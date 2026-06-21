Lamine Yamal mete gol en el Mundial, pero no es el futbolista español más joven en hacerlo: el récord lo tiene otro de los convocados por Luis de la Fuente

Lamine Yamal celebrando el gol. (REUTERS/Claudia Greco)

Lamine Yamal ha sido el encargado de abrir el marcador para España en este Mundial. A pesar de la sequía en el primer partido, el extremo derecho ha tardado tan solo 10 minutos en adelantar a La Roja.

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Sin embargo, a pesar de todos los récords de precocidad que ha batido a lo largo de su carrera, Lamine no ha podido conseguir el de ser el futbolista español más joven en hacerlo en un Mundial.

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Esa hazaña la ostenta Gavi, centrocampista con el que comparte equipo y selección. El gol de Gavi con la selección en un Mundial llegó en su debut mundialista, en el partido ante Costa Rica en Qatar 2022, y fue uno de los momentos más simbólicos de aquella goleada histórica de España.

Cómo fue el gol de Gavi

El primer tanto de Gavi en un Mundial llegó en el debut de España en Qatar 2022, en el partido ante Costa Rica, un encuentro que terminó convirtiéndose en una de las grandes goleadas de la historia reciente de la selección.

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Gavi celebrando su gol en el Mundial Qatar 2022. (REUTERS/Dylan Martinez)

España ya dominaba con claridad desde los primeros minutos, imponiendo un ritmo alto y una superioridad total en la posesión y en las llegadas al área. En ese contexto, el tanto de Gavi llegó en el minuto 74, con el marcador ya en 4-0 a favor de España.

La jugada nació de una acción colectiva muy fluida, con circulación rápida y varios toques en zona ofensiva, hasta que el balón acabó cayendo en el área. Allí, Gavi apareció desde segunda línea y definió con una volea precisa que significó el 5-0.

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Más allá del gol, el momento tuvo un fuerte componente simbólico: con apenas 18 años y 110 días, el centrocampista se convertía en el tercer futbolista más joven en meter gol en una Copa del Mundo, tan solo por detrás de Pelé y Manuel Rojas.

Algunos récords de Lamine Yamal

El impacto de Lamine Yamal en el fútbol de élite se entiende mejor al repasar la larga lista de récords que ha ido acumulando en muy poco tiempo. Debutó con el FC Barcelona siendo el jugador más joven en hacerlo en LaLiga en la era moderna, y poco después se convirtió también en el goleador más precoz del campeonato español, superando marcas que llevaban más de una década vigentes.

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A nivel internacional, fue el futbolista más joven en debutar con la selección absoluta de España y también el más joven en marcar con el combinado nacional, consolidando su papel en tiempo récord.

Lamine junto a Grimaldo. (EFE/Sergio Pérez)

En competiciones europeas, su irrupción ha sido igual de llamativa: ha sido el jugador más joven en ser titular en la Champions League y uno de los más jóvenes en marcar en la competición, además de firmar asistencias decisivas en eliminatorias de alto nivel. Su explosión también se trasladó a torneos internacionales de selecciones, donde se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Eurocopa.

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Más allá de los goles, Yamal ha batido registros de precocidad en partidos de gran presión, como Clásicos o encuentros decisivos en Champions, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar y decidir este tipo de citas. Con cada temporada, su nombre sigue apareciendo asociado a nuevas marcas históricas que redefinen los límites de la precocidad en el fútbol moderno.