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La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

Durante su comparecencia, el expresidente fue interrogado sobre sus viajes a Emiratos y su relación con la compañía

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Dos hombres con traje y corbata superpuestos sobre el paisaje urbano de Dubái al anochecer, con rascacielos, mar, puerto deportivo y calles iluminadas
Una imagen compuesta muestra a José Luis Rodríguez Zapatero y a Julio Martínez superpuesto en un paisaje urbano iluminado de Dubái al anochecer

Una cadena de correos electrónicos reflejada en el auto del juez Calama sobre el caso Plus Ultra revela el proceso de creación de una sociedad offshore en Dubái. Los mensajes intercambiados por la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, María Grestrudis Alcázar, y el gestor societario Cristóbal Cano, muestran una supuesta reunión entre el expresidente, Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, un exsocialista que ahora se dedica al negocio de la comida halal en Emiratos Árabes Unidos.

El lugar de la reunión fue el restaurante Portonovo, en Madrid. Hace unos días, Zapatero negó en la Audiencia Nacional durante su comparecencia que esté implicado en nada relacionado con esta sociedad. Al ser cuestionado sobre si estuvo aquel día de 2021 en el restaurante, el expresidente respondió que “no lo recuerda” y que tendría que comprobar su agenda. El juez, en su auto redactado hace meses, asegura que los mensajes investigados “ponen de manifiesto” la presencia de Zapatero en la reunión.

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El juez señala en el auto que este encuentro nace como “una reserva para dos personas a nombre de Julio, cuya formalización corre a cargo de un empleado de José Luis Rodríguez Zapatero”. Al preguntarle al propio expresidente por esta reserva realizada por “uno de sus escoltas”, dice no recordar quién era el segundo comensal, pudiendo ser él, Guerrero o finalmente haber sido tres.

Zapatero también fue interrogado sobre sus viajes a Dubái y su relación con la supuesta sociedad offshore. El expresidente explicó que ha viajado a 92 países, entre ellos Emiratos, pero que no ha ido con frecuencia a Dubái. Al ser cuestionado específicamente sobre si había viajado allí acompañado de Julio Martínez Martínez, sostuvo que tampoco lo recuerda. A su vez, Zapatero afirmó no haber tenido nunca contacto ni conocimiento sobre sociedades offshore. “No sé ni lo que es”, afirmó.

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‘Infobae’ ha tenido acceso al audio íntegro de la declaración del expresidente ante el juez Calama.

Puesta en marcha de la sociedad en Dubái

Al día siguiente de aquella comida, Tomás Guerrero Blanco envía un correo electrónico a Julio Martínez Martínez, donde detalla la documentación necesaria para la creación de una sociedad en Dubái. Guerrero Blanco le asegura que lo hará “según lo conversado ayer”, haciendo referencia a la reunión donde Zapatero duda sobre si estuvo presente. El escrito judicial continúa asegurando que, después, “le pone en contacto con los responsables de la zona franca para que le orienten en el proceso para establecerse en el aeropuerto de Dubái”.

“Tiene unos beneficios, unas facilidades de constitución tremendas y unos, digamos, beneficios fiscales extraordinarios”, llega a resaltar el exsocialista. En mensajes posteriores, Guerrero especificó datos sobre la futura sociedad, como posibles nombres y direcciones. La sociedad finalmente constituida, Landside Dubai Fzco, quedó participada al 100% por la empresa española Idella.

Jose Luís Rodríguez Zapatero sale del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tras su declaración ante el juez José Luís Calama por el caso Plus Ultra.

Relación con Plus Ultra

El 23 de febrero de 2021, Cristóbal Cano remitió a Julio Martínez Martínez el contrato firmado el 19 de enero de ese año entre Idella Consulenza Strategica SL y Plus Ultra Líneas Aéreas SA. El acuerdo estipulaba que Idella percibiría un 1% más IVA del importe de la ayuda pública que recibiera la aerolínea, lo que ascendía a unos 530.000 euros, condicionando el abono a la resolución final de la SEPI sobre la concesión de fondos. Hasta la fecha, no consta que se haya efectuado ningún pago en virtud de este contrato.

Pocos días después, Martínez recibió el plan de negocio correspondiente a Landside Middle East Fzco, sociedad orientada a la consultoría para empresas hispanohablantes y organizaciones de Emiratos Árabes Unidos. El documento preveía unos beneficios de tres millones de dólares en un plazo de cinco años, afirmando contar con clientes relevantes en ambos mercados. Todo este entramado apunta a una estructura societaria diseñada para canalizar el pago pactado entre Plus Ultra e Idella a través de una cuenta bancaria de la filial en Dubái, dificultando el seguimiento de los fondos desde España y facilitando su gestión internacional.

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