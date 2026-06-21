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Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Las legumbres verdes, las hortalizas y los huevos lideran las subidas interanuales, mientras que las frutas tropicales, el azúcar y los aceites vegetales se abaratan respecto a hace un año

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FOTO DE ARCHIVO: Una compradora revisa su lista de la compra en un supermercado de Londres, Reino Unido. 11 de abril de 2017. REUTERS/Neil Hall
FOTO DE ARCHIVO: Una compradora revisa su lista de la compra en un supermercado de Londres, Reino Unido. 11 de abril de 2017. REUTERS/Neil Hall

La lista de la compra está cada vez más cara, pero no todos los alimentos han subido de la misma manera. Los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo de 2026, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que algunos productos acumulan alzas de hasta el 16% en los últimos doce meses, con las legumbres verdes, las hortalizas de fruto y los huevos a la cabeza de los encarecimientos más pronunciados.

En concreto, las legumbres verdes —judías y guisantes, habas, tirabeques, pochas frescas o brotes de soja, entre otras— han registrado la mayor subida de toda la cesta de la compra, siendo un 16,3% más caras que en mayo de 2025. Las hortalizas cultivadas por su fruto, una categoría que agrupa tomates, pepino, calabacín, berenjena, pimiento o maíz dulce, les siguen de cerca con un alza del 15,2% en el mismo periodo.

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El tercer puesto del podio del encarecimiento lo ocupan los huevos, cuyo precio ha subido un 13,7% en el último año. Una escalada que llega después de varios meses de presión sobre este producto, convertido en termómetro habitual del coste de la alimentación básica para muchas familias españolas.

El pescado y los productos del mar, también al alza

Más allá de frutas y verduras, el mar no ha evitado la presión de la inflación. El pescado fresco, refrigerado o congelado acumula un encarecimiento del 9,7% en los últimos doce meses, de acuerdo con los datos del INE. Además, la casquería —hígado, mollejas, riñones, sesos o criadillas— ha subido un 7,7%, mientras que los preparados de marisco se han encarecido un 6,1%.

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Infografía muestra un carro de supermercado con frutas y verduras, e indicadores de precios. Detalles de subidas y bajadas de alimentos en cuadros informativos.
La infografía ilustra los cambios en los precios de alimentos en España durante mayo de 2026, con legumbres verdes y hortalizas de fruto entre las mayores subidas, y las frutas tropicales como el producto de mayor descenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los cítricos frescos —naranjas, limones, limas, mandarinas y pomelos— también han subido, situándose un 5,7% más caros que hace un año. El pescado seco, salado, en salmuera o ahumado cierra este grupo de alzas con un incremento del 5,4%.

Lo que sí ha bajado: frutas tropicales y sandía

Frente a este panorama de subidas, algunos productos han ido a contracorriente. Las frutas tropicales —aguacates, plátanos, piñas, mangos, papayas, chirimoyas o dátiles— protagonizan la caída más llamativa, siendo un 18,2% más baratas que en mayo del año pasado. Otras frutas frescas, como melones, sandías, kiwis o uvas, también han bajado de precio, en este caso un 9%.

El azúcar de caña y de remolacha se ha abaratado un 3,5%, y los aceites vegetales —recuperados tras el fuerte ciclo alcista de años anteriores— cedieron un 2,5%. Las patatas y otros tubérculos también han registrado una ligera caída del 2,2%.

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Mayo dispara las frutas y desploma las verduras de temporada

En términos mensuales, la comparativa entre mayo y abril de 2026 muestra movimientos bruscos propios de la estacionalidad agrícola. Las otras frutas frescas -melones, sandías, kiwis- han sido los alimentos que más han subido de precio en este mes, con un alza del 11,9% respecto a abril. Las frutas tropicales han avanzado un 8,1%, las bayas frescas un 4,2% y los cítricos un 4%.

En el lado opuesto, las hortalizas cultivadas por su fruto han sido las que más bajaron en mayo frente al mes anterior, con un desplome del 14,4%. Las legumbres verdes también cedieron terreno en ese periodo mensual, con una caída del 13,4%, lo que refleja la alta volatilidad de estas categorías según la época del año.

*Noticia elaborada con información de Europa Press.

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