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Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

Esta segunda votación, a la que están llamados más de 300.000 ciudadanos en este país, supera la participación de la primera vuelta y se ha producido “sin incidencias”

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Mesas electorales en el Pabellón Satélite de Madrid para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. (Infobae)
Mesas electorales en el Pabellón Satélite de Madrid para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. (Infobae)

Desde primera hora de este domingo, cientos de colombianos han acudido al Pabellón Satélite de la Casa de Campo de Madrid para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un ambiente marcado por la “esperanza”, la palabra más repetida por las personas entrevistadas por Infobae. Entre banderas, conversaciones sobre el futuro y reencuentros en comunidad, muchos han querido ejercer su derecho al voto a miles de kilómetros de Colombia por “un cambio” que mejore la situación del país.

La gran mayoría de los colombianos que han acudido a las urnas este domingo ya estuvieron presentes en la primera vuelta de unas elecciones que los propios ciudadanos califican de “históricas” y con una participación “altísima”.

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Por la mañana, todo estaba preparado para que los más de 300.000 colombianos residentes en España pudiesen votar en la segunda vuelta electoral que comenzó el pasado lunes y concluirá a las 16:00 horas de este domingo, hora de Colombia. En estos seis primeros días ya se ha superado el número de votantes respecto a la primera vuelta en el mismo periodo y hoy se esperaba el doble que ayer, según el Consulado de Colombia en Madrid. Además, desde este organismo señalan a Infobae que durante estos días “no se han producido incidencias” en los puestos de votación: “Todo se ha desarrollado con normalidad”.

Ramiro lleva 20 años residiendo en España y asegura que nunca había percibido tanta movilización entre la comunidad colombiana. Tras participar también en la primera vuelta, considera que estos comicios están despertando un interés inusual entre familiares y amigos debido a, desde su punto de vista, la aparición de un nuevo candidato, el outsider Abelardo De la Espriella, del partido Defensores de la Patria, que ha provocado que “la gente se desborde a votar”.

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Cartel informativo sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. (Infobae)
Cartel informativo sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. (Infobae)

Zaira, quien ha acudido a votar acompañada por su familia desde una localidad cercana a Madrid, afirma que “la gente está muy motivada” con estos comicios presidenciales. “Al igual que nosotros, varias familias están pendientes de dónde se inscriben las cédulas, y de cuándo y cómo votar”, añade.

Estas elecciones presidenciales también han atraído a colombianos que residen en España desde hace poco tiempo y que se han estrenado en el voto exterior. Es el caso de Lily, una joven que se trasladó a Madrid hace cuatro años y que ha acudido por primera vez a las urnas fuera de su país. Señala que en su entorno ha habido “mucho debate” e interés en estos comicios y destaca “la buena logística” proporcionada para depositar la papeleta de voto desde Madrid.

Los colombianos piden mejoras en servicios públicos y más oportunidades

En el ambiente que rodeaba el punto de votación habilitado en Madrid este domingo, se percibe un profundo deseo de cambios y mejoras para Colombia. La mayoría de ellos tenían muy claro a cuál de los dos candidatos votar, decantándose entre De la Espriella o el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Gustavo Petro.

En este sentido, Luis, colombiano que reside en España desde 1997, reclama más seguridad en su país, oportunidades para los jóvenes y, especialmente, políticas que aseguren el bienestar de su familia.

Mesas electorales en el Pabellón Satélite de Madrid para la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Colombia. (Infobae)
Mesas electorales en el Pabellón Satélite de Madrid para la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Colombia. (Infobae)

Por su parte, Lily y Kevin, quienes han acudido juntos a votar por primera vez desde España en unas presidenciales de su país, se muestran preocupados por la “creciente polarización” que se está dando en el Estado latinoamericano y esperan que el nuevo Gobierno que salga elegido este domingo “genere oportunidades que hagan que el colombiano que salga del país lo haga porque quiere y no porque lo necesita”.

Zaira apunta también a “la unión” entre los miembros de la comunidad colombiana y espera que las mejoras que se realicen durante esta nueva legislatura presidencial “se cumplan bien”, sobre todo las relacionadas con educación y sanidad. Asimismo, antes de que finalice la jornada electoral, pide a los votantes que “se instruyan” sobre qué propone cada candidato antes de depositar su papeleta.

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