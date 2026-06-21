El plato típico de Arabia Saudita, una preparación que destaca por sus especias y es considerado un emblema nacional

Kabsa, plato tradicional de Arabia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arabia Saudí es uno de los países que forma parte del Grupo H del Mundial, en el que también figura España. A pesar de que en los últimos años ha destacado por la gran masa salarial que acumulan varios equipos de su liga, es un país poco conocido para el público español.

Sin embargo, es un enclave que cuenta con tradiciones muy interesantes, como la hospitalidad árabe, considerada uno de los pilares de su cultura. Es habitual que los visitantes sean recibidos con café saudí, conocido como gahwa, acompañado de dátiles, un gesto que simboliza respeto y bienvenida.

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Además, Arabia Saudí alberga algunos de los paisajes más sorprendentes de Oriente Medio. Aunque muchos lo asocian únicamente con extensos desiertos, el país cuenta con montañas que superan los 3.000 metros de altitud, oasis históricos y más de 2.600 kilómetros de costa repartidos entre el mar Rojo y el golfo Pérsico.

A pesar de todo ello, uno de los puntos más llamativos es su gestronomía. Se trata de una cocina basada en ingredientes sencillos, pero muy aromáticos, en la que las especias desempeñan un papel fundamental. Esto es algo que se puede ver reflejado en el kabsa, su plato estrella.

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El kabsa, un emblema nacional

Su preparación se basa en una cocción lenta en la que la carne (habitualmente pollo o cordero) se cocina durante media hora y se incorpora cebolla, tomate y una mezcla de especias intensas como el cardamomo, la canela o el clavo. Durante ese proceso, los sabores de la carne y las especias van creando una base muy sabrosa en la que después se incorpora el arroz, que termina absorbiendo todo ese fondo aromático.

Una de las claves del kabsa es precisamente esa idea de cocinar todo junto, para que los ingredientes se integran lentamente. Por eso se asocia tanto a comidas familiares y celebraciones, ya que suele servirse en fuentes grandes para compartir.

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Otros platos clásicos de la cocina saudí

Más allá del kabsa, la gastronomía de Arabia Saudí cuenta con una variedad de platos tradicionales que reflejan su diversidad regional y su arraigada cultura del compartir. Uno de los más conocidos es el mandi, muy parecido al kabsa, pero cocinado tradicionalmente en un horno subterráneo llamado tandoor, lo que le aporta un sabor ahumado muy característico.

También destaca el jareesh, elaborado a base de trigo triturado cocido lentamente con yogur, cebolla y carne, dando lugar a una textura cremosa y reconfortante, especialmente popular en el centro del país.

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jareesh, palto típico de Arabia Saudí. (Wikipedia)

Otro plato habitual es el saleeg, típico de la región occidental, que combina arroz cocido en leche con pollo o cordero, resultando en una preparación suave y de sabor delicado, muy distinta a los platos especiados más intensos. En el ámbito de las comidas callejeras o más informales, el mutabbaq ocupa un lugar especial: se trata de una especie de masa rellena de carne picada, huevo y verduras, que se cocina a la plancha hasta quedar crujiente.