Reino Unido enviará 150.000 drones, más de 350 misiles y radares para reforzar la capacidad militar de Ucrania

El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky participan en la presentación de drones militares ucranianos (Carl Court/Pool via)REUTERS

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado el envío de 150.000 drones, más de 350 misiles y radares de defensa aérea a Ucrania antes de fin de año, como parte de un nuevo paquete de apoyo militar. La medida, revelada por el secretario de Defensa, Dan Jarvis, durante una serie de reuniones en Bruselas, busca fortalecer la capacidad defensiva ucraniana frente a la ofensiva rusa. La financiación proviene del préstamo británico Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), que utiliza fondos de activos soberanos rusos inmovilizados.

El paquete incluye drones de fabricación ucraniana y sistemas de última generación, entre ellos misiles multirrol ligeros (LMM) y radares terrestres, con entregas previstas hasta finales de 2026. “Esta entrega permitirá a Ucrania reforzar su defensa frente a los ataques aéreos rusos”, señaló el ministro Jarvis, tras su conversación con el presidente ucranianio, Vladimir Zelenski.

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La ayuda económicamente se basa en el paquete de 750 millones de libras. El conjunto también incluye 210 millones de libras en financiación para la red eléctrica ucraniana y una batería de sanciones contra la logística y la financiación ilícita de Moscú. El apoyo militar británico se suma a recientes medidas energéticas y sanciones contra el Kremlin. Entre ellas figura la interdicción del buque ruso Smyrtos, parte de la llamada “flota fantasma”, y nuevas restricciones a las cadenas de suministro militar rusas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para anunciar el cumplimiento de la promesa de un préstamo de 90.000 millones de euros.

Cooperación con Ucrania y recomposición británica

La reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania (UDCG) celebrada en Bruselas reunió a representantes de cerca de 50 países, centrados en analizar las necesidades urgentes del campo de batalla ucraniano. El evento estuvo copresidido por el secretario de Defensa británico y su homólogo alemán Boris Pistorius. El objetivo es coordinar la entrega de equipos, mejorar la protección contra misiles y drones rusos y apoyar la producción militar local en Ucrania. Durante las sesiones, se discutió el suministro de nuevos sistemas de defensa y la posibilidad de ampliar la cooperación tecnológica con socios europeos y norteamericanos, especialmente en sistemas antiaéreos, logística y formación de tropas ucranianas.

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“Es un privilegio asistir a mi primera reunión de ministros de Defensa de la OTAN y copresidir el Grupo de Contacto con Alemania”, declaró Jarvis, quien también confirmó que el Reino Unido asumirá el mando del Cuartel General de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U). Jarvis ha asumido el cargo tras la dimisión de John Healey por sus diferencias con el gasto en defensa del gobierno de Keir Starmer.

El general Tom Bateman encabezará la coordinación multinacional para preparar la regeneración de las fuerzas ucranianas en caso de un acuerdo de paz. En paralelo, el secretario de Defensa británico mantuvo encuentros bilaterales con líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Noruega, Estonia, Dinamarca y Finlandia, y acordó intensificar la cooperación en guerra antisubmarina junto a Alemania y Noruega. Además, se abordaron estrategias para mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas aliadas y reforzar la presencia militar conjunta en el flanco oriental de la OTAN, ante la persistencia de la amenaza rusa en la región, y poco antes del encuentro de los ministros de Defensa de la Alianza.

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