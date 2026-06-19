La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

Exterior de la casa prefabricada modular Duinhuis, en Goeree-Overflakkee (Países Bajos). (Henny van Belkom / Woonpioniers)

El estudio holandés Woonpioniers ha construido en las dunas de Ouddorp, en la isla de Goeree-Overflakkee (Países Bajos), una vivienda modular prefabricada que se instala en un solo día y cuya estructura respeta al milímetro la topografía de una de las zonas naturales más protegidas del país. La parcela se ubica dentro de la red Natura 2000, que impone restricciones de emisiones de nitrógeno, alteraciones mínimas del terreno y plazos de obra condicionados por las temporadas de nidificación de las aves locales. Para cumplir con esas exigencias, el arquitecto Wouter Bak y su equipo optaron por fabricar el edificio íntegramente en taller y reducir al máximo la intervención sobre el suelo arenoso.

La vivienda, bautizada Duinhuis (Casa de las dunas), se compone de tres módulos de madera independientes conectados por una cocina central de planta pentagonal con paredes de vidrio de altura completa. Cada módulo se sitúa a una cota diferente, de modo que el conjunto sigue la pendiente natural de la duna en lugar de modificarla. “La colocación de los tres módulos se determinó con los propietarios en función de las vistas”, explicó Bak a el medio local Bouwwereld. “Los frentes de las casas de madera tienen una fachada acristalada, cada una con una perspectiva distinta”, añadió.

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Diseñada con el entorno en mente

La distribución responde también a criterios de orientación solar. El dormitorio principal corona la cresta de la duna y recibe la luz desde el amanecer. El salón se sitúa en el nivel más bajo, orientado hacia el sol de la tarde. En el lado norte se agrupan dos habitaciones de huéspedes con camas empotradas, un estudio y un baño con acceso directo al exterior. Un sistema de puertas ocultas permite aislar cada módulo por completo o abrir el conjunto en un único recorrido continuo, según recoge Idealista News. La cocina actúa como eslabón entre los tres volúmenes. Con puertas correderas a ambos lados, permite la ventilación cruzada y convierte el sonido del entorno en parte de la experiencia interior, tal como describe la web de Woonpioniers.

Terraza de la casa prefabricada modular Duinhuis, en Goeree-Overflakkee (Países Bajos). (Henny van Belkom / Woonpioniers)

La fase de construcción en obra se redujo a un solo día. Los tres módulos llegaron a la parcela en transporte nocturno con escolta y se ensamblaron como las piezas de un rompecabezas, según detalló Bouwwereld. Para no alterar el suelo, la estructura se elevó sobre pilotes de acero hincados mediante un sistema de vibración controlada. Las obras de cimentación arrancaron en septiembre de 2024 y la entrega se produjo en diciembre del mismo año. La superficie construida es de 101 metros cuadrados brutos y 80 metros cuadrados netos, con un volumen total de 300 metros cuadrados.

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Materiales naturales y colaboración en la construcción

Los materiales priorizan la integración con el paisaje y la sostenibilidad. Las fachadas, cubiertas y marcos de ventanas se revistieron con madera termotratada que, con la exposición a la salinidad y los vientos del Mar del Norte, adquirirá progresivamente un tono gris plateado. El aislamiento es de fibra de cáñamo y lana de madera. El diseño integra paneles solares empotrados y canalones ocultos para preservar la limpieza visual del conjunto, con impermeabilización mediante láminas de acero internas, según Idealista News.

Imagen del salón de la casa prefabricada modular Duinhuis, en Goeree-Overflakkee (Países Bajos). (Henny van Belkom / Woonpioniers)

Los clientes, Artine y Willem, participaron activamente tanto en las decisiones de diseño como en los trabajos de prefabricación en taller, junto al equipo de la constructora Bouwpioniers (la rama constructora de Woonpioniers fundada en 2023). El interiorismo corrió a cargo de ART10, las estructuras las supervisó IB Vreeswijk y las instalaciones, ADEK.

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Terraza de la casa prefabricada modular Duinhuis, en Goeree-Overflakkee (Países Bajos). (Henny van Belkom / Woonpioniers)

Bouwwereld señala que Woonpioniers trabaja en la conversión de Duinhuis en una tipología replicable, con variantes como Indigo, Sprout y Haybarn, adaptables a diferentes parcelas y orientaciones. El proyecto funciona además como banco de pruebas del modelo design-build del estudio, que integra diseño y construcción bajo una misma dirección.