España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

Los jugadores de la selección española (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La selección española mostró la necesidad de realizar cambios tras su partido frente a Cabo Verde. El debut estuvo lejos de las expectativas y la actuación del equipo dejó varias dudas. Cabo Verde, por su parte, sorprendió con su desempeño. Pese a tratarse de su primera participación en un Mundial, el equipo africano superó las previsiones iniciales, sobre todo considerando que tenía enfrente a una de las selecciones favoritas.

España, considerada candidata al título, no logró imponer su juego y ofreció una imagen apagada. La falta de dinamismo fue evidente y ese aspecto aparece ahora como el principal desafío para el próximo compromiso. El equipo deberá corregir ese déficit en su segundo encuentro, cuando enfrente a Arabia Saudí.

El duelo se podrá ver a partir de las 18:00 horas en España. Por otro lado, a las 13:00 se verá en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 12:00 horas en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos; a las 11:00 horas en Ecuador, Perú, Colombia y Panamá; y a las 10:00 horas en México, El Salvador, Honduras y Costa Rica

Transmisión: DSports y Disney + (Sudamérica), DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina), RTVE y DAZN (España), ViX, TUDN, TV Azteca y Canal5 (México), DSports (Uruguay), DSports y Teleamazonas (Ecuador), DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia), DSports y América Televisión (Perú), Dsports (Venezuela), FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) y FOX (Centroamérica)