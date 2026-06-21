El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

Hospital Santos Reyes (Aranda de Duero)

Los vecinos de gran parte de Aranda de Duero (Burgos) se encuentran desde el mediodía de este domingo bajo aviso sanitario por la posible contaminación del agua que abastece a numerosas viviendas y locales de las zonas sur y parte del norte de la ciudad, tras un acto vandálico en una de las instalaciones del suministro municipal de agua potable.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha emitido un aviso alrededor de las 13:10 horas en el que ha informado a la población de que, debido a un acto vandálico en el Cerro de los Perros, uno de los puntos de suministro de agua potable municipal, se recomienda no consumir agua del grifo de forma temporal.

PUBLICIDAD

Según el Consistorio, se están llevando a cabo diversas comprobaciones técnicas y sanitarias con el fin de “garantizar plenamente” la salubridad del agua que llega a las viviendas de las zonas afectadas.

“Mientras se desarrollan dichas actuaciones, y como medida preventiva, se recomienda no consumir agua del grifo para bebida o preparación de alimentos hasta que se confirme su aptitud mediante los controles correspondientes”, recoge el comunicado.

PUBLICIDAD

Han acudido al depósito de agua la Guardia Civil (competente para la investigación), SEPRONA, Policía Nacional y Policía Científica. También el técnico y la brigada de aguas municipales. Según medios locales, se habría detectado un acceso no autorizado en la madrugada del sábado al domingo que podría haber provocado esta situación.

La segunda teniente de Alcalde, Belén Esteban, ha asegurado en declaraciones a El Correo de Burgos que “nadie ha resultado intoxicado hasta el momento”.

PUBLICIDAD

Zonas afectadas por el incidente

El acto vandálico sobre uno de los puntos de suministro de agua de Aranda de Duero ha afectado principalmente al sur de la ciudad, parte de la zona norte y del Barrio de Santa Catalina.

Concretamente, según Cadena Ser, la incidencia afecta a varios barrios de Aranda de Duero, entre ellos La Estación, Polígono Residencial, Allendeduero y parte de Santa Catalina, así como al entorno de la Virgen de las Viñas y a los polígonos industrial y Prado Marina.

PUBLICIDAD

Zonas donde se recomienda evitar el uso de agua del grifo en Aranda de Duero (Burgos) (Ayuntamiento de Aranda de Duero/ Europa Press)

Medidas para garantizar agua potable entre los vecinos

Los vecinos de las zonas afectadas serán informados una vez que se disponga de los resultados de las analíticas y se restablezca el suministro de agua.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha avisado a la población de que puede acceder al uso de agua potable en las fuentes públicas existentes en la zona norte de la ciudad. Además, se prevé habilitar otras zonas donde los vecinos podrán recoger agua potable que sea apta para el consumo humano.

PUBLICIDAD

Por el momento, se va a suministrar agua embotellada a todas las residencias de ancianos en una acción coordinada con Protección Civil. Por su parte, los centros educativos y centros de día recibirán agua embotellada mañana.

El Ayuntamiento de Villalba de Duero ha ofrecido al de Aranda el traslado de agua a través de cisternas para abastecer a la población que lo necesite. También ha puesto a disposición hasta 5.000 palés de agua embotellada, si fueran necesarios.

PUBLICIDAD