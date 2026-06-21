España

El plato típico de Arabia Saudita, una preparación que destaca por sus especias y es considerado un emblema nacional

El kabsa es la receta más representativa de la cocina saudita

Guardar
Google icon
Plato grande con arroz, trozos de carne, almendras, anacardos y pasas. Alrededor hay cuencos con ensalada, salsa roja y salsa blanca.
Kabsa, plato tradicional de Arabia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arabia Saudí es uno de los países que forma parte del Grupo H del Mundial, en el que también figura España. A pesar de que en los últimos años ha destacado por la gran masa salarial que acumulan varios equipos de su liga, es un país poco conocido para el público español.

Sin embargo, es un enclave que cuenta con tradiciones muy interesantes, como la hospitalidad árabe, considerada uno de los pilares de su cultura. Es habitual que los visitantes sean recibidos con café saudí, conocido como gahwa, acompañado de dátiles, un gesto que simboliza respeto y bienvenida.

PUBLICIDAD

Además, Arabia Saudí alberga algunos de los paisajes más sorprendentes de Oriente Medio. Aunque muchos lo asocian únicamente con extensos desiertos, el país cuenta con montañas que superan los 3.000 metros de altitud, oasis históricos y más de 2.600 kilómetros de costa repartidos entre el mar Rojo y el golfo Pérsico.

A pesar de todo ello, uno de los puntos más llamativos es su gestronomía. Se trata de una cocina basada en ingredientes sencillos, pero muy aromáticos, en la que las especias desempeñan un papel fundamental. Esto es algo que se puede ver reflejado en el kabsa, su plato estrella.

PUBLICIDAD

El kabsa, un emblema nacional

Su preparación se basa en una cocción lenta en la que la carne (habitualmente pollo o cordero) se cocina durante media hora y se incorpora cebolla, tomate y una mezcla de especias intensas como el cardamomo, la canela o el clavo. Durante ese proceso, los sabores de la carne y las especias van creando una base muy sabrosa en la que después se incorpora el arroz, que termina absorbiendo todo ese fondo aromático.

Una de las claves del kabsa es precisamente esa idea de cocinar todo junto, para que los ingredientes se integran lentamente. Por eso se asocia tanto a comidas familiares y celebraciones, ya que suele servirse en fuentes grandes para compartir.

Otros platos clásicos de la cocina saudí

Más allá del kabsa, la gastronomía de Arabia Saudí cuenta con una variedad de platos tradicionales que reflejan su diversidad regional y su arraigada cultura del compartir. Uno de los más conocidos es el mandi, muy parecido al kabsa, pero cocinado tradicionalmente en un horno subterráneo llamado tandoor, lo que le aporta un sabor ahumado muy característico.

También destaca el jareesh, elaborado a base de trigo triturado cocido lentamente con yogur, cebolla y carne, dando lugar a una textura cremosa y reconfortante, especialmente popular en el centro del país.

Es un plato tradicional de Arabia
jareesh, palto típico de Arabia Saudí. (Wikipedia)

Otro plato habitual es el saleeg, típico de la región occidental, que combina arroz cocido en leche con pollo o cordero, resultando en una preparación suave y de sabor delicado, muy distinta a los platos especiados más intensos. En el ámbito de las comidas callejeras o más informales, el mutabbaq ocupa un lugar especial: se trata de una especie de masa rellena de carne picada, huevo y verduras, que se cocina a la plancha hasta quedar crujiente.

Temas Relacionados

Mundial 2026RecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donde está Arabia Saudita, el país que se enfrenta a España en el segundo partido del Mundial 2026

El país árabe abarca 2 149 690 km² y es cuatro veces más grande que España

Donde está Arabia Saudita, el país que se enfrenta a España en el segundo partido del Mundial 2026

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El consistorio local ha recomendado no consumir agua para uso personal como medida preventiva mientras se descarta cualquier riesgo para la salud

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El palacio mejor conservado de España que triunfa en Netflix: la historia real detrás del escenario que se volvió viral

El Palacio de las Dueñas, en Sevilla, suma más de cinco siglos de historia y una reciente popularidad mundial gracias a su aparición en una exitosa serie de streaming

El palacio mejor conservado de España que triunfa en Netflix: la historia real detrás del escenario que se volvió viral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El PP considera “lógica” la reacción policial contra el juez Peinado y admite que el juicio contra Begoña Gómez podría acabar sin condena

Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

La Policía afea al juez Peinado su “valoración especulativa” sobre los escoltas de Begoña Gómez y reivindica su “absoluta imparcialidad”

La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

ECONOMÍA

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Jubilarse más tarde y cobrar menos pensión: los autónomos ingresan 670 euros menos al mes que los asalariados

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: Oyarzabal hace el segundo para la Selección

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: Oyarzabal hace el segundo para la Selección

Lamine Yamal se estrena en el Mundial 2026 y hace el primer gol de España contra Arabia Saudí

Salem Al-Dawsari, el alumno aventajado de Arabia Saudí al que comparan con Messi y pasó fugazmente por LaLiga

Luis de la Fuente revoluciona el once de España: cuatro cambios, dos debutantes y una última oportunidad

Lamine Yamal será titular: Luis de la Fuente introduce cambios en el once de España para afrontar el duelo ante Arabia Saudí