futuro de nuestra historia digital colectiva.

España, sede de cinco unicornios

El ecosistema español de startups ha logrado posicionarse como el principal referente del sur de Europa, aunque sigue por detrás de los grandes polos del norte. Ciudades como Barcelona y Madrid concentran la mayoría de las empresas de alto crecimiento. Esta concentración geográfica responde a la presencia de talento, universidades y acceso a inversores, si bien existen iniciativas destacadas en otras regiones.

En los últimos años, el auge del sector se ha visto impulsado por rondas de financiación cada vez mayores. Empresas como Jobandtalent y TravelPerk han cerrado operaciones de cientos de millones, lo que ha permitido a varias compañías superar el umbral necesario para ser consideradas unicornios. Sin embargo, la cifra exacta de unicornios españoles varía según la fuente y la definición empleada, ya que algunos listados incluyen empresas ya cotizadas o adquiridas, mientras otros se centran solo en startups privadas.

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Tomando la definición más estricta, el listado de Failory identifica cinco unicornios españoles relevantes y privados en 2026: Perk (TravelPerk), Jobandtalent, Cabify, Recover y Factorial. Estas empresas se distinguen por operar en sectores diversos como viajes de negocios, empleo temporal, movilidad urbana, sostenibilidad textil y gestión de recursos humanos. La selección refleja la variedad y fortaleza del sector tecnológico nacional, tanto en modelos de negocio B2B como B2C.

Cada una de estas compañías presenta propuestas innovadoras: Perk facilita la gestión de viajes corporativos; Jobandtalent conecta empresas con trabajadores temporales; Cabify compite en movilidad urbana; Recover apuesta por el reciclaje textil; y Factorial centraliza procesos de recursos humanos en la nube. Este grupo de empresas simboliza el avance del emprendimiento tecnológico en España y su consolidación como hub regional, aunque el ecosistema también ha dado lugar a otros unicornios, algunos ya adquiridos o salidos a bolsa, que contribuyen a fortalecer la narrativa de crecimiento sostenido.

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Perk, de gestor de viajes a empresa global

Imagen de archivo de una marquesina con un anuncio de la empresa española Perk (Perk)

Perk surgió en Barcelona con la finalidad de simplificar la gestión de viajes de negocios a través de una plataforma digital integral. La herramienta permite a las empresas reservar y controlar todos los desplazamientos de sus empleados, integrando vuelos, hoteles y alquiler de coches en un único sistema, mientras facilita el cumplimiento de políticas internas y la supervisión de gastos. El modelo SaaS, basado en suscripciones corporativas, le ha permitido crecer rápidamente y captar clientes a nivel internacional.

En enero de 2022, alcanzó el estatus de unicornio tras cerrar una Serie D ampliada que elevó su valoración a más de 1.000 millones. Posteriormente, la compañía fue incluida en el ranking de Multiples.vc como una tecnológica española valorada en unos 2.700 millones de dólares y con ingresos estimados en 300 millones. La empresa opera en un sector que mantiene un volumen elevado de gasto empresarial a escala global. Además, muchas compañías siguen migrando desde modelos tradicionales hacia soluciones digitales y la demanda de mayor control, sostenibilidad y bienestar para los empleados refuerza la relevancia de las funcionalidades avanzadas que ofrece la empresa.

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A pesar de su consolidación, Perk enfrenta desafíos importantes como el aumento de la competencia, la aparición de grandes actores tecnológicos y la necesidad de mantener rentabilidad ante inversores más exigentes. El futuro de la compañía dependerá de su capacidad para integrar nuevos servicios, expandirse internacionalmente y sostener una experiencia de usuario superior, todo mientras equilibra crecimiento y eficiencia financiera en un mercado cada vez más competitivo.

Jobandtalent, el negocio del trabajo temporal

Imagen de archivo del logotipo de la empresa española Jobandtalent en la entrada de un local comercial (Jobandtalent)

De ser un portal de empleo, fundado en 2009 en Madrid, a convertirse en una plataforma digital que conecta empresas con trabajadores temporales. Jobandtalent integra en su modelo procesos de selección, contratación y gestión de pagos, y en ciertos mercados la compañía actúa incluso como empleador, asumiendo parte de la gestión contractual de los trabajadores. Esta transformación la ha posicionado en el centro de la digitalización del trabajo flexible, especialmente en sectores como logística, manufactura y comercio electrónico.

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La expansión internacional de la empresa ha sido notable, operando en seis países europeos y tres americanos, y prestando servicio a más de 1.300 clientes corporativos como DHL, IKEA y Sainsbury’s. En los primeros nueve meses de 2021, ayudó a más de 100.000 personas a encontrar empleo temporal, lo que refleja su capacidad de intermediación a gran escala, según destaca su web. Su plataforma digital permite escalar el servicio en diferentes mercados y adaptarse a las necesidades de grandes compañías que requieren plantillas flexibles.

El acceso a rondas de financiación de gran magnitud ha sido clave en el crecimiento de Jobandtalent. En 2021, la compañía alcanzó el estatus de unicornio tras cerrar una Serie E de 500 millones de dólares, liderada por Kinnevik y con participación de SoftBank, que situó su valoración en 2.350 millones de dólares. Antes de esta ronda, ya había superado el umbral de los 1.000 millones, consolidándose como un unicornio tecnológico español.

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El modelo de Jobandtalent enfrenta retos regulatorios y sociales vinculados a la economía de plataformas, ya que debe equilibrar la flexibilidad y escalabilidad con la protección de los derechos laborales. Según análisis de Multiples.vc, su éxito futuro dependerá de mantener el crecimiento internacional, cumplir con las exigencias regulatorias y mejorar la rentabilidad, en un contexto donde los inversores esperan resultados sólidos y sostenibles en el largo plazo.

Cabify, pionero en su modelo de negocio

Imagen de archivo de un vehículo de la empresa española Cabify (Europa Press)

Cabify se ha consolidado como una de las empresas tecnológicas españolas más reconocidas, con presencia en España, Portugal y varios países de América Latina. Desde sus inicios en Madrid, la empresa ha apostado por una experiencia centrada en el usuario, compitiendo con gigantes globales como Uber. Su modelo de negocio se basa en la intermediación digital, gestionando viajes personales y corporativos mediante una app y aplicando comisiones por cada trayecto.

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La expansión internacional de la española ha sido mediante Maxi Mobility, su empresa matriz, que le ha permitido adaptarse a contextos regulatorios diversos. La compañía ha tenido que afrontar desafíos legales en España, donde el marco de las licencias VTC es complejo, y en América Latina, donde la volatilidad económica y la seguridad representan retos adicionales.

En enero de 2018, Cabify alcanzó oficialmente el estatus de unicornio tras una Serie E de 160 millones de dólares, lo que situó su valoración en 1.400 millones de dólares. Posteriormente, otra ronda elevó su valoración a 1.490 millones, consolidando su posición como una de las startups más valiosas del ecosistema español. Actualmente, la empresa se enfrenta a una competencia intensa y una presión regulatoria creciente, además de la necesidad de avanzar hacia modelos de transporte más sostenibles, por lo que ha empezado a integrar vehículos eléctricos e híbridos y a impulsar soluciones de movilidad compartida.

Recover, el unicornio de la industria textil

Imagen de archivo de la empresa textil española Recover (Recover)

El cuarto unicornio español entrelaza tecnología, sostenibilidad y un sector tradicional. Recover se ha destacado por su enfoque en la economía circular, especializándose en la producción de fibra de algodón reciclada y mezclas de fibras sostenibles a escala industrial. La empresa transforma residuos textiles, principalmente prendas de algodón desechadas, en fibras de alta calidad, ofreciendo así una alternativa a la fibra virgen y contribuyendo a la reducción del impacto ambiental de la industria textil global.

El modelo de Recover responde a la necesidad urgente de soluciones sostenibles en el sector textil, permitiendo reincorporar fibras recicladas en procesos industriales, lo que ayuda a marcas de moda a cumplir con sus metas de sostenibilidad y regulaciones ambientales. Aunque la empresa tiene raíces en el reciclaje textil tradicional, su reconversión en una startup de materiales avanzados y su capacidad para captar inversiones la han impulsado hacia la expansión internacional y la innovación tecnológica.

Recover figura en listados como el de Failory entre las startups españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares, aunque no existe información pública sobre la ronda específica que la convirtió en unicornio. Su principal desafío es adaptarse a la evolución de las regulaciones ambientales y responder a las expectativas de rentabilidad de sus inversores, todo mientras refuerza su narrativa de sostenibilidad y su capacidad de escalar el modelo de economía circular en un mercado global y altamente competitivo.

Factorial, una startup para pymes

Los fundadores de la empresa española Factorial, Jordi Romero (i) y Bernat Farrero (d), en una imagen de archivo (Factorial)

El último unicornio español es Factorial, que ha sabido posicionarse dentro del sector SaaS gracias a su plataforma de gestión de recursos humanos que automatiza tareas clave como registro de tiempo, nóminas y selección de personal. Su enfoque está dirigido a pequeñas y medianas empresas, ofreciendo soluciones sencillas que facilitan la administración y reducen errores, respondiendo a una demanda muy extendida en el mercado global de pymes.

La compañía, fundada en 2016 en Barcelona, ha experimentado un crecimiento acelerado, reflejado tanto en el aumento de su equipo como en la expansión internacional. Además, ha reforzado su oferta mediante adquisiciones estratégicas, como la compra de Codegram, y ha construido un modelo de negocio basado en suscripciones que le permite contar con ingresos recurrentes y predecibles.

No fue hasta 2022 cuando adquirió la denominación de unicornio, tras cerrar una Serie C de 120 millones de dólares liderada por Atomico, que valoró la empresa en 1.000 millones. Esta operación, junto a la participación de fondos como GIC y otros inversores previos, la consolidó como una de las startups más prometedoras del ecosistema SaaS enfocado en recursos humanos para pymes.