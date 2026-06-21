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España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

Sigue el minuto a minuto del duelo entre la selección española y el equipo saudí

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Los jugadores de la selección española (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Los jugadores de la selección española (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La selección española mostró la necesidad de realizar cambios tras su partido frente a Cabo Verde. El debut estuvo lejos de las expectativas y la actuación del equipo dejó varias dudas. Cabo Verde, por su parte, sorprendió con su desempeño. Pese a tratarse de su primera participación en un Mundial, el equipo africano superó las previsiones iniciales, sobre todo considerando que tenía enfrente a una de las selecciones favoritas.

España, considerada candidata al título, no logró imponer su juego y ofreció una imagen apagada. La falta de dinamismo fue evidente y ese aspecto aparece ahora como el principal desafío para el próximo compromiso. El equipo deberá corregir ese déficit en su segundo encuentro, cuando enfrente a Arabia Saudí.

El duelo se podrá ver a partir de las 18:00 horas en España. Por otro lado, a las 13:00 se verá en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 12:00 horas en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos; a las 11:00 horas en Ecuador, Perú, Colombia y Panamá; y a las 10:00 horas en México, El Salvador, Honduras y Costa Rica

Transmisión: DSports y Disney + (Sudamérica), DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina), RTVE y DAZN (España), ViX, TUDN, TV Azteca y Canal5 (México), DSports (Uruguay), DSports y Teleamazonas (Ecuador), DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia), DSports y América Televisión (Perú), Dsports (Venezuela), FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) y FOX (Centroamérica)

10:21 hsHoy

El primer equipo de Marcos Llorente

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

El primer equipo del jugador de la selección española fue Las Rozas CF. ‘Infobae’ habla con Julio Rodríguez, su director deportivo, para recordar sus primeros pasos en este deporte

El jugador de la selección española Marcos Llorente (Reuters/Brett Davis)
El jugador de la selección española Marcos Llorente (Reuters/Brett Davis)

Desde muy pequeño, Marcos Llorente ya estaba dando patadas a un balón. Era imposible no hacerlo dada su familia, con un padre que fue jugador del Real Madrid y del Atlético de Madrid. También su abuelo y su tío militaron en el club blanco. Con ese corazón dividido entre el blanco y el rojiblanco, se crió Llorente. Los dos equipos serían después parte de su historia. Una historia que ahora traspasa los clubes y solo entiende de un color: el rojo; y de una nación: España. Con Luis de la Fuente, Marcos Llorente ha vuelto a la selección, que ahora afronta el Mundial 2026. Una historia marcada por el éxito que comenzó en un humilde equipo de Madrid: Las Rozas CF.

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10:04 hsHoy

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

La segunda jornada de la fase de grupos deja este domingo varios encuentros decisivos para las aspiraciones de las selecciones participantes, con España como una de las grandes protagonistas

Mikel Oyarzabal de España en acción con Sidny Lopes Cabral y Diney Borges de Cabo Verde. (REUTERS/Claudia Greco)
Mikel Oyarzabal de España en acción con Sidny Lopes Cabral y Diney Borges de Cabo Verde. (REUTERS/Claudia Greco)

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este domingo, 21 de junio, repleta de encuentros decisivos para las selecciones. Durante el día y la madrugada de hoy se podrán ver varios partidos, aunque no todos estarán disponibles en abierto. En España, los derechos de retransmisión del torneo se reparten entre RTVE y DAZN, que ofrecen diferentes opciones para seguir la competición que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.

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09:32 hsHoy

La nueva fórmula que necesita Luis de la Fuente

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde

El Mundial 2026 no ha empezado de la mejor manera para la selección española, una de las máximas favoritas al título

Luis de la Fuente, seleccionador de España. (Reuters/Claudia Greco)
Luis de la Fuente, seleccionador de España. (Reuters/Claudia Greco)

España se juega este domingo mucho más que tres puntos. El empate sin goles frente a Cabo Verde en el estreno del Mundial 2026 ha obligado a Luis de la Fuente a revisar su plan inicial. El equipo estuvo lejos de su mejor versión. Bien porque faltaban los extremos titulares. Bien porque el plan caboverdiano salió a la perfección. El caso es que ganar a Arabia Saudí es la única opción para no complicarse la clasificación y el seleccionador ya ha empezado a dar pistas sobre lo que ha pensado para saltar al césped de nuevo en el estadio de Atlanta.

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09:14 hsHoy

España necesita una victoria

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

Los de Luis de la Fuente no fueron capaces de pasar del empate ante Cabo Verde en su debut en la cita mundialista

El jugador de la selección española Lamine Yamal. (Siphiwe Sibeko/Reuters)
El jugador de la selección española Lamine Yamal. (Siphiwe Sibeko/Reuters)

La selección española necesita cambios. El partido ante Cabo Verde lo evidenció. El debut no fue lo esperado, sino todo lo contrario. Los caboverdianos, sin embargo, dieron la sorpresa. Para un equipo que escribía su nombre por primera vez en un Mundial 2026, las expectativas iniciales eran bajas. Y más cuando enfrente tenía a una de las favoritas para hacerse con la copa, pero se encontraron con una descafeinada España. A La Roja le faltó dinamismo. Y es precisamente eso lo que tendrá que revertir para su segundo duelo ante Arabia Saudí.

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09:00 hsHoy

¡¡Muy buenos días!! Hoy tenemos un gran partido en la cita mundialista. España afronta su segundo duelo ante Arabia Saudí. Un partido donde los de Luis de la Fuente necesitan sumar una victoria tras el empate ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026.

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De la Fuente y el dilema de arriesgar a Lamine

La decisión la tiene el seleccionador. ¿Arriesgar? ¿Medir los minutos? ¿Pensar en que lo dé todo ante Arabia aunque no esté para jugar los 90 minutos?

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